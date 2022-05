Cómo organizar una boda exprés sin contratiempos

En la organización de una boda, el tiempo es el bien más preciado de todos. Quizá por eso en este detalle hacen hincapié todas las wedding planners. “Es aconsejable empezar con un año, año y medio de antelación, para garantizar la máxima disponibilidad de los proveedores para la fecha elegida y cerrarlo todo con calma” nos explica Priscila Llorens. Sin embargo, son muchas las parejas que tienen poco tiempo para los preparativos. “Si se puede organizar en un par de meses, no podemos garantizar entonces que que tengamos los mejores proveedores y espacios”, apunta el equipo de Lalablu. Ahí reside la clave para dar forma a una boda exprés, comprender que no será fácil encontrar a todos los profesionales con los que la pareja se imagina.“El principal problema con el que nos encontramos es la disponibilidad. Todos estamos al límite de fechas de contratación de servicios, entonces habría que tener suerte de encontrar justo alguna fecha libre”, dicen desde Sophie Kors.

Limitar opciones

“Con dos meses no hay tiempo de titubeos y hay que ponerse a trabajar. La pareja deberá contar con los medios económicos, ya que no es momento de buscar el mejor precio de cada servicio. Aunque esto no suele pasar en las bodas de Weddings With Love, porque nuestros clientes siempre abogan por la contratación de servicios de calidad, la pareja debe ser realista y ser feliz con los proveedores que quedan disponibles”, cuentan Lidia y Patricia de Weddings with love.

Los novios deben hacer renuncias, pero el papel de los organizadores de boda es dar con las alternativas óptimas para cubrir sus expectativas. Es el precio que deben pagar quienes opten por una boda en tiempo récord, nos dicen desde Lalablu. Y hay unos primeros pasos imprescindibles: “Normalmente, los proveedores que primero se suelen bloquear cuando se empieza con la organización de una boda son el espacio, la iglesia, el catering, el fotógrafo y el videógrafo”, recuerda Priscila Llorens.

El viernes y el domingo serán, con probabilidad los días disponibles, indican desde Weddings with love. “Será difícil encontrar un sábado libre en un lugar de celebración. También a la hora de diseñar las invitaciones y los servicios y productos que requieren de una producción la pareja debe ser eficiente y anteponer que solo quedan dos meses para organizar la boda. No podemos ponernos muy caprichosos”, aconsejan. Por eso es importante que se centren en lo fundamental y sean resiliente: “la pareja debe focalizarse en "estamos organizando una fiesta exprés, porque nos queremos”.

Grandes bodas y enlaces reducidos

Este tipo de celebraciones, planteadas a contrarreloj implican dar indicaciones a los invitados cuanto antes, recuerdan desde Lalablu; pero ello no impide que pueda celebrarse una boda numerosa o un enlace íntimo. “Aunque es cierto que siempre es más sencillo controlar una celebración con pocos invitados, una vez puestos a organizar, si contamos con un buen equipo detrás, el hecho de que sean muchos invitados no será ningún inconveniente”, señala Priscila Llorens.

Confirman las expertas que es posible organizar rápido una celebración con gran afluencia de convidados. “El número de invitados no afecta demasiado en el proceso de planificación, solo en la producción de invitaciones y obsequios”, defienden Lidia y Patricia, de Weddings with love. Ellas son wedding planners que confirman haber logrado algo parecido, como también nos desvelan desde Sophie Kors Weddings: “justo este año hemos organizado un evento de 700 personas en menos de dos semanas. Es más complicado el tema de los proveedores que el número de invitados”.

La búsqueda de proveedores

Aunque con pequeños matices, las cuatro firmas de wedding planner consideran indispensable, por delante de otros factores, la búsqueda de proveedores como el espacio, el templo (si lo hay), el catering, el fotógrafo, el videógrafo, los wedding planner y la música (dj, cantantes y grupos). A esta lista, las chicas de Weddings with love añadirían: “el maquillaje, la peluquería y el estilista floral”. Consideran, eso sí, más sencillo dar con los trajes de los novios, la papelería y los obsequios para los invitados; frente a Lalablu, que piensa que las flores se podrían conseguir sin un esfuerzo excesivo. Sucede, en ocasiones, que los protagonistas sueñan con un proveedor al que, por falta de margen, no se le puede contratar, indican en Sophie Kors: “si el cliente te pide un artista en especial o una banda en concreto, puede ser que ya estén ocupados”. Y ahí es cuando deben ser comprensivos.

Pasos indispensables

Lograr que la boda exprés sea un éxito dependerá de numerosos detalles, pero el paso más importante al que apelan las expertas es contratar un wedding planner que quite peso a la pareja y cargue con las incomodidades a las que deban enfrentarse en un primer momento. Dejar en manos de una buena organización por parte de profesionales hará que preparar un enlace en dos meses, con poca antelación, resulte mucho menos estresante, por eso la confianza entre ambas partes es clave.

Priscila Llorens, además, ahonda en unas pinceladas que califica como indispensables y que pasan por cerrar fecha y espacio para poder avanzar con tranquilidad. “Hacer un timing de la boda también lo considero un imprescindible. Aunque se parta de un borrador que se irá modificando y detallando a medida que se acerque el gran día, tener visualmente un timing de cómo van a ir sucediendo los acontecimientos en la boda, permitirá y ayudará, tanto a la pareja como a todos los proveedores, a ver mucho más claro el gran día y garantizar que todo salga redondo”, matiza. Y, sin duda, ese es el objetivo de los novios y de sus profesionales, que no olvidan que: “cada pareja nos marca, no todas son iguales, cada una tiene sus prioridades y preferencias”, cuentan desde Lalablu. Porque en un día tan bonito, todo es posible.