¿Qué pendientes de novia favorecen más según tus facciones?

Una de las frases más conocidas en joyería la pronunció la siempre adelantada a su tiempo Coco Chanel, que apuntaba: “la joyería no está hecha para hacerte sentir rica y ostentosa, sino para adornarte de una manera delicada y con clase”. El concepto que se esconde tras la cita cobra aún mayor sentido cuando se piensa en el look de una novia. Pendientes, colgantes y pulseras tienen un lugar destacado en el gran día, pero son especialmente los primeros, los elementos más importantes. Capaces de iluminar el conjunto, dar con los adecuados no es tarea fácil, porque cada forma de rostro tiene unas peculiaridades y, por tanto, unos modelos con los que se encontrará más favorecida. Entre las tendencias actuales hay propuestas que recuperan la esencia de antaño, en diseños vintage y otras novedosas, que actualizan los estilismos para un enlace con grandes dosis de buen gusto.

Rostros redondos, ovalados, en forma de diamante, alargados, cuadrados o de silueta corazón son los más comunes entre las mujeres de nuestro país. Aunque en ocasiones encontrar los complementos sea más una cuestión de instinto y estilo que de morfología, conviene prestar atención a lo que podría resultar más apropiado. Si el día de la boda se pretende dejar a los asistentes boquiabiertos, es interesante encontrar aquellos pendientes que den luz a la mirada y aporten equilibrio al estilismo, sin necesidad de recurrir a diseños a medida.

Para los rostros alargados

Conocer el tipo de rostro facilitará también acertar con otros elementos del look nupcial, como el maquillaje, las tiaras, los accesorios para el pelo o el peinado. Los rostros alargados juegan con ventaja, porque unos sencillos y cómodos aros, de tamaño pequeño o mediano, son los pendientes más apropiados a los que pueden recurrir estas novias, junto a recogidos ligeros o coletas. Una opción de lo más versátil y minimalista que, además de ser tendencia, puede reutilizarse en el día a día. Lo saben bien algunas de nuestras novias virales, como Julia, que acompañó su vestido ‘3 en 1’ con unos discretos aros con un detalle colgante.

Para los rostros corazón

A diferencia de las propuestas que favorecen a los rostros alargados, las que podrían ser más acertadas para los de tipo corazón son las menos comunes: los pendientes trepadores. También conocidos como earcuffs este estilo de joya escala por la oreja en vertical y pone una nota original y rockera al look de novia. Para acompañar a estos diseños, nada mejor que peinados con pelo suelto o moños de bailarina: opciones sin excesos que endulzan las facciones de esta clase de rostros. ¿Un ejemplo de cómo llevarlos? Basta con fijarse en Marta Ortega y Dafne Fernández, que apostaron por los de tipo trepador para dar el ‘sí, quiero’ a quienes ya son sus respectivos maridos.

Para los rostros cuadrados

Por otro lado, los rostros con forma cuadrada deben decantarse principalmente por pendientes con diseño de lágrima o formas curvadas, en tonos neutros, así lo indican los expertos. Son estas joyas las que pueden dotar de una favorecedora armonía visual a esas novias que desean poner un punto diferente, aunque de influencias clásicas, a su look. Además de ser los más habituales entre las novias más virales que hemos visto en los últimos meses, como Inma, Xenia o Rocío, este tipo de accesorios combinan a la perfección con numerosos vestidos con los que lucir hombros, con escotes perfectos para verano y peinados románticos que van desde la trenza al semirrecogido.

Para los rostros ovalados

Recogiendo las ventajas de los pendientes que favorecen a otros rostros, los de tipo ovalado pueden apostar por los clásicos modelos de botón, una opción que han elegido históricamente un gran número de novias, también de la realeza (Meghan Markle, Mette-Marit de Noruega) al igual que los de corte vintage. Las propuestas para las facciones de líneas ovaladas son casi infinitas, dado que a este tipo de morfología le favorecen todas las alternativas. Sobre peinados para acompañar a los estilismos de este tipo no hay nada escrito, pero los más demandados suelen ser el recogido sencillo más tradicional o las trenzas en sus versiones más románticas.

Para los rostros redondos

Sin embargo y marcando la diferencia, para los rostros redondos los más indicados son los pendientes alargados, como si de una regla matemática inversa se tratara. Teniendo en cuenta las formas, este tipo de diseños puede equilibrar el peso visual y hacer que la novia se vea mucho más espectacular, siempre acompañados de peinados poco pulidos o pelo suelto con ondas naturales. Conviene evitar, por tanto, todos los de líneas circulares, que conseguirán el efecto contrario. Aquellos con forma de cascada o los de espíritu geométrico y muy vertical, tendencia en los últimos años, serán los apropiados y suelen triunfar en los looks nupciales de las influencers, llevándose parte del protagonismo del look.

Para los rostros diamante

Las amantes del maximalismo estarán de enhorabuena si tienen el rostro con forma de diamante, es decir, con una frente estrecha, unos pómulos anchos y un mentón puntiagudo y pequeño. Reese Witherspoon sería la máxima exponente de este tipo de facciones y las novias que sumen todas estas características deberían fijarse en los que luce habitualmente: nada discretos y con materiales muy vistosos. Sobre el peinado que completará el look en este caso, mejor optar por melenas cortas, coletas con volumen y moños bajos y elegantes. Aunque los de tamaño XL son los más adecuados, las que prefieran una versión más minimalista pueden recurrir a pendientes de gran tamaño pero líneas delicadas, de inspiración arquitectónica y nórdica.

