¿Cuál es el mejor look de invitada? Bridalada responde

Cuando se le pregunta a Carmen de la Cruz, mejor conocida como Bridalada, acerca del secreto de su éxito como influencer de moda y referente para invitadas, ella desvela que la clave reside en ser fiel a una misma, mantener un estilo propio. “He querido incorporar frescura a esos looks que ya pasan a ser algo clásicos. Me gusta jugar e interpretar las tendencias que vemos en las diferentes fashion weeks y revistas de moda. Esto ayuda a crear looks diferentes y aporta a las seguidoras ideas nuevas que pueden resultarles interesantes”, concede. Parece que esta fórmula funciona y convence a más de 175.000 personas que siguen de cerca su día a día y sus estilismos, que fusionan lo retro con lo actual, especialmente los ideados para bodas y otros eventos.

Un look de invitada con personalidad

Con formación en marketing y experiencia en el sector de la moda, en el universo de las redes sociales empezó como wedding blogger y desde entonces su perfil no ha dejado de crecer. Bautizada en numerosas ocasiones como la invitada perfecta por sus aciertos estilísticos, su definición de este término es algo abstracta, pero está en línea con aquello en lo que cree: “una invitada perfecta se atreve a ser imperfecta y tiene buen gusto”. Pero, en todo ello, la percepción siempre influye, porque depende del ojo que mira. “La perfección no existe: lo que es perfecto para algunas no es perfecto para otras. Tenemos que ser fieles a nuestro estilo y sentirnos seguras de nosotras mismas con lo que llevamos puesto, de esta forma, defenderemos como nadie nuestro estilismo. Esa seguridad se transmite y no podremos fallar con el look que hemos elegido”, aclara.

Consejos para acertar

Entre sus marcas de cabecera figuran algunas tan populares como Zara o Asos, pero también hay grandes nombres de la alta costura o casas que defienden desde sus inicios la producción artesanal y el made in Spain. Para construir cada uno de esos looks, con sello español o extranjero, siempre tiene en cuenta tres cuestiones. La primera de ellas es conocer si la boda es de día o de tarde y en qué estación del año se celebra, para no llamar la atención por la equivocación. “No puedes llevar un vestido de terciopelo en verano o un vestido largo en una boda de día (el protocolo del largo del vestido cada vez se tiene menos en cuenta, aunque a mí me gusta seguirlo)”.

Le sigue la recomendación de huir de los tonos blancos en todas sus versiones y paletas, para no hacer sombra a la novia, aunque “en el caso de que la novia lo permita, no habría problema”. El último de sus consejos pasa por ser consciente del grado de cercanía que se tiene hacia los novios y en función de ello plantear el look, que tendrá mayor importancia cuanto mayor vínculo exista entre la invitada y los novios.

Los favoritos de Bridalada

Carmen se ha dejado ver con vestidos mini, diseños midi, mangas abullonadas, chaquetas estampadas, escotes pronunciados y cuellos muy historiados. En su armario hay hueco para las novedades y podría pensarse que nunca ha dicho no a nada. Sin embargo, hay excepciones a sus reglas, como ya nos ha adelantado: “Un vestido blanco o que se pudiera confundir con el vestido de la novia no sería nunca buena elección”. Sin duda, para ella hay una pieza que se pondría una y otra vez en las bodas de 2021 y no es otra que un bonito traje. “Mi look ideal sería un dos piezas (ya sea de pantalón o falda) con blazer armado y hombreras. Incluso invertiría en alguna prenda o accesorio de una tienda vintage. No os hacéis una idea las maravillas que podéis encontrar, y es una forma de consumir moda sostenible”.

Es así como se explica que para las próximas temporadas abogue por esos trajes; tejidos ligeros, que permitan crear volúmenes; y siluetas suaves. “En el último desfile de Dior, por ejemplo, vimos vestidos de tul muy relajados y elegantes kimonos que seguramente también podrían estar presentes en las bodas de este año", destaca. Como suelen recordar los estilistas y expertos en moda, los accesorios son imprescindibles y Carmen lo sabe: “Este año me quedo con las joyas, en especial las piezas vintage, creo que jugaría con broches y pendientes de ensueño. También unos zapatos de tacón Chanel o Saint Laurent (estoy enamorada de la nueva colección) pueden dar un toque espectacular al look”.

Los complementos no solo son protagonistas en las fotografías de sus estilismos, también en sus vídeos, que combinan tendencias, ingenio y un toque desenfadado. Más allá de sus propuestas en movimiento para invitadas, sus consejos de maquillaje y tutoriales para eventos acumulan ‘me gustas’ por momentos. ¿Y qué recomienda para triunfar con el look de belleza este 2021? “Mi opción favorita a día de hoy: sombra de ojos en tonos rojizos o tierra-dorados con un toque ahumado para intensificar más la mirada, labial nude (si es con un poco de gloss, mejor), eyeliner, iluminador para la zona superior de pómulos y nariz, y polvos bronceadores”, explica. Porque sus gustos, en este sentido, pasan por una piel con efecto jugoso y saludable y por explorar las posibilidades del maquillaje; para la noche apuesta por ojos ahumados, para bodas de día, por un resultado natural.

Una boda muy esperada

En mayo de 2019 Carmen de la Cruz se comprometió con Carlos Preckler en una pedida de mano por sorpresa. Aunque la influencer sevillana soñaba con dar el ‘sí, quiero’ este año, tuvo que cambiar sus planes debido a la situación sanitaria, aunque no hay mal que por bien no venga y dentro de poco dará a luz a su primer hijo. Ella sigue imaginando su gran día, que si todo lo permite tendrá lugar este otoño, y reconoce que esta es su estación favorita también como invitada: “Las bodas de otoño son mis favoritas, por eso hemos elegido esa mágica estación del año para casarnos Carlos y yo. A la hora de vestir, cada una ofrece diferentes ventajas aunque personalmente prefiero las bodas en las que se nos permite usar manga larga; bajo mi punto de vista, dan más juego y los vestidos son más elegantes”.

Con su enlace a la vuelta de la esquina, la pregunta obligada es, por tanto, qué espera de las invitadas a su boda, ¿habrá una etiqueta marcada para ellas? “La boda será de tarde y no tenemos un dress code definido aún (no sé si lo habrá) así que imagino que podrán verse vestidos largos o con corte midi, seguramente algún dos piezas de pantalón… Los colores prohibidos, los de siempre: tonos blancos o claros y, si soy sincera, en este momento (nunca digas de esta agua no beberé) no soy muy fan de las invitadas con lentejuelas o mucho brillo en las bodas”. Con sus consejos difícilmente alguna de sus convidadas meterá la pata. “¡Tengo muchísimas ganas de que llegue ese día, qué ilusión!”. Como ella, hay más de 175.000 personas deseándolo y con seguridad, al igual que sus looks de invitada, su vestido de novia será todo un referente.