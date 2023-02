Podcasts que puedes escuchar para organizar la boda perfecta

A la hora de organizar la boda perfecta, son muchas las metodologías y herramientas de las que se sirven las parejas para garantizar que cada paso se cumple tal y como lo tenían estipulado. Esta semana, Berta, una novia viral que se casó en Castellón, nos contaba cómo lo habían hecho ellos: “como digna hija de mi padre, soy adicta a Excel, así que, por supuesto, hice uno con todo lo necesario para la boda: hoja de presupuestos, nombre de cada invitado con su dirección para las invitaciones, intolerancias, mapas con la distribución de las mesas, mapas del reparto de las flores y un gran etcétera”. Como ella, son muchas las novias que se nutren de las bondades de los cuadros Excel o, en su defecto, de las agendas y cuadernos de planificación, además de hacer uso de la información disponible en la red y de los perfiles digitales de expertos. A la lista se han sumado, en los últimos años, los podcasts, programas de radio que se sirven “a gusto del consumidor” y que pueden ayudarte a hacer del gran día una experiencia inolvidable. Encuentra en estos nueve que te proponemos la mejor inspiración.

Houston, tenemos una boda

Lorenzo Caprile, Laura Corsini, The Muse Collective, Alejandra Ortiz, Hey Mickey! o Priscila Llorens son algunos de los profesionales que han pasado por el podcast Houston, tenemos una boda. Tanto para parejas que se van a casar como para empresas interesadas en el sector, este programa es un éxito en el que participan grandes nombres de nuestro país. Los fundadores y voces de este proyecto son Marta y Guille, videógrafos de Ensu, que “en nuestro empeño por ayudar a las parejas a conseguir su boda todo-saldrá-bien, se nos ocurrió crear este espacio que nos ayudaba a conectar entre todos y hacer crecer el sector”, apuntan.

¡Las bodas como son!

Pasarlo realmente bien descubriendo los entresijos y, en ocasiones incomodidades, de organizar una boda es posible gracias al podcast ¡Las bodas como son! Sara de Bedout y Daniela Betancourth utilizan su programa para hablar con desparpajo de los clichés y nuevas tendencias que existen en los enlaces celebrados en Colombia y Latinoamérica. “Las bodas están llenas de dilemas, preguntas y sobre todo de clichés… Es por eso que Sara, una novia a punto de casarse, y Dani, una apasionada por el mundo de las bodas, se juntaron en este podcast para darnos una dosis de realidad y actualidad sobre eso de lo que poco se habla, pero que en el fondo todo novio y toda novia debería saber al momento de tomar una de las decisiones más trascendentales de la vida”, indica la introducción de este podcast.

Hablando de bodas

El fotógrafo de bodas valenciano Pedro Talens está detrás de Hablando de bodas, un podcast práctico que cuenta con 20 episodios en el que aparecen profesionales españoles con amplia experiencia en el sector nupcial. Algunas de las temáticas que ha afrontado son la ‘operación bikini’ antes del enlace, recomendaciones para los discursos, bodas temáticas o las elopement weddings.

Bodeando Brides

Pierre, Grace y Abraham son los fundadores de Bodeando Brides, un podcast que cuenta con expertos que hacen de cada capítulo una nueva experiencia interesante. En su historial se encuentran casi 60 episodios con toda la información para organizar una boda, también aquella que no es habitual y de la que se habla poco: mitos y realidades, invitados incómodos, noche de bodas, pirotecnia, el papel de los padres o las finanzas, entre otros.

So You're Engaged, Now What?

Con sede en Estados Unidos, la empresa de organización integral de bodas Live Picture Studios lanzó este podcast (que tendrás que escuchar en inglés) para ayudar a las parejas prometidas en las diferentes etapas de los preparativos nupciales. Desde el presupuesto hasta los espacios de celebración, pasando por las experiencias y consejos para dejar atrás la ansiedad y el estrés de este periodo. Descubre cómo decidir mejor con este programa que ya alcanza su tercera temporada.

This vs That, Wedding Decisions With Kelly McWilliams

Recomendado por expertos y medios de todo el mundo, This vs That, Wedding Decisions With Kelly McWilliams es un podcast galardonado de alcance internacional. El programa está capitaneado por la organizadora de bodas y diseñadora Kelly Williams y propone los pros y contras de los diferentes elementos y temáticas que rodean a un enlace. Junto a un nuevo coanfitrión en cada episodio, la wedding planner se adentra con transparencia en el universo nupcial.

The big wedding planning podcast

Más de 20 años de experiencia hicieron que la wedding planner Michelle D. Martinez se lanzara a crear The big wedding planning podcast. Desde que se lanzara en 2016, este programa ha cosechado más de tres millones de descargas y ha producido más de 300 episodios. La experta ahonda en las tendencias, consejos e historias reales que importan para dar pautas sobre organización nupcial a una amplia comunidad de seguidores de habla inglesa con la colaboración de invitados especiales.

Bridechilla

¿Por qué no afrontar la organización de una boda desde el humor y con naturalidad? Es lo que propone Bridechilla, un podcast que tiene a la comediante Aleisha McCormack al frente, con más de 400 episodios publicados acerca de multitud de aspectos nupciales. En 2014, esta presentadora australiana comenzó su andadura con este proyecto, con el fin de que las parejas pudieran “planificar el día de su boda sin perder la cabeza”. Ahora cuenta con un libro publicado y otros productos relacionados con el programa, aunque ya no produce nuevas temporadas.