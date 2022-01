Cinco escotes de novia muy elegantes que nunca pasan de moda

En la historia de la moda nupcial son numerosos los looks de novia que se recuerdan por sus bonitos escotes. El cuello a la caja de Mia Farrow, el tipo cisne de encaje de Grace Kelly, el victoriano de Audrey Hepburn o el de pico con volantes que lució Diana de Gales. Estos diseños completaban el vestido y daban otra luz al busto, zona que acaparaba todas las miradas. Desde entonces hasta nuestros días, los escotes han ido evolucionando y se han adaptado a las tendencias y demandas de las propias novias. Indagando en las nuevas colecciones, las propuestas del sector y lo que triunfa en la red, se descubren aquellos que serán todo un fenómeno entre las recién casadas.

Lo arriesgado y lo tradicional se dan la mano en diseños de novia muy románticos para esta temporada 2022. Desde el tradicional escote barco, favorito de las royals y con el poder de estilizar la silueta, hasta novedades como el nuevo y elegante escote capa, las novias apuestan por las tendencias y las buscan entre las nuevas propuestas y los looks a medida. Eso sí, dicen los expertos que para acertar con el escote perfecto es importante conocer a nuestro cuerpo, aquello que la novia quiere potenciar o prefiere disimular, de esta forma el resultado se verá más equilibrado y sofisticado.

Escote cisne-transparente

Basta con bucear entre las imágenes de algunas de las novias más virales de los últimos meses para darse cuenta de que, tanto en diseños a medida como en nuevas colecciones, se repite un tipo de escote: el escote cisne transparente o ‘falso escote cisne’. Está compuesto de dos piezas, por lo general: una que va debajo del vestido a modo de camisa transparente de cuello alto y otra que es el propio vestido con escote de pico. Diferente y muy popular en bodas religiosas, se trata de una opción atemporal, que puede utilizarse tanto en fechas invernales como veraniegas, por la ligereza habitual en los tejidos empleados. Son especialmente las novias andaluzas más populares las que han apostado por esta fórmula y lo seguirán haciendo en próximas temporadas.

Escote Bardot

La actriz Brigitte Bardot creó todo un fenómeno en torno a su escote, un diseño barco llevado al límite con el que se mostraban los hombros. Las novias acogieron el concepto con los brazos abiertos y los incorporaron a looks relajados, para bodas de primavera y verano. Con el paso del tiempo, este estilo ha ido evolucionando hasta convertirse en un diseño más romántico. Ahora el escote Bardot va de la mano de mangas con volumen e importancia que resultan elegantes y atrevidas y se suben al carro de tendencias como la vintage o la victoriana, que recupera detalles de los trajes de época. Pensado para bodas en el campo, este escote es muy favorecedor.

Escote de capa

Especialmente en otoño e invierno, pero cada vez más el resto del año, las novias más virales escogen la capa para dar el ‘sí, quiero’. Esta tendencia parece querer desbancar al velo y permite entradas a iglesias y paseos hacia el altar muy impresionantes. Aquellas que no se deciden entre un look más tradicional o uno con capa pueden encontrar en el punto intermedio su particular solución. El escote capa o escote de capa es una alternativa que coloca una capa corta sobre los hombros, cubre el pecho y llega a la cintura. La fórmula permite así llevar un velo sin que resulte excesivo y recuperar líneas limpias que recuerdan a las que Cristóbal Balenciaga aplicaba en sus diseños.

Escote cuadrado

Si bien el escote a la caja y el de pico siempre han ido de la mano de los looks nupciales, el de tipo cuadrado estaba en un discreto segundo plano. Las tendencias del momento, los diseñadores, los expertos y las novias con estilo han decidido rescatarlo del recuerdo en sus vestidos de novia. Tremendamente favorecedor y femenino, este tipo de escote convence a todas y ofrece un plus de comodidad a aquellas que cuentan con volumen en la zona. Si además suma unas mangas con hombreras o volumen, el look será muy equilibrado.

Escote barco

Pocas mujeres de la realeza se han podido resistir a casarse enfundadas en un vestido con escote barco. El estilo que más estiliza (pues deja el cuello descubierto y muestra el comienzo de las clavículas) suele ir acompañado de un corte princesa y unas mangas muy especiales. Desde Meghan Markle hasta Fabiola de Bélgica, pasando por Eugenia de York, Victoria de Suecia o Charlene de Mónaco, princesas, duquesas y reinas no han podido cerrar la puerta a este escote. Junto a diseños sencillos de líneas limpias, esta alternativa es un acierto, sea como sea la silueta y el estilo de la novia.