Todo lo que debes saber antes de elegir al fotógrafo y videógrafo de tu boda

Es el recuerdo que siempre permanecerá tras el gran día y al que toda la familia recurrirá para rememorar momentos. Las fotografías y el vídeo de la boda son una de las decisiones más importantes que deben de tomar los novios. Elegir entre uno u otro profesional condicionará diferentes resultados, estilos e incluso número de materiales. Para aclarar todas las dudas, hablamos con una fotógrafa, unos expertos en vídeo nupcial y una wedding planner que nos desvelan las claves y esos detalles a los que es importante prestar atención. “A la hora de elegir fotógrafo o videógrafo los novios deberían empezar por los aspectos más importantes como el estilo de las imágenes y las tarifas, pero también prestar atención a los detalles y la letra pequeña".

- Las mejores ideas para celebrar una boda temática inolvidable

Detalles importantes

Lo cuenta el equipo de Enlazarte, videógrafos por toda España. "Por ejemplo, antes de contratar podrían preguntar cuestiones como: ¿cuál será el plazo de entrega después de la boda?¿Se entrega todo el material o solo una selección?”. Ellos también nos aconsejan consultar si la empresa tiene un oficina para atender personalmente al cliente, si cuentan con sistema de copias de seguridad del material y si existe un equipo de repuesto por si falla el principal en la boda.

El hecho de poder reunirte con el proveedor previamente, conocer sus métodos de trabajo y poder preguntar sobre la marcha, es una garantía y dará tranquilidad a la pareja. “El tema fotografía y videografía es una partida muy importante de la boda, pues será el recuerdo visual y material que tengan de su gran dia y deben asegurarse de este punto antes de nada. Deben de tener en cuenta el estilo de boda que van a celebrar y el presupuesto que están dispuestos a invertir en estos proveedores”, introduce Patricia Navarro, de Arteboda. Recomienda la wedding planner que siempre se cuente con un profesional que ofrezca más de un fotógrafo o videógrafo en el gran día, porque en momentos como los preparativos de los novios se hace indispensable que cada uno se encuentre en un punto.

- Dos vestidos muy especiales para la boda de Beatriz en la Ribera del Duero

Para la fotógrafa Natalia García, la conexión entre los novios y el equipo es el factor de mayor peso. “Van a ser muchas horas juntos y serán las personas que capten vuestro día. Será vuestro recuerdo para toda la vida. Prestad atención a las emociones que os transmitan sus imágenes, si os gusta más un tipo de fotografía sentimental o más técnica. Fijaos en si van a estar disponibles si necesitáis su ayuda o si directamente no vais a poder saber nada de ellos hasta el día de la boda”, indica. Y, además de todo ello, conviene valorar la experiencia, dice la experta: “en una boda se cubren muchos momentos y si tenéis a alguien sin experiencia puede perderse momentos importantes”.

Atención a los contratos

Una propuesta atractiva puede ser una oferta irrechazable, pero también puede tener condiciones sorpresa, matizan los expertos. "Que algo esté de oferta o muy rebajado debería haceros reflexionar. Puede que realmente sea una buena promoción puntual, pero también puede haber ‘letra pequeña’ en forma de carencias o ‘extras’ que aparecen de forma inesperada a la hora de hacer los pagos. Por ejemplo cargos extras por obtener las fotos a máxima calidad y sin logotipo, extras de desplazamiento que no habían sido comunicados, cobros abusivos por páginas extras en el álbum, etcétera”, dicen desde Enlazarte. Por eso aconsejan llevar por escrito todas las preguntas a realizar en la reunión y firmar un contrato leyendo cada cláusula.

- Las playas de España más bonitas donde casarse

A esa lista de aspectos a tener en cuenta, Patricia Navarro, de Arteboda, suma otros puntos: “a día de hoy, nuestros compañeros fotógrafos y videógrafos tienen unos honorarios bastantes acordes con la gran responsabilidad de tiene este trabajo. Pero es bueno conocer la cantidad de fotografías que entregarán, el tiempo de espera para recibir el material y, desde luego, cómo ha sido su trayectoria en el sector”.

Otro aspecto sobre el que reflexiona la fotógrafa Natalia García es las horas que cubrirán esos profesionales, pues puede ser que no os acompañen durante la barra libre. “Les aconsejo que vean una boda completa y no solo fotos sueltas, porque pueden tener fotos sueltas muy buenas y que el álbum general, sin embargo, no sea lo que se esperan. También que analicen las opiniones de otras parejas”, señala.

- La boda vasca de Ane, la novia del vestido sencillo y el peinado especial

Grandes tendencias

El estilo es algo que se capta a simple vista, pero que en ocasiones la pareja no ha acordado y los resultados quizás no son los que buscaban en un principio. En Enlazarte, por ejemplo, tanto en foto como en vídeo, se caracterizan por una estética natural: “elegante y sin poses forzadas, acompañada de un enfoque cinematográfico a nivel técnico. Nada de momentos incómodos o sesiones de foto de pareja eternas en las que no queda tiempo para disfrutar del cóctel. Intentamos pasar desapercibidos, captando la emoción natural y el ambiente y estilo de vuestra boda”.

La atemporalidad es un factor destacado en la elección de los profesionales de este campo. “Existen fotógrafos con una edición más volcada en la naturalidad y otros en una edición con colores más cálidos u oscuros, la elección dependerá de los novios: si quieren tener fotos más artísticas o naturales periodísticas”, recuerdan desde Arteboda. Y añaden: “otro punto absolutamente importante es saber si la boda es de noche o día, porque la iluminación es vital en el resultado final. La luz del día es la idónea para unas fotografías naturales, pero si la boda es de noche y con mucha iluminación hay que asegurarse que el profesional esté acostumbrado a este tipo de bodas y que el resultado sea tan bueno como si de una boda de día se tratase”.

- 12 espacios por toda España para una boda diferente

Y, por supuesto, ‘cada maestrillo tiene su librillo', ese es su factor diferencial. “En el caso de Ngestudio el estilo que más nos define según nuestras parejas son las emociones, la sensibilidad a la hora de captar los detalles, los sentimientos son una parte fundamental en nuestros reportajes, miradas, abrazos... A toda esta mezcla hay que sumarle el juego de luces y sombras y la parte de la moda que tanto nos gusta y en la que llevamos trabajando unos cuantos años”, apuntan.

Saber elegir

Si la estética es la mayor de las dudas, los profesionales recomiendan dejarse guiar por los propios gustos. Ahora la tendencia se dirige hacia reportajes naturales, una edición ligera y dar protagonismo también a los invitados. “Las parejas actuales quieren disfrutar de su boda, no pasarla posando o actuando pendientes del fotógrafo o videógrafo. Por supuesto habrá algunos minutos para tener imágenes bonitas de la pareja a solas, con nuestros consejos para salir ideales, pero siempre de forma espontánea y divertida, sin renunciar a disfrutar de los aperitivos y compañía de los familiares y amigos”, apuntan desde Enlazarte. Porque es un día para despreocuparse, matiza Arteboda: “siempre recomendamos fotografías atemporales que nunca se cansen de verlas y siempre perduren en el tiempo como si fueran de ayer mismo”. Y que la pareja pueda, sin duda, tener a estos proveedores como uno de sus grandes apoyos en 'el día B'.

- Te contamos cuáles son las canciones más populares para entrar al banquete