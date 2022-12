Hablamos con Isabel Núñez, la diseñadora de vestidos de novia más virales

"Sacar lo mejor de cada novia y que el diseño respire su personalidad", ese es el objetivo que se marcó hace tiempo Isabel Núñez de Armas cuando inauguró, hace más de una década, su propio atelier. La fundadora de Inuñez se mantiene fiel a este principio y, tal vez por ello, sus creaciones han terminado convirtiéndose en algunas de las más deseadas por las novias españolas. Su andadura en el sector de la moda nupcial comenzó casi sin querer, cuando siendo aún estudiante confeccionó su primer vestido, un diseño para la amiga de su prima. En la actualidad ha logrado posicionar su firma como un referente de costura a nivel nacional, siendo artífice de algunas de piezas que acumulan miles de 'me gusta' en redes sociales.

Conjuntos como el de la influencer Lucía Pombo para el día de su boda o el de Carmen, la novia que se casó con un diseño de margaritas, han logrado convertirse en siluetas virales. Algo curioso, pues como la propia Isabel nos explica, nunca piensa en las redes a la hora de diseñar. Aprovechando su participación en la Exposición homenaje a Madame Maria Galland, donde se exhiben seis looks de novia de la nueva colección 2023 de Inuñez que casan con los productos de la firma parisina, hemos hablado con Isabel sobre vestidos de novia, recomendaciones nupciales, tendencias de invitada y, por supuesto, sus últimas creaciones.

VER GALERÍA

- Cinco escotes de novia que estilizan los brazos para un vestido deslumbrante

¿Cuál ha sido la inspiración para crear esta nueva colección?

Cuando diseño mis colecciones Semi-Costura no parto de una inspiración concreta. Sueño con vestir a mujeres de diferentes estilos pero con un denominador común: la elegancia. Además, intento poner en valor elementos diferenciadores de mi estilo, como pueden ser los detalles de costuras, tablas o plisados.

¿En qué te basaste a la hora de escoger los looks de novia para la exposición de Maria Galland?

Lo cierto es que resultó fácil, quizá porque la esencia de esta firma y la mía tienen mucho que ver. Cuando me reuní con el equipo y me propusieron la colaboración, me sentí muy orgullosa de poder acompañarles en esta celebración y además, al ir conociendo su historia más de cerca y sus productos, fue mágico porque los diseños surgían solos. Creo que esto fue clave para el éxito de la exposición, porque todo parecía haber surgido de la mano de forma natural.

VER GALERÍA

- Discretos y muy elegantes: 12 vestidos de novia para una boda religiosa

¿Qué claves crees que son necesarias para acertar con un vestido de novia?

La clave, al margen de crear un diseño especial, es poner en valor a la novia. Sacar lo mejor de cada una y que el diseño respire su personalidad.

Algunos de tus vestidos se han viralizado en redes, ¿cuáles son las claves para que esto ocurra?

Lo cierto es que no pienso para nada en las redes ni en crear un diseño viral, aunque creo que es una suerte que con ellas mis diseños puedan llegar a todas partes del mundo. Algo se vuelve viral cuando aporta una novedad, cuando es diferente y, es cierto que eso es algo que tengo presente a la hora de diseñar porque es lo que más me divierte. En mi opinión, el trabajo de atelier es la máxima expresión de la creatividad en el mundo de la moda, así que vamos a aprovecharlo para pasarlo bien y crear.

VER GALERÍA

- Leticia, la novia pamplonesa del vestido transformable que se casó tras 13 años de amor

¿Cómo fue trabajar en el vestido de novia de Lucía Pombo?

Fue maravilloso porque Lucía es una chica diez. Para mi todas las mujeres son igual de importantes, me da lo mismo su profesión, sus parentescos... Lo que importa es la persona. Ella es una mujer estupenda, trabajadora, educadísima y con unos principios familiares ejemplares.

¿Qué tendencias de novias observas últimamente en tu taller?

Creo que hoy en día, con las redes sociales, conviven muchas tendencias a la vez y se ven muchos tipos de siluetas y materiales. Sí es cierto que lo más pedido últimamente son los vestidos versátiles que evolucionan con la celebración, que empiezan con una imagen más ceremoniosa y acaban con una más fiesta.

VER GALERÍA

- Vestidos de novia desmontables: ¿sabes cómo acertar con los diseños multiposición?

¿Tienes en mente lanzar alguna colección enfocada a invitadas?

Sí, justo el año que viene, dentro del calendario de la Semana de la moda (el próximo mes de febrero), vamos a presentar una colección para invitadas 2023. Con motivo del décimo aniversario de la marca estoy trabajando en una colección muy especial.

¿Qué recomendaciones le darías a una novia que se casa en otoño/invierno a la hora de crear su vestido?

Yo a las novias de invierno siempre les digo que jueguen a combinar texturas, terciopelos, lanas…, con tejidos más atemporales. Creo que con este mix de materiales se consiguen looks muy especiales.