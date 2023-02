Rosa y flores en 3D: las tendencias que se colarán en tus looks de invitada, palabra de Inuñez

La andadura de Isabel Núñez en el sector de la moda nupcial y de invitada comenzó casi sin querer. Cuando todavía era estudiante creó su primer vestido de novia, un diseño para la amiga de su prima. Ahora celebra diez años al frente de Inuñez, una firma que se ha convertido en referente de costura a nivel nacional y cuyas piezas acumulan miles de me gusta en redes sociales. "Mi balance de estos años es que me siento una privilegiada por poder trabajar en algo que disfruto tanto y me siento orgullosa de haber llegado hasta aquí con mucho trabajo y dedicación", nos explica la diseñadora que acaba de presentar Cuando las musas están ahí, su colección de invitada para la temporada Primavera-verano 2023.

Con el Club Alma Sensai como escenario y los maravillosos arreglos florales de Elena Suárez como aderezo, la diseñadora madrileña mostró, en el marco de Madrid Es Moda, una colección vitalista y llena de color. Una propuesta que busca embellecer a la mujer y rinde homenaje a la esencia de una firma a la que Isabel lleva dando forma desde hace una década. Esa esencia la captó también Pablo Lafuente en un poema dedicado a la diseñadora, a su colección y a su trayectoria. Y es que el artista actuó en directo rapeando la letra con una interesante mezcla de música clásica mientras las modelos desfilaban.

Isabel, que le pide al futuro "poder celebrar al menos otros 10 años más", nos cuenta todos los detalles sobre su nueva colección, las tendencias más buscadas por las invitadas de 2023 y nos da algunos trucos para ser siempre la mejor vestida.

¿Qué vamos a encontrar en tu colección Cuando las musas están ahí?

Una colección vitalista y colorista que recoge los puntos fuertes de Inuñez que he ido descubriendo en estos 10 años: trabajos de costura en minuciosos pespuntes, jaretas hechas a mano y deshilados, el valor por lo artesanal en bordados a mano y flores en 3D, y un juego divertido y atrevido en la combinación de colores.

¿A qué mujeres está dirigida la colección?

Sin duda, a todas las mujeres. Todas somos musas en algo y para alguien.

¿Cómo has creado esta colección? ¿De dónde ha nacido la inspiración?

Es una reflexión personal, una reflexión sobre cómo buscar la inspiración y cómo encontrarla. Después de estos años me he encontrado en momentos "vacía" de inspiración pensando que la inspiración estaría presente de forma material en algún objeto, paisaje... Y me he dado cuenta que en mi día a día encuentro inspiración en cada mujer, analizando su forma de hablar, de moverse, conociendo un poco más sobre ellas... Las musas están ahí porque todas somos inspiración.

¿Qué paralelismos encuentras a la hora de diseñar para invitadas y novias?

El proceso creativo es similar aunque luego cada uno en particular son muy diferentes ya que en novias no tienes el elemento del color.

¿Qué tendencias de invitadas vamos a ver (mucho) la próxima temporada?

Hombros descubiertos, cortes bajos con el talle hacia la cadera, el rosa en todos sus tonos y verde agua.

¿Y cuáles son las que dejaremos de ver?

Las mangas abullonadas y volúmenes en hombros poco a poco irán quedándose de lado.

¿Cuáles son los básicos que no pueden faltar en el armario de una invitada?

Un total look negro para combinar con complementos divertidos y alguna pieza colorista en tonos llamativos.

¿Crees que hay o debería haber 'prohibiciones' en el dress code de una boda? Además de ir de blanco, claro.

Sinceramente, creo que no. Yo personalmente, cuando fui novia lo que más deseaba era que la gente se sintiera a gusto y que fuera guapísima.

Tocados, ¿sí o no? Y en caso afirmativo, ¿cuáles son las mejores formas de llevarlo?

Me gusta más apostar por un vestido protagonista con zapatos y pendientes especiales. Si acaso en verano algún sombrero a modo "parasol".

En el mundo de las invitadas, ¿menos siempre es más?

Creo que no, la moda está para divertirse y soñar. Lo importante es sentirse a gusto uno mismo, cada uno en su papel. Puede ser igual de maravilloso un look minimalista como otro más "barroco".

¿Qué desaconsejarías siempre a la hermana de la novia? ¿Y con lo que nunca fallaría?

Lo que siempre desaconsejaría es la incomodidad, es decir, creo que es clave yo no sólo sentirse cómoda en la estética sino en la práctica y que el look te deje disfrutar al máximo, al fin y al cabo es una celebración no un escenario.

Sabemos que la madrina puede ir de largo, ¿pero cuáles son las opciones más

elegantes para la madre de la novia?

En general, para mí, el corte más elegante y estiloso es el largo midi o un pantalón con una buena caída.

¿Hay alguna silueta o corte que favorezca especialmente a todas las chicas?

Lo que más favorece es buscar la verticalidad en la silueta, en general los cortes oblicuos son los que más estilizan.

