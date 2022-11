Cinco escotes de novia que estilizan los brazos para un vestido deslumbrante Descubre en nuestra guía ilustrada los diseños virales que más puntos suman a tu look

Cuando todos los elementos de un look nupcial encajan a la perfección, la novia consigue potenciar aquello con lo que se siente más cómoda. El vestido de novia más favorecedor aúna aquellas tendencias del momento y aquellos detalles atemporales que encantan a la protagonista del día para conseguir una fórmula en la que siga siendo ella misma, resaltando sus puntos fuertes y restando el foco a aquellas cuestiones con las que no está cómoda. Algunas prometidas, por ejemplo, buscan un diseño capaz de estilizar sus brazos y, en ocasiones, un resultado satisfactorio no depende únicamente de las mangas, también debe estar alineado con un escote correcto. Hoy queremos descubrirte cinco opciones con las que conseguir esa ansiada armonía.

- Todos los escotes perfectos para cada novia, de verano a invierno

Escote ‘halter’

Pensar en el escote halter es directamente proporcional a pensar en novias de verano, aunque cada vez son más las que se animan con esta propuesta en otras estaciones del año. ¿Cómo hacerlo? Con un look desmontable que permita contar con diferentes vestidos para la ceremonia y la celebración. Así lo han hecho novias como Leticia, que convenció a los expertos con una creación firmada por Inúñez, quien nos contaba: “quería cuello halter, pero ir tapada para la iglesia”. Y por eso unas mangas de quita y pon eran la mejor de las opciones, una elección que también estilizó sus brazos y que todo apunta a que el próximo año tendrá numerosas adeptas.

- Sea cual sea tu estilo, hay un escote de novia perfecto para ti

Escote barco

Si hubiera que buscar un escote que cautive, más allá de las modas y tendencias puntuales, a las novias de la realeza ese sería, sin duda, el barco. En 2023 parece volver con fuerza, por sus ventajas, entre las que destacan su poder para equilibrar el busto mostrando las clavículas, el de alargar el cuello o el de estilizar los brazos gracias a su forma. Quizá por eso es un clásico que conquista a un gran número de prometidas que buscan un look nupcial sencillo que no caduque con el tiempo y uno de los más recomendados por estilistas y asesoras de moda.

- ¿Te casas en otoño o invierno? Elige el escote más apropiado para tu look

Escote cuadrado

El vestido con margaritas de Carmen fue uno de los más comentados hace tan solo unos meses por su espectacularidad. Esta novia no solo triunfó por escoger unos bonitos bordados en su gran día, también por decantarse por un diseño con escote cuadrado que era el look final al desmontar la chaqueta. Como ella, Inés, una de las recién casadas que causó sensación en la red, previamente también nos contaba que había apostado por este escote de inspiración geométrica. Asociado a las novias más románticas, el de estilo cuadrado, además de estilizar los brazos (con o sin mangas), es el que acompaña los looks con más detalles, pues consigue un equilibrio necesario de todo el conjunto. Tengas poco o mucho pecho, esta propuesta sacará lo mejor de ti.

- Ramos de novia silvestres que no son nada previsibles

Escote ‘Bardot’

Las novias modernas han encontrado en el escote Bardot el mejor de sus aliados para fusionar preciosismo y actualidad. Esta propuesta, que otorga todo el protagonismo a los hombros y, por tanto, resta atención a los brazos para llevarlos a un discreto segundo plano, es una de las opciones más solicitadas por las novias de la generación Z. Habitual entre invitadas y en los looks nupciales de primavera y verano de las grandes casas de moda, abunda en diseños de boda muy especiales, con silueta línea A o de corte midi.

- Tocados muy versátiles que sirven a novias e invitadas por igual

Cuello chimenea

Estuvo en el punto de mira cuando la entonces futura Princesa Letizia lo escogió para dar el ‘sí, quiero’ al entonces Príncipe Felipe en la madrileña Catedral de la Almudena, con un look firmado por la reconocida casa Pertegaz, con Manuel Pertegaz al frente. Ahora el escote chimenea está reservado a las amantes de los estilismos nupciales tradicionales o aquellas atrevidas que buscan añadir un toque inesperado a su vestido. A medio camino entre el escote de pico y el cuello alto, consigue un majestuoso efecto que es capaz, al mismo tiempo, de estilizar los brazos.

- Añade bordados a tu vestido de novia para que sea viral