Descubre las mangas de novia más especiales para un vestido sencillo

Llevar un lazo en el pelo, apostar una pamela o un tocado e incluso elegir alpargatas para el gran día son decisiones de estilo que se han convertido en una tendencia entre las novias. Decantarse por uno u otro elemento en el look nupcial dependerá del gusto de cada prometida, aunque el hecho de que algo tenga la posibilidad de hacerse viral tiene cada vez más peso en la elección final. Entre esos ingredientes que convencen a la red y a los estilistas por igual se encuentran las mangas especiales, un detalle capaz de completar los vestidos más sencillos y captar todas las miradas, sin perder un ápice de buen gusto.

- Después de ver estos peinados de novia, querrás llevar ondas 'glam' en tu boda

Mangas farol

La primera de las mangas solicitadas que aúnan sofisticación y comodidad es la manga farol. Junto a un diseño minimalista y atemporal, este tipo de manga derrocha elegancia clásica y romanticismo. Capaces de añadir una nota de glamour a todo look nupcial, son muy habituales en prendas infantiles, también en disfraces de época y trajes regionales de nuestro país. Y es que bien elegidas y confeccionadas resultan muy favorecedoras y consiguen un aplaudido equilibrio visual en mujeres de silueta estrecha, delgadas, con caderas pequeñas.

- Vestidos de novia rebajados: clásicos, sencillos y de princesa

Mangas poeta

Las amantes de las novelas de época encontrarán en las mangas poeta su diseño favorito. Cómodas a la par que llamativas, son el acierto seguro y necesario para esas prometidas que buscan algo excepcional que no resulte especialmente estridente. Con los tejidos apropiados y rematas con detalles de encaje, aplicaciones e incluso crochet, ofrecen una armonía estética digna de la alta costura más minuciosa.

- Las ideas más bonitas para acertar con tus marcasitios y meseros de boda

Mangas capa

Si no te imaginas con velo o con las capas de novia que son tendencia, ¿por qué no apuestas por unas mangas capa? Sea cual sea tu silueta, este tipo de manga te estilizará, porque hará que ganes en altura. Las mangas capa son las grandes compañeras de vestidos de aires tradicionales y de propuestas con corte línea A o recto. Si además incorporas unos bordados o un tejido brochado, tendrás un look de inspiración ‘royal’.

- ¿Tienes una melena francesa o flequillo? Estos peinados son para ti

Mangas transparentes

Si hubiese que elegir una tendencia inesperada que tanto novias como invitadas están incorporando a sus looks, esta sería la de las mangas transparentes. Tops, camisetas y diseños realizados con materiales semitransparentes, ligeros y ceñidos al cuerpo son los grandes protagonistas de la temporada. Las prometidas con más estilo caen rendidas antes esta propuesta que las firmas ‘made in Spain’ han sabido incorporar en vestidos sencillos.

- Las novias modernas se apuntan a la manicura con perlas

Mangas con volantes

La reciente colección crucero de Dior presentada en Sevilla confirmaba lo que a principios de año ya se intuía: la inspiración española es tendencia. Esto se traduce en que novias e invitadas apuesten por ese sello ‘made in Spain’ en accesorios, tejidos y detalles artesanales que son insignia de nuestro país. Los volantes son un ejemplo de ello y en las mangas son capaces añadir volumen y de captar toda la atención, logrando que otras zonas pasen desapercibidas y estilizando la silueta.

- Los ramos de novia más solicitados según los expertos

Mangas detallistas

Dentro de este grupo entrarían todos los diseños de mangas que apuestan por el preciosismo y la delicadeza. En esta zona del vestido, diseñador y novia pueden apostar por recuperar alguna técnica artesanal laboriosa o ceder un papel destacado a bordados, brochados o tejidos especiales. Este tipo de detalles, cuidados y estudiados al milímetro, son los que marcan la diferencia en un look nupcial.