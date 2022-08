La boda mallorquina de Victoria, la novia del vestido asimétrico y minimalista

En las últimas semanas, las bodas de verano han revolucionado la red. Amantes del sector nupcial, blogueras e influencers se han hecho eco de los looks más espectaculares vistos en los espacios más bonitos. El buen gusto triunfa en los diferentes enlaces estivales de nuestro país y entre esas novias virales que han hecho gala de su sello personal se encuentra Victoria. La madrileña solo ha necesitado un vestido asimétrico y sencillo para cautivar a los expertos, aunque no sea un diseño cualquiera. “Una íntima amiga me envió hace años una foto de un desfile de Valentino de 2014, que casualmente yo también tenía guardada sin pensar en boda y, cuando me prometí, me la reenvío enseguida y lo tuve claro”, nos explica ella misma.

Un look con historia

Al trabajar en el sector de la moda, Victoria, que nos desvela los detalles de su gran día en este reportaje, buscaba un vestido fiel a su estilo, sin excesos, en el que destacara algún detalle. “Nacho Aguayo me ayudó a hacerlo realidad”, cuenta. El diseñador se inspiró en aquella propuesta de Valentino para cumplir con lo que nuestra protagonista buscaba. “En mi caso, no fui a probarme ningún diseño, ni busqué ningún diseñador en concreto, aunque muchos me gustan. ¡Tenía claro lo que quería y tengo la suerte de trabajar en la misma empresa que Nacho, así que fue muy fácil!”, apunta.

El resultado fue una pieza de corte minimalista, silueta recta, escote asimétrico y sin estridencias, perfecto para la boda que celebró el pasado 16 de julio en Mallorca. Lo completó con unas sandalias blancas de Bottega Veneta: “con las que, contra todo pronóstico, aguanté casi hasta el final”. Añadió su anillo de compromiso, de Javier Gómez-Zuloaga y en esta misma joyería confió para la realización de sus pendientes. “Tienen mucho significado, ya que utilicé unas perlas que desde que nacimos, mi padre nos ha ido regalando a mi hermana y a mí. Para el diseño, me ayudó mi mejor amiga que trabaja en joyería, y Javier Gómez-Zuloaga los hizo realidad”.

Detalles inesperados

En su ecuación encaja también un ramo blanco desestructurado, pero, para su sorpresa, lo que obtuvo no era lo que esperaba, aunque ella se lo toma con humor: “¡con los días le voy cogiendo cariño!”. Diferente y significativo fue también el papel de la prenda que lució en los preparativos: “lo más especial fue el camisón que me puse mientras me maquillaban y peinaban, que fue el camisón de la noche de bodas de mi abuela en los años 40, y después el de mi madre”.

Para esos momentos en los que se perfila su look de belleza, se decantó por una profesional de la que tenía grandes referencias. "Para el maquillaje y peluquería contacté con Allison Tregarthen, todo el mundo me habló muy bien de ella. Al llevar un vestido asimétrico y unos pendientes largos, tenía claro que quería pelo recogido y los moños bajos en general me gustan mucho para novias”, señala. A ese recogido bajo, le sumó un maquillaje sencillo, ya que no suele utilizarlo a menudo, pero sí quiso poner una nota de riesgo con un ahumado suave en los ojos.

Una boda muy mallorquina

Además del estilismo que Victoria eligió para su gran día, el de Javier no pasó desapercibido tampoco: un traje cruzado de Lander Urquijo. Y es que esta pareja parece ser 'tal para cual'. Se conocieron en la boda de la mejor amiga de nuestra protagonista, en la que él era testigo y desde entonces han sido numerosos los años en los que han luchado por su relación: “Al principio costó más, ya que yo en seguida me fui a vivir a Galicia y lo complicaba todo. La relación se fue afianzando con el tiempo hasta que tomé la decisión, después de casi seis años, de volver a Madrid, justo coincidiendo con el confinamiento. Pasamos juntos la prueba de fuego… ¡y hasta ahora!".

Y el gran día llegó en julio de este año con un espectacular, aunque íntimo, enlace de tarde en la capital balear. "Aunque los dos somos de Madrid, elegimos Mallorca porque es la ciudad de mi padre y toda mi familia paterna y para mí tenía mucho significado”, comparte. Desde que se prometieron en marzo de 2021, optaron por organizar su enlace ellos mismos, ya que tenían las cosas muy claras. “La finca la encontramos en mayo de 2021, después de ver muchas impresionantes, pero Biniorella nos cautivó por su sencillez y colorido y en cuanto entramos en la finca no lo dudamos”, reconoce.

Su siguiente decisión fue el catering, partiendo de la base de que buscaban un cóctel largo y un único plato: “lechona, muy típico en la isla. Lo teníamos ‘complicado’, porque nunca habíamos ido a una boda en Mallorca, pero muchos conocidos nos recomendaron tres caterings, los probamos y no dudamos en contratar a La Alacena, que además a posteriori se hicieron cargo de contactar y coordinar a varios proveedores de la decoración”.

Proveedores con experiencia

En clave decorativa, aprovecharon los exteriores del espacio para una experiencia más completa: el jardín pequeño fue para el cóctel, la fiesta y la ceremonia tuvieron lugar en un patio y la zona más grande se dedicó a la cena. En esta última imaginaron la disposición perfecta para la estética del escenario: “en cuanto lo vimos, teníamos claro que las mesas tenían que ser ‘a la italiana’, rectangulares y largas”. La guinda del pastel y el tercer proveedor más importante en palabras de Victoria, fue el Dj: “Paco Colombas, que fue un éxito total”. Este era el último detalle ‘complicado’ que les faltaba porque “una vez tienes estas tres cosas claras, lo demás es coser y cantar”.

Quizá el verdadero éxito de su enlace, distendido, relajado y alegre, sea precisamente ese: ser fiel al estilo de boda que una plantea desde el primer momento. “A los futuros novios les aconsejo que sean ellos mismos en todo momento y que si tienen una idea (ya sea de tipo de boda, vestido, decoración o cualquier otro detalle), no se dejen influenciar y vayan a por ello. Mejor no liarse y ser prácticos”, recomienda nuestra protagonista. Aunque, si algo no sale como la pareja esperaba, no debe cundir el pánico: “hay que relativizar, lo importante es la actitud que tengas y el estar rodeada de la gente que quieres”. Porque, dice la que ya es una de las novias más virales del verano, para todo lo demás siempre hay solución. Y la emoción, el cariño y el amor de este día están por encima de todo eso, Victoria y Javier ya lo han experimentado.