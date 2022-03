Todas las claves para ser la hermana de la novia más estilosa

En una boda, hay vida más allá del look de la novia. Si bien este estilismo es el más importante de todos los que deslumbrarán en el gran día, lo cierto es que las miradas están puestas también en las madres de los novios y en sus hermanas. La hermana de la novia puede convertirse en el centro de todas las miradas y por ello para muchas es importante que su elección sea la acertada. Ejemplo de ello fueron las hermanas Osborne, quienes para la boda de Claudia Osborne fueron fieles a sus estilos propios y se ganaron el beneplácito del público. Alejandra lo hacía con un diseño ‘animal print’ de Rorberto Diz, melena al viento y joyas en dorado, de Suma Cruz. Eugenia, por su parte, apostaba por una creación de The IQ Collection —la firma de Inés Domecq— en tono azul marino con lunares blancos y Ana Cristina se decantaba por una propuesta de tendencia en color coral.

Sus elecciones demostraban, una vez más, que las invitadas pueden triunfar sin renunciar a su esencia, a esa moda que les convence, sin sentirse disfrazadas. El reto de la hermana de la novia es equilibrar sobriedad, personalidad y líneas que estilicen para ser la invitada mejor vestida del enlace. Existen cinco claves que todas ellas deben tener en cuenta antes de perfilar sus looks, pues pueden tener la llave para triunfar dentro y fuera de las redes sociales. Repasamos los detalles más relevantes.

Zapato joya

Un look de novia no está completo sin los complementos adecuados. El calzado es una de las elecciones más importantes, pues de su elección depende que el estilismo resulte más o menos favorecedor. Los más populares entre las invitadas más aplaudidas son las sandalias de tiras, las plataformas y especialmente los zapatos joya. Desde el Hangisi de Manolo Blahnik a los Sacora de Jimmy Choo, pasando por Elizabeth de Mach and Mach, los más sofisticados presentan detalles de strass y tejidos cuidadosamente seleccionados. Conviene escogerlos en una tonalidad que haga contraste para romper con la monotonía del estilismo.

Vestido midi

El rey de todos los largos es el midi. Con este vestido, con un largo a medio camino entre la rodilla y el tobillo, resulta fácil acertar: son cómodos, son versátiles y encajan tanto en enlaces de día como en celebraciones de noche. Elegantes e indispensables en las nuevas colecciones de firmas tan populares como Barey Collection, Matelier o Alejandro de Miguel, favorecen a todas las siluetas. Pueden utilizarse en las cuatro estaciones del año y es que este tipo de diseños son los favoritos de las hermanas de la novia e invitada con mejor gusto, desde Tamara Falcó a Belén Corsini, Isabelle Junot o Sofía Palazuelo. Influencers como Carmen de la Puerta y Sandra Majada contaban también a ¡HOLA! que este era su largo favorito para la hermana de la novia.

Joyas familiares

Abrir el joyero familiar es todo un acontecimiento que ocurre en ocasiones y fechas muy señaladas. La boda de una hermana es una de ellas y, aunque la protagonista escogerá posiblemente las piezas más representativas del baúl, también puede haber opciones vintage, delicadas y poco vistas para la hermana de la novia. Pulseras de herencia familiar, pendientes estilo Art Decó, las rivières de tendencia y gargantillas preciosistas son las creaciones más populares de estas y próximas temporadas. Si bien la bisutería y joyería fantasía transforman los looks de invitada en propuestas mucho más atractivas, las del joyero familiar añaden una nota clásica más que atemporal.

Tocados actuales

No todas las invitadas se sienten cómodas con tocados. En ocasiones la elección de la pieza apropiada para cada rostro queda en un segundo plano en favor de las tonalidades que resultan más atractivas a la hermana de la novia. Para acertar es importante fusionar valores como actualidad, tendencia y minimalismo y confiar en firmas expertas como Mimoki, Toussette, Bambary, Masario, Tolentino, Buffuna o Nana Golmar, que acompañan a las chicas de moda del momento. Los diseños sencillos, con detalles pequeños pero sofisticados, son los que más triunfan.

Bolso muy especial

En la búsqueda del look perfecto, la hermana de la novia puede olvidar piezas a las que históricamente se ha prestado menos atención, como los bolsos. Más allá de su utilidad habitual, el bolso puede ser el punto de inflexión para construir una paleta de color muy personal. Las estilistas hablan de que lejos de los clásicos clutch y sobres, los diseños que experimentan con materiales, texturas y asimetrías son los que más atractivos resultan a ojos de las expertas. En este caso, cuanto más creativo a la par que elegante, mucho mejor.

Maquillaje ‘golden’

Entre la novias se impone el maquillaje natural porque, como afirman los expertos, preserva su esencia, sus rasgos y funciona a la perfección con el blanco. Su hermana, sin embargo, puede concederse ciertas licencias y experimentar con el color dentro de un orden. El maquillaje con tonos bronce y dorado, también conocido como ‘golden’ es cada vez más demandado y favorece a todas, porque aporta luminosidad a la piel. Lo confirma Eu Moda, maquillador especializado en bodas y eventos sociales: “Con sombras en tonos bronce y la ayuda del iluminador en puntos estratégicos conseguimos un efecto buena cara al instante, que recuerda al que tenemos en verano”. Y eso siempre completa un look de éxito.