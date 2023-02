¿Boda a la vista? El diseñador favorito de las 'celebrities' nos da las claves para ser siempre la mejor vestida

Todas quieren llevar sus diseños y, en realidad, no nos sorprende. Bucear por las redes sociales de José María García, director creativo de Ze García, es encontrarse una y otra vez con modelos, actrices, celebrities e influencers. Cindy Kimberly, Clara Lago, Valentina Zenere, Cecilia Gómez, Ana Mena, Claudia Osborne, María Fernández-Rubíes o Jessica Goicoechea son solo algunas de las que eligen las creaciones del catalán. Incluso ha vestido con sus propuestas nupciales -aunque solo sobre la pasarela- a Laura Escanes, Dulceida, Nina Urgell, Marta Lozano y María Pombo. Desde su atelier de Barcelona, da vida a los sueños de muchas novias, a los looks de las invitadas más rompedoras e imagina sus colecciones de prêt à couture. Prendas en las que el made in Spain, la artesanía, el cuidado a los detalles y el lujo son sus principales ingredientes.

Ahora el diseñador inaugura espacio en Madrid (en el callejón de Jorge Juan). "Era el siguiente paso que pedía la firma de manera totalmente orgánica. Estábamos en un punto que por demanda era necesario ampliar el punto de venta, y Madrid como capital española era el lugar idóneo", nos explica. Hablamos con él sobre moda, tendencias y cómo convertirse en la invitada más elegante de cualquier evento.

¿Qué tipo de prendas vamos a encontrar en la nueva tienda de Ze García en Madrid?

En este nuevo espacio se podrán encontrar exclusivas prendas de fiesta para mujer de alta costura y también colecciones prêt à couture. Piezas confeccionadas en tallas y en pocas unidades a partir de técnicas de costura artesanal que adquieren la calidad de la alta sastrería.

Aunque confeccionas buena parte de tus diseños a medida, ¿qué vamos a encontrar en tu colección de prêt à couture?

Piezas festivas diseñadas y producidas en nuestro atelier de Barcelona. Son piezas especiales, y en muchos casos únicas, trabajadas de forma individualizada y a partir de tejidos y materiales nobles. Desde tejidos de cristales de Swarovski, hasta chifón de seda natural o tejidos de pedrerías bordadas a mano.

Tus diseños se engloban dentro de la filosofía del slow fashion. ¿Por qué decidiste apostar por este tipo de moda?

La filosofía slow fashion de Ze García pone en valor a la prestigiosa y alabada costura artesanal made in Spain, siempre manteniendo la esencia atemporal, elegante y sensual que caracteriza el estilo de la firma. Además, esto permite trabajar sin excesos de stock ni residuos ocasionados durante la producción.

¿Crees que cada vez más clientes buscan prendas conscientes y sostenibles?

Considero que a nivel social existe más conciencia respecto a la sostenibilidad dentro de la industria de la moda. No obstante, todavía hay mucho que lograr en cuanto a la variedad de tejidos orgánicos y su durabilidad. No hay la misma oferta que de tejidos sintéticos y muchos no logran el mismo acabado.

¿A qué tipo de mujeres están dirigidos tus diseños?

Nuestro servicio a medida de alta costura de novia e invitada permite jugar con piezas únicas muy dispares que acompañan a todo tipo de mujeres. Bien es cierto que tenemos un perfil de mujer muy definido, a pesar de los distintos estilos que tengan, todas comparten ese empoderamiento, elegancia, sensualidad y sensibilidad por la costura que también se refleja en el diseño de nuestras colecciones.

¿Alguna tendencia que debería estar prohibida?

Lo importante es el contexto. La moda, y sobre todo la alta costura, están para disfrutarlas y divertirse. Sin embargo, para que encaje debemos tener siempre presente el contexto y el escenario donde ubicarla. Por ejemplo, ahora tenemos una clienta que lucirá un vestido Nacked Dress en pedrería y plumas inspirado en Cher para una fiesta pre-boda de temática surrealista. Lo diseñamos el año pasado para Maria F. Rubíes y en el caso de esta clienta este escenario encaja perfectamente, en una iglesia no.

¿Cuáles son los básicos que no pueden faltar en el armario de una invitada?

Algún cuerpo asimétrico o de hombros al aire con plumas de avestruz, hace unos hombros preciosos, tapa el brazo y da un aire festivo y lujoso a cualquier look. También un pantalón palazzo en crepé ajustado en la parte alta de la cadera con un buen tacón de plataforma, oculto por su pata ancha, siempre favorece y puede salvarte cualquier blusa. Otro fondo de armario sería una falda alta con abertura en la pierna que refrescará cualquier top y le dará un aire jovial. Por último, unos zapatos en color nude o cobre que para verano no pueden faltar.

¿Hay alguna silueta o corte que favorezca especialmente a todas las chicas?

Nosotros tenemos un vestido que suele encajar a todas las clientas que se lo prueban y debería ser otro básico en el armario: nuestro modelo mercurio. Anudado en cintura, escotado en pico con hombreras pronunciadas y manga larga, es ideal tanto en su versión larga como midi.

¿Es mejor seguir un cierto protocolo o saltárselas?

El protocolo, al igual que el lenguaje, es algo que debería estar vivo e ir evolucionando junto a la sociedad. En mi opinión, es importante conocerlo para ir adecuado. También es importante saber si se tratará de una boda festiva y civil, con un protocolo menos estricto, o de una boda de carácter ceremonioso. Por otro lado, dile a cualquier chica menor de 25 años que el protocolo recomienda llevar medias cuando van de corto en una boda de verano. Obsoleto. Es decir, siempre que encuentres un equilibrio interesante se puede ir incorporando nuevos elementos de estilismo a los protocolos tradicionales.

¿Crees que hay o debería haber 'prohibiciones' en el dress code de una boda? Además de ir de blanco, claro.

Cada vez se están diluyendo más los protocolos rígidos y las prohibiciones en los eventos. Pero si los hay, porque el rango de formalidad lo requiere, siempre es mejor respetarlos.

El negro, por ejemplo, es un color muy controvertido en las bodas. ¿Tú eres de los que lo defiende o de los que prefiere evitarlo?

Soy partidario del negro en combinación con el blanco y del negro también. Cualquier hombre en una ceremonia puede llevar una camisa blanca y un pantalón negro, por lo tanto es una combinación de color que me parece acertada para una boda. El tema de asociar el negro al luto lo veo un poco del siglo XVIII.

En el mundo de las invitadas, ¿menos siempre es más?

No siempre menos es más, y viceversa. En muchas ocasiones se confunde ir elegante, sencilla y minimalista con un look poco arreglado. Todo depende de la actitud y la personalidad de cada una, de la confección de la prenda, del tejido del vestido así como de los complementos. Se puede ir maravillosa con un look muy sofisticado y un estilismo bien trabajado o con un aire más relajado y minimalista, son estilos distintos. Lo divertido es jugar con ellos y adaptarlos a tu estilo y estado de ánimo.

¿Cómo de importantes son los accesorios para dar con el look perfecto?

Son vitales. Un bolso y zapato bonitos, al igual que una joya adecuada, puede elevar o enterrar un look. Acabamos creando nuestra propia línea de zapatos y bolsos hechos en España porque no encontrábamos diseños que nos ayudarán a proyectar una imagen acorde a la firma con nuestros vestidos.