¿Cómo son las joyas que fascinan a novias e invitadas de todas las nacionalidades?

Toda boda está ligada a unas tradiciones, más o menos actuales, que son costumbre en cada país. En Alemania se rompen platos con una escoba, en India se tatúan los brazos y las manos de la novia con henna y en México se rompen cántaros frente a la pareja. Estas prácticas se mantienen vivas en rincón del mundo, no obstante, con la globalización cada vez son más las cosas que nos unen que las que nos diferencian, también en términos nupciales. Las redes sociales han favorecido que el perfecto look de novia alcance y enamore a mujeres de diferentes puntos del planeta. El análisis va más allá de un vestido bonito y se centra también en las joyas. En el enlace, estos accesorios, con tanta importancia para el estilismo, deben ser muy especiales y reflejar la personalidad de la protagonista del gran día. Una idea que tienen muy presente tres firmas europeas de renombre, Recarlo, Suarez y Nayestones, que fascinan a las novias y a las invitadas a través de los diamantes. Analizamos qué tienen de especial sus joyas para conquistar a las mujeres, sin que su edad o dónde vivan suponga una barrera.

VER GALERÍA

- Con estas recomendaciones sabrás elegir (bien) tus joyas de madrina

Saber hacer italiano

La orfebrería italiana, delicada, exquisita y origen de grandes accesorios que han marcado la historia, se encuentra en el corazón del Piamonte. Allí se ubica la sede de Recarlo, la casa de alta joyería que desde sus orígenes ha acompañado a mujeres al altar con sus maravillosas creaciones. Hay que remontarse a 1967 para encontrar los inicios de esta firma de referencia: fue en Valenza (donde la compañía continúa dando forma a grandes mitos joyeros), el lugar en el que todo comenzó para Carlo Re, su fundador, que hizo de sus propuestas un objeto de deseo dentro y fuera del sector nupcial, auténticos diseños que demostraban la pureza y belleza de la artesanía.

Hoy ese espíritu se percibe en sus joyas: atemporales, sofisticadas y románticas, como el propio Carlo deseó. Desde hace más de 50 años, Recarlo busca la armonía y la elegancia en cada una de sus colecciones. Anniversary Love es la última de ellas, un canto al arte y al saber hacer de sus artesanos, que busca celebrar el amor en cada uno de los momentos inolvidables de la vida, especialmente los compromisos, aniversarios y cumpleaños. Novias e invitadas encontrarán en sus piezas el estilo y la exclusividad que es emblema de esta casa.

VER GALERÍA

- Anillos de compromiso a medida: la opción de las novias más exigentes

Entre sus piezas más finas y elegantes, destaca el conjunto que forman la pulsera y el collar Contrariè, todo un ejemplo del minucioso trabajo que realizan sus orfebres. Insignia de la firma, en los diseños no faltan sus diamantes talla corazón, dispuestos de forma escalonada. El oro blanco es protagonista en estas creaciones que se idearon para ser sencillas, pero contemporáneas al mismo tiempo. Las amantes de la joyería más romántica, pueden encontrar a Recarlo en su propia web y en prestigiosas joyerías de nuestro país.

Esencia y sobriedad española

Dentro de nuestro país también existen firmas que conocen cómo revolucionar el mercado y qué necesitan novias e invitadas en este momento. Es el caso de Suarez, que con más de 70 años de éxitos, sabe llegar a todas las edades y gustos, además de haber conquistado el corazón de influencers como María Fernández-Rubíes, María Pombo o Lara, de La Petite Mafalda, el día de su boda. Sus diseños, que fusionan a la perfección notas clásicas y actuales, convencen a las generaciones post-millennial porque demuestran que la modernidad no está reñida con el estilo.

- Las joyerías españolas más populares entre las novias de nuestro país

La última hazaña de la casa ha sido la de presentar una colección que es toda una delicia para los sentidos, no solo por su belleza y exclusividad, también por su originalidad. Apta para prometidas que deseen poner una nota de color en look nupcial o invitadas que no quieran parecerse a las demás, New Bern juega con el color y transporta a quien la descubre a un universo vintage, de inspiración años 40, en el que destacan sus diamantes Fancy. Es en New Bern (Carolina del Norte, Estados Unidos) donde el tiempo parece haberse detenido: repleto de casas en tonos pastel y gente de vida sencilla, ha cautivado a la compañía española por sus colores y estilo de vida. Nacieron, de esta forma, un total de 24 joyas de inspiración botánica, realizadas con oro blanco y diferentes diamantes, zafiros y perlas, que ya están disponibles en sus puntos de venta y en su web.

Vanguardia con acento belga

Si viajamos al extranjero, concretamente a Bélgica, podremos descubrir el trabajo de Nayestones, fundada por Natalie Schayes en Amberes. El minimalismo nórdico de líneas fluidas, curvas y geometría impera en los trabajos de esta diseñadora de joyas alternativas. Con el fin de lanzar al mercado creaciones no caducas, de alma arquitectónica y sin estridencias, da todo el protagonismo a las piedras, que se adaptan a sus diseños nada convencionales. “Su visión acerca del cuerpo la lleva a colocar las joyas contra sus propios contornos, para crear piezas equilibradas que cumplan las aspiraciones de las mujeres, desde las que abogan por la audacia hasta las que prefieren la sensualidad”, explican en su web.

- Pendientes de colores para novias que quieren romper con el 'total look' blanco

La casa belga apuesta por lo que ellos mismos conocen como lujo íntimo, nada ostentoso que en ocasiones tiene hasta carácter espiritual, tal y como la firma explica. ¿Sus materiales más utilizados? El oro de nueve y 18 quilates, los diamantes y las piedras preciosas. Con ellos se consigue dar forma a propuestas en las que se simula que las piedras levitan. Es así como Nayestones se ha sumado a la tendencia de la asimetría en joyería y sigue explorando nuevas fórmulas para crear diseños inesperados y sorprendentes. Como explica su web: “Natalie Schayes selecciona sus piedras preciosas y semipreciosas de forma intuitiva. A ella particularmente le encantan las formas de pera y las piedras en forma de octógono”. Son estos formatos, poco usuales, los que han hecho de sus colecciones un referente internacional que de forma casi silenciosa inspira en la actualidad a las prescriptoras de estilo, las novias y las invitadas de los cincos continentes.