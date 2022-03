¿Qué es una ‘elopement wedding'? Te contamos los detalles sobre las bodas del momento

Hace tan solo unos días, la influencer nupcial Carmen de la Cruz, más conocida como Bridalada, confesaba a sus seguidores que se había casado a principios de octubre en una ceremonia muy íntima. Publicaba algunas imágenes que sacaban a la luz la localización y el vestido de la novia. “Nos hemos casado disfrutando de la calidez que brinda la intimidad. Algo diferente, pero no por ello menos especial. El enlace tuvo lugar durante nuestra estancia en Positano. La ceremonia aconteció en los jardines de una villa de Ravello. Fue un día mágico, romántico y repleto de felicidad. Gracias a nuestra familia y amigos por su apoyo y comprensión”, indicaba.

Una boda esperada

La noticia pillaba por sorpresa a sus seguidores que llevaban tiempo esperando para ver su look nupcial, dos vestidos de novia de Victoria (uno midi y otro de seda con flecos en la espalda) con los que estaba muy elegante. Algunos se preguntaban el motivo por el que la prescriptora de estilo había elegido una ceremonia tan secreta y reducida, a lo que ella respondía que no necesitaba una gran fiesta para celebrar el amor, que prefería una celebración sencilla. La andaluza optó por lo que se conoce como elopement wedding, un formato que es tendencia en los últimos años.

Contaban desde Weddings with love, responsables de la organización del enlace, que con el tiempo la pareja había cambiado su perspectiva y deseaba un tipo de enlace diferente. “Carmen y Carlos se han dado su “sí, quiero” a través de un elopement en Positano. Una boda de dos, íntima, nada que ver con la que empezamos a organizar en 2019, pero que sin duda ha sido la mejor de las opciones para la pareja. A veces el mundo cambia y con él tus prioridades y tu boda”, apuntaban.

En qué consiste

Si bien en España lo más habitual es celebrar un enlace con compañía, cada vez son más las parejas que apuestan por un formato reducido. La elopement wedding o boda de escapada es un tipo de enlace por el que los novios se dan el ‘sí, quiero’ lejos de su lugar de residencia, en secreto y casi sin acompañantes. “La palabra “elopement” proviene del inglés y significa huir, escapar sin mirar atrás y no regresar nunca de donde huiste. Este término se usa desde tiempos inmemoriales para describir cuando una esposa dejaba a su marido para escaparse con su amante. Más tarde, en el siglo XVII, se empezó a usar el término cuando una joven pareja decidía fugarse para casarse, generalmente porque su unión no era aprobada por las familias. Años después, el termino evolucionó, seguía refiriéndose a parejas de jóvenes que huían para casarse y por motivos económicos no tenían suficiente para hacer una boda tradicional”, cuentan desde OC Events en su web. Hoy ese concepto hace referencia a aquellos que simplemente no quieren hacer de su enlace un evento gigantesco con numerosos invitados.

Suele realizarse fuera de una institución y por ello es habitual que la pareja deba, antes o después, acudir al ayuntamiento o juzgado más cercano, para formalizar el matrimonio. En las bodas de escapada los novios se centran en buscar, en ocasiones con ayuda de un equipo de wedding planners, la ciudad en la que tendrá lugar el acontecimiento, el enclave exacto para la ceremonia de dos (un castillo, un palacio, un hotel, una playa…), el menú para la ocasión especial y el lugar en el que pasar la noche. Lugares paradisíacos como Bali o Las Bahamas y otros tan famosos como Las Vegas, suelen estar acostumbrados a acoger este tipo de bodas. En ellas es habitual que a los protagonistas, que se leerán sus votos, les acompañen un oficiante y, en ocasiones, algunos testigos. También un fotógrafo experto en estas celebraciones (como Volvoreta, Doncel y Alcoba, Serafín Castillo o Historias que empiezan con un sí, quienes gozan de experiencia en la materia), que sea capaz de capturar la esencia de la pareja, pero también del entorno.

Más novias lo escogieron

Estos enlaces en clave minimalista no solo han sido elegidos por influencers, también por celebrities, que encontraron en este formato la forma más apropiada de disfrutar y huir del ruido. Lo hicieron en 2019 Sophie Turner y Joe Jonas, con la exclusiva compañía de los otros hermanos Jonas, por sorpresa, en Las Vegas y tras salir de los Billboard Music Awards. Antes que ellos, estas tendencia la probó la actriz Amanda Seyfried, quien dio el ‘sí, quiero’ a su marido Thomas Sadowski, en un ceremonia de dos en medio del campo.

En el sur de Francia y con contados familiares (unos 10 invitados) se casó la intérprete Keira Knightley por sorpresa. También Francia, en este caso París, acogió la celebración nupcial de la actriz Isla Fisher, discreta y secreta, en marzo de 2010. En 2019 Heidi Klum siguió el mismo patrón y se casó con el rockero Tom Kaulitz en una ceremonia íntima. Además de todos ellos, son muchos otros los rostros conocidos que han apostado por este formato, buscando la intimidad y pasar más tiempo en pareja. Por ello, todo apunta a que esta tendencia, que creció a consecuencia del Covid, es ya un fenómeno que se mantendrá estable en el tiempo.