Nueve cosas que marcan la diferencia en una boda

Desde el primer momento en el que los novios comienzan a organizar una boda, además de sus planes e ilusiones, en el centro de sus preparativos están sus invitados. Sorprenderles y hacerles sentir a gusto es una de las prioridades de muchas parejas, que buscan que sus seres queridos disfruten del gran día sin condicionantes. Hacer que el enlace sea memorable se convierte en un objetivo y existen diversos detalles con los que se puede marcar realmente la diferencia, cuestiones que harán que los asistentes se lleven un ‘buen sabor de boca’ de un día tan importante. Quizá no hayas pensado en ello, por eso hemos recopilado para ti nueve puntos, a veces olvidados, con los que todos vivirán la experiencia de otra manera.

- Las mejores ideas para celebrar una boda temática inolvidable

Una web con todos los detalles

Diseñar una web con todos los detalles del enlace es algo a lo que cada vez recurren más parejas y que puede resultar de gran ayuda para sus invitados. Hacerlo desde cero, con ayuda del algún diseñador o gestor web o a través de múltiples aplicaciones disponibles para ello, es decisión vuestra, pero hay varias secciones que, después de haber consultado a diferentes parejas, sabemos que resultan de utilidad. Especialmente si tus invitados vienen de fuera o se trasladan a otro país para celebrar tu gran día, deberás indicarles dónde pueden alojarse, cómo pueden viajar de un punto a otro de la boda y qué pueden visitar los días previos al enlace. Si tu enlace es local también puedes utilizar la web para consultar cuestiones relativas a las necesidades alimentarias de cada invitado, si van a utilizar el autobús o para marcar unas pautas en lo relativo al dress code o los regalos de la boda.

Contar con guardarropa

Sea invierno o verano, el guardarropa es un recurso imprescindible para invitados de todas las edades. Este espacio no solo servirá para almacenar los abrigos de los asistentes al enlace, también para otros detalles que les acompañan y a los que recurrirán tan solo en momentos puntuales de la boda (bolsos, zapatos de repuesto, gafas o incluso la llaves del coche), por ello es conveniente que el espacio en el que organices la celebración cuente con un lugar habilitado para el ropero y una persona encargada del mismo.

- Las playas de España más bonitas donde casarse

Repetir el plato principal

El menú de la boda es una de las cuestiones determinantes para una valoración positiva de los asistentes. Desde Alfonso Catering nos explicaban que uno de sus muchos valores diferenciales era que ofrecían a los invitados la posibilidad de repetir el plato principal, especialmente cuando se trataba de uno de sus reconocidos arroces. Este detalle que puede parecer insignificante es clave para marcar la diferencia y saciar a los estómagos más exigentes. ¿Si un plato está bueno, por qué no volverlo a probar?

Un favor para los comensales

No hace mucho, un amigo me comentaba que él no podía soportar de las bodas el hecho de que, al llegar al postre, solo se le ofreciera café, porque no lo toma. Quizá esa persona quisiera acompañar ese plato con la misma copa de vino que ya estaba consumiendo, tal vez le encaje más una infusión o un zumo o, desde otra perspectiva, a esas alturas le gustaría tomarse una copa. En la medida de lo posible, tratar este tema con el catering y que los camareros ofrezcan la posibilidad de más de una bebida alternativa en las mesas, puede ser una cuestión que agradezcan muchos invitados.

- Cinco consejos muy útiles para elegir (bien) a tus testigos

Aliados en el baño

Cada vez es más habitual que en los aseos de las bodas, especialmente en los femeninos, se disponga un cesto con productos que pueden ser grandes aliados. Desodorantes, lacas, horquillas, artículos de higiene femenina, toallitas, colonias, peines, gomas de pelo, tiritas e incluso productos infantiles y otros recursos, pueden ayudar a que los invitados se sientan más cómodos ante cualquier imprevisto de última hora.

- Sombreros, limonadas y las mejores ideas para una boda soleada en el campo

Regalos prácticos

El sector nupcial es cada vez más creativo en materia de regalos para los invitados a un enlace. Desde productos personalizados hasta propuestas gastronómicas, pasando por ideas sostenibles, ganan terreno a otros detalles más tradicionales. Sin embargo, los que verdaderamente encantarán a los asistentes son los más prácticos, aquellos que tienen alguna utilidad. Sombreros y abanicos frente al calor del día, mantas en las bodas de invierno, zapatos para las invitadas cansadas de los tacones, kits antiresaca, protectores de tacón o sombrillas individuales para ceremonias al aire libre son algunas de las opciones más polivalentes.

- Te contamos cuáles son las canciones más populares para entrar al banquete

Accesibilidad para todos

Pensar en los invitados, es pensar en todos, con sus particularidades y necesidades. Si en tu boda habrá personas mayores, con necesidades especiales o diversidad funcional es importante tenerlos en cuenta. Buscar espacios de fácil acceso para ellos, con rampas o suelos que no les hagan perder el equilibrio, controlar las horas de ruido o sonidos altos (habilitando una primera hora más silenciosa, como el aperitivo) o contar con sillas bajas repartidas por las diferentes áreas del enlace, son tan solo algunas ideas para conseguir que estén algo más cómodos.

- Cinco destinos por toda Europa para una pedida de mano inolvidable

Un seating plan legible

Podría considerarse una cuestión superficial, pero no lo es. El seating plan es ese rincón al que los invitados se acercan a descubrir en qué mesa estarán sentados. La caligrafía y el lettering son grandes protagonistas en el diseño de este rincón. No obstante, en ocasiones sucede que la tipografía empleada no es fácilmente legible y obliga a que muchos asistentes inviertan un periodo de tiempo más largo del estimado en intentar averiguar exactamente ‘qué pone ahí’. Nuestro consejo es que apuestes por una letra bonita, pero que todos entiendan a la perfección, porque marcará la diferencia.

Pensar en los más pequeños

Ya nos lo decían nuestros expertos, si quieres una boda los más pequeños tienes que adaptarte a ellos. “Si invitas a niños a tu boda es porque quieres que disfruten contigo, tanto ellos como sus padres. Así que lo primero que debes tener en cuenta es el bienestar de ambos: asientos especiales adaptados para ellos, horarios de comidas de los ‘peques’, papel especial en la boda, atenciones con ellos, animación o entretenimiento”, nos contaban Las Catalinas. Solo así todos estarán tranquilos, mayores y ‘peques’.

- Looks para pajes y damitas: los más bonitos tienen sello español