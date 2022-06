Consejos para organizar el viaje de novios según el tipo de pareja

Más del 90% de los españoles no puede resistirse a celebrar una luna de miel tras el gran día. Son datos de un popular portal de bodas que explican por qué cada vez es más habitual que los recién casados se preparen para un viaje a lo grande y busquen apoyo en sus invitados. Los destinos elegidos son muy diversos, como diferentes son los estilos de cada pareja. "No hay dos personas iguales por lo que no puede haber dos viajes iguales, cada uno damos importancia a cosas distintas y por eso es tan importante dejarse asesorar por un agente experto, que haya vivido el destino y pueda transmitirte su experiencia, que es de donde viene el 'expertise'". Nos lo explica Roberto Martín, socio e ingeniero de viajes en Moah, quien aconseja a los novios huir de las reseñas de Internet, dado que elegir un destino de este modo puede llevar a sorpresas desagradables.

Cada pareja hace un tipo de turismo y esto influye de lleno en la elección de los diferentes enclaves a visitar y de las actividades que se quieren realizar allí. El primer paso es definir qué clase de viaje se desea hacer, después, conviene recibir asesoramiento sobre las localizaciones más adecuadas para ello y, en un siguiente escalón, se debe elegir una fecha apropiada. "Los factores fundamentales para recomendar épocas del año son los climáticos y evitar las temporadas altas, ya que no hay peor experiencia de viaje que la de volver recordando colas infinitas o muchedumbre. Siempre huimos de eso", matiza Roberto.

Señala Alessandra Girardi, directora de producto en Nuba, que existen muchas formas de viajar y, en consecuencia, trotamundos que parten con un objetivo distinto y esperan de esas escapadas resultados que les marquen de por vida. "Son viajeros con espíritus inquietos e insaciables que quieren ponerse al límite físicamente, colaborar con alguna causa, fomentar la superación personal o reconectar consigo mismos. Viajeros que prefieren apostar por dejar huella y hacer que el viaje cuente a largo plazo. Otros, buscan un lugar donde predomine la calma para que la mente y el cuerpo descansen y se renueven. Un lugar para relajarse, recargarse y reiniciar", indica. Es por eso que no hay una única forma de construir la luna de miel perfecta, sino muy diversos estilos a la medida de cada pareja.

Novios aventureros

Amantes del riesgo, interesados en las experiencias fuertes y curiosos, así son los novios aventureros. Roberto Martín, de MOAH, los describe a la perfección: "buscan destinos remotos, que normalmente requieren de varias escalas para llegar, pero esa logística complicada y a veces algo incómoda se ve compensada con momentos de sensaciones de descubrimiento, aislamiento e intimidad con el entorno". Para ellos, el experto propone planes tan atractivos como la isla de Sao Tomé, "un destino Jurassic Park y que a nadie deja indiferente". También recomienda asistir a a una jornada de 'habituación'con los gorilas de Uganda: "una experiencia única en la selva, donde descubrir la naturaleza salvaje de estos animales".

Alessandra Girardi, de Nuba, no se queda atrás y nos da cinco ideas impresionantes. "Los novios pueden 'conquistar la cima de África'. ¡El monte Kilimanjaro les espera! Emprenderán, en privado y con guías expertos, el arduo camino que les llevará desde la sabana hasta el punto más alto del continente africano. Contemplarán unas vistas reservadas para las aves y los dioses de esa tierra bañada por el sol", apunta. Los amantes de los deportes extremos también tienen un hueco entre sus propuestas. "Pueden descubrir una nueva y espectacular dimensión oculta en el Ártico o en la Antártida buceando bajo el hielo. Podrán nadar entre icebergs y barcos hundidos o adentrarse en túneles sumergidos en uno de los lugares más extremos del planeta, donde habrá que hacer frente a las gélidas temperaturas y estar atento a los fragmentos de hielo en constante movimiento", nos cuenta.

Además, la experta invita a los novios exploradores a visitar Ladakh, en el Himalaya, ‘la tierra de los pastos verdes’ y a recorrer en bicicleta sus valles y sus altas montañas repletas de monasterios. Y, por último, anima a las pareja a contemplar las vistas de las montañas más impresionantes de Islandia, Alaska, o la península de Kamchatka. "Recomendamos hacer Heliesquí en los mejores picos del mundo. Primero con un ascenso en helicóptero, antes de dar un paso hacia el vacío y deslizarse por sus laderas vírgenes. Sentirán la emoción y la velocidad en una experiencia que combina la calmada contemplación del paisaje con el frenético descenso sobre unos esquíes que parecen volar en la nieve", describe.

Novios 'culturetas'

Frente a los amantes de las experiencias fuertes, los 'culturetas' también pueden encontrar destinos muy atractivos, siempre con festividades en rincones poco conocidos. "Disfrutar de las competiciones de decenas de águilas en un festival, con el fin de honrar la historia de Mongolia, o vivir el Holi, el festival que llena de colores la India, son experiencias únicas y un buen pretexto para visitar y disfrutar estos países", aconsejan desde Moah. Y es que la cultura también puede ser apasionante, con propuestas atractivas y diferenciadoras. Nos los cuenta Nuba: "los novios pueden alcanzar el Nirvana en Bután. Vislumbrarán el lado más místico del reino perdido y sus tradiciones ancestrales disfrutando de una experiencia transformadora en Timphu, la capital del país. Allí, protegidos por el valle que la cobija y por los templos que la guardan, podrán participar en una ceremonia privada junto a Tulku Lobsang Rinpoche, un reconocido maestro budista". Sorprende también la idea de visitar enclaves de la historia de la humanidad (pirámides, ruinas y templos) junto a arqueólogos. Otra opción que propone Nuba es descubrir museos, galerías y teatros de todo el mundo, fuera del horario de apertura y acompañados por expertos en la materia.

Novios playeros

Quienes busquen calma, aguas cristalinas y tiempo de desconexión, encontrarán en playas espectaculares el lugar en el que disfrutar. Afirma Alessandra Girardi, directora de producto en Nuba, que un plan muy atractivo es relajarse en el único refugio de lujo construido a partir de impresión 3D: "se trata de un nuevo resort en Mozambique creado a partir del agua y la arena del lugar gracias a la combinación de la tecnología más puntera y la preocupación por el medio ambiente". Interesante, también, la propuesta que Roberto Martín, socio e ingeniero de viajes en Moah, hace para este tipo de parejas, volcándose en los destinos salvajes: "les gustarán la exclusividad de playas en islas privadas en Maldivas con un servicio de 6 estrellas o las remotas playas del Sur de la India, donde todavía no saben lo que es un turista".

Novios cosmopolitas

"Estamos cansados de oír que cuando mejor se está en Madrid es en agosto que no hay nadie, y parte de razón tienen porque se puede disfrutar de espacios que normalmente no es posible por las muchedumbres. Recomendamos evitar las temporadas altas y aprovechar épocas intermedias". Nos lo cuenta Roberto, al mismo tiempo que propone a las parejas cosmopolitas viajes de plena inmersión cultural en lugares remotos como Seúl o Río de Janeiro. Viajar a los Ángeles para entrar en un set de rodaje, grabar una canción o asistir a una premiere con celebrities es la primera propuesta de Alessandra para quienes se imaginen una luna de miel por la ciudad. A esta se suman: "colarse en el backstage de la Milano Fashion Week y ver en primera persona los desfiles de las marcas de moda más conocidas. O acompañar a un fotógrafo profesional por las galerías secretas de Tokio en un recorrido único por la ciudad y descubrir la verdadera esencia de la sociedad nipona".

Novios 'foodies'

La gastronomía cada vez atrae a más prometidos y puede convertirse en el centro de un viaje puramente sensorial. Son muchos los destinos para disfrutar en clave gourmet. "Los novios pueden crear su propio whisky en una de las destilerías más antiguas de Escocia y disfrutar del verde extendiéndose hasta el horizonte en campos de golf privados, donde mejorar el swing con expertos mundiales", apuntan desde Nuba, donde también aconsejan viajar hasta la cocina peruana de Virgilio Martínez o Pedro Miguel Schiaffino y descubrirla desde sus fogones. Una localización que también nos recomiendan desde Moah, junto a sus viajes a Vietnam. Pero, es sin duda el consejo con lo que hay que quedarse. "Volver de un viaje con algún quilito de más es sinónimo de gran viaje ;). y no todo tiene que ser estrellas michelín. Recomendamos asesorarte por un local para que te diga los lugares de moda, que son de referencia popular y que permiten disfrutar de la buena comida a buen precio". Y es que así se disfruta el doble, ¿no?