Cómo organizar una boda con niños sin preocupaciones

Suelen ser los protagonistas inesperados de las bodas. Pajes y damitas acompañan a la novia hasta el altar y captan todas las miradas. Junto a ellos es habitual que haya otros ‘peques’ que requieran de atención en el gran día y ahí comienzan las dudas de los novios. Las parejas que quieren celebrar su enlace rodeados de niños deben considerar ciertos detalles de vital importancia en la organización, algo que conocen a la perfección algunas de las wedding planners más reconocidas de nuestro país. “Lo primero que deben tener en cuenta es si la boda que tienen en mente es una boda ‘niños friendly’: por ubicación, por horario, por el tipo de plan...Quizá el enlace de sus sueños sucede junto a un acantilado, solo comiendo sushi o empezando a las 22 horas, porque la fiesta es lo más importante. No todas las bodas son para niños”, cuenta Eva, de Bodas Colorín.

Su bienestar en el centro

En algunos casos, los pequeños de la casa no deberían acudir a ciertos enlaces, por el riesgo y la incomodidad que supone para ellos, o tal vez solo deban estar presentes en parte de la celebración. Pero, si ese primer filtro es aprobado, entonces conviene revisar los siguientes pasos a seguir con ellos, teniendo en cuenta sus necesidades. “Si invitas a niños a tu boda es porque quieres que disfruten contigo, tanto ellos como sus padres. Así que lo primero que debes tener en cuenta es el bienestar de ambos: asientos especiales adaptados para ellos, horarios de comidas de los ‘peques’, papel especial en la boda, atenciones con ellos, animación o entretenimiento”, apuntan Las Catalinas.

El estilo de boda es otro factor determinante para definir cada detalle de una boda con niños. “Es importante saber si todo se celebrará en el mismo espacio o si hay, por ejemplo, una ceremonia en una iglesia y un banquete en otro lugar. En este último caso será necesario conocer si los ‘peques’ van en un vehículo propio o en el mismo autobús dispuesto para el resto de invitados”. Es una advertencia de Mila’s Weddings, que continúa explicando: “si la logística depende del autobús, siempre hay que contemplar las salidas más tempranas para los niños, ya que no suelen quedarse hasta el final en las bodas”. La experta explica, además, que suelen inspeccionar todo el perímetro del enclave, “por si hay alguna zona de peligro (lagos, piscinas, alturas etcétera). Siempre intentamos solucionarlo todo para la seguridad de los pequeños”.

La comida

Más allá de su protección, los niños necesitan especial atención en lo que respecta a la propuesta gastronómica. Por un lado, cuidando los horarios y, por otro, estudiando mucho su menú. “No solo porque un niño prefiere comer un filete con patatas o una hamburguesa, a un canelón de foie, sino porque seguramente su horario ideal para comer o cenar será la hora del cóctel, para directamente irse a jugar”, cuentan desde Bodas Colorín.

En este sentido, confirman Las Catalinas que, en celebraciones con banquete, la parte de plato en mesa suele comenzar bastante tarde para los ‘peques’. “Además, es una opción muy cómoda para los padres, porque cuando los niños han terminado de comer comienzan los padres a hacerlo mientras ellos corretean o hacen actividades”, apuntan. Al mismo tiempo recuerdan: “los más pequeños necesitan trona para comer. Apenas duran 20 minutos sentados en la mesa, por lo que lo ideal es que su mesa esté ubicada en un lateral, para que cuando se quede vacía (que sucede siempre), al menos no sea una mesa vacía en mitad de todas las mesas”. En lo relativo a los bebés, es habitual que los padres lleven su propia comida, como señala Mila’s Weddings junto a otros detalles: “sus dietas deben que comentarse al catering, por si alguno es alérgico o intolerante”.

Opciones para su diversión

Que los pequeños que asistan se sientan acogidos y atendidos, los hará sentirse más cómodos y disfrutar, del mismo modo que lo harán sus padres al verlos entretenidos. “Lo más efectivo es que los tengas a cargo de un cuidador/a durante su comida y después, programes actividades de entretenimiento. Algo que no falla nunca para que lo pasen pipa, es una colchoneta. Eso sí, ¡ojo con esto! La ubicaríamos en una zona donde no estropease la estética elegante de la boda”, recomiendan Las Catalinas.

Cuenta Mila’s Weddings que es habitual que las parejas recurran a contratar a empresas especializadas: “hacen diversos trabajos como manualidades, ‘pintacaras’, desfile de disfraces e infinidad de juegos. Algunos novios instalan castillos hinchables”. Además, en estos casos, en los que los pequeños están alejados de sus padres, deben tomarse medidas de seguridad como la que nos propone Mila: "cada niño lleva una pulsera con los datos de los padres para tenerlos localizados ante cualquier cosa que pueda suceder y, aún así, los padres pueden ver a los niños en cualquier momento”.

Papel destacado

La pregunta, entonces, es obligada: ¿niños sí o no? Indica Mila’s Weddings que cuando están presentes, siempre gozan de protagonismo: “normalmente tienen papeles especiales como llevar las arras en la ceremonia o captar la atención en momentos especiales”. En esos casos, Las Catalinas lo tienen todo pensado: “siempre tenemos un plan B seleccionando otro niño que lleve los anillos. Cuando son tan pequeños puedes llevarte la sorpresa de que no quieran hacer el pasillo hacia el altar”.

Acertar con los pequeños en las bodas dependerá también de cómo sean los novios y de la relación que tengan con cada uno de esos niños. “Si los novios siempre han sido niñeros y les gusta tener niños alrededor, ¡bienvenidos todos los peques, que disfrutan como nadie en una boda!”, exclama Eva, de Bodas Colorín. “En ocasiones hay niños tan marchosos que aguantan hasta la casi bien entrada la barra libre, incluso inauguran la pista de baile antes que los propios novios”, matizan Las Catalinas.

Por eso, si apuestas por los ‘peques’ en tu enlace, debes permitirles disfrutar a su medida, aconsejan los expertos. Conviene, eso sí, repasar todo previamente, nos dice Mila’s Weddings: “se deben llevar todos los elementos necesarios, como medicación (si toma), una muda de ropa o el juguete favorito para que estén más tranquilos”. Más allá de esos detalles, se hace importante recordar las palabras que nos transmiten desde Bodas Colorín, una visión necesaria para que todas las partes expriman el gran día al máximo. “Creo que es importante dar libertad a niños y padres de llevarlos o no, si quieren. Pero, también como invitados, no juzgar si la invitación dice Adults Only o ‘niños bienvenidos’. Al final, la boda debería ser siempre lo que identifique más a los novios”.