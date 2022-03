Guía para ser la invitada perfecta de forma fácil y rápida

Ser la invitada perfecta es sinónimo de saber escoger la prenda más adecuada para cada ocasión. También los complementos que mejor funcionan con ella. Es tener claro que hay bodas en las que la sencillez es fundamental y otras en las que están permitidas algunas licencias. Uno de los mayores errores que cometen algunas chicas cuando acuden a un evento de estas características es lucir un look excesivo, al que le sobra más de un aditamento. Ya lo decía Coco Chanel: "antes de salir de casa, mírate al espejo y quítate un accesorio". Una frase con la que parece estar totalmente de acuerdo la diseñadora Marta Martí. Desde que la creativa fundó su firma nupcial, hace ya algo más de siete años, ha sabido labrarse un hueco en el sector y lograr competir en un sector en el que, según datos de Global Industry Analyst, solo en España se crean cada año unos 755.000 vestidos de novia. La catalana, que ha convertido a sus novias en la sensación de Barcelona se embarca ahora en un nuevo proyecto, el de crear trajes de invitada. Diseños pensados para favorecer y encumbrar a las chicas más elegantes.

7 claves para ser siempre la más elegante

Hay básicos que nunca deberían faltar en el vestidor de una mujer. Las que más entienden de moda tienen claro que un buen traje de chaqueta, unos pantalones vaqueros, otros negros y una camisa blanca son imprescindibles para el día a día. Pero igual que sucede con el armario de diario, el que guarda los diseños pensados para momentos más festivos también tiene que tener piezas de fondo. Prendas capaces de salvarte de cualquier apuro o con las que, variando simplemente los accesorios, no necesites invertir demasiado para tu próximo look de invitada. Marta tiene claro que un vestido midi estampado, un traje chaqueta liso y algún camisero son imprescindibles en estos momentos. Pero reconoce que hay un secreto para ir siempre perfecta a cualquier evento. "La clave para mí es invertir en un par de piezas que te apetezcan y que les puedas dar más vida, ya sea para una boda o para una cena. Una buena opción es hacerte con un dos piezas para poder combinarlo. Los accesorios pueden hacer mucho para definir cualquier look". Por eso no sorprende que en su nueva colección, Capsule 01, haya "diseños actuales que sirven para varias ocasiones. Realmente el alma de Prêt-à-Porter no se reduce solo a ir a una boda sino, a cualquier ocasión que el mood sea pasárselo bien como: una fiesta de verano, un evento, una cena con amigas, un viaje…".

Así son las invitadas de 2020

Con el paso de los años el mundo nupcial ha sufrido una potente evolución. Y no solo en los que a los diseños de novias se refiere, también en los de invitadas. Las chicas siguen queriendo ir bien vestidas, ser consideradas elegantes, pero sin renunciar a la comodidad y, mucho menos, a su estilo. No quieren convertirse en clones, sino reivindicar su personalidad. Tal vez por eso cada vez es más frecuente que las firmas de invitada se inspiren en las tendencias que rigen la moda y ambos mundos convivan en una simbiosis perfecta. Esta temporada el universo de las invitadas se llena de vestidos camiseros, bastante cómodos y favorecedores. "Los trajes chaqueta empiezan a tener cada vez más presencia en bodas, ya sea con colores tendencia o con estampados geométricos. Y clásicos nuestros de siempre como las espaldas abiertas, los cuellos altos o los vestidos combi que se pueden usar por separado", explica la diseñadora. Y también los conjuntos de dos piezas.

Este tipo de diseños, que ya vimos en más de una boda en 2019, se convierten en una constante dentro de las colecciones de invitada. Pero si nos pasamos por un momento a pensar en su buena acogida, en realidad, es lógica. Si se invierte en un conjunto completo –falda y blusa o pantalón y camisa– es posible lucirlo junto o mezclarlo con otras prendas que ya formen parte del armario. Un modo rápido, sencillo y bastante económico de conseguir hasta tres looks con una sola compra. Y si a eso se le unen complementos diferentes, las opciones se multiplican. Estos modelos, nos explica Marta, también forman parte de su colección "hay dos faldas combinadas con dos tops y tres trajes chaqueta, siempre he apostado por este tipo de looks para bodas, me parecen un acierto".

Un look para cada tipo de boda

El estilismo que elijas para acudir al próximo enlace al que te hayan invitado dependerá de distintos factores. En primer lugar es importante prestar atención al tiempo y a la zona de España en la que se celebra –si es en el norte, mejor no olvides llevar una prenda de abrigo aunque las temperaturas parezcan suaves–. Otro factor a tener en cuenta es el protocolo. Dependiendo de si la boda es de día o de noche habrá longitudes más aconsejables para los vestidos y el uso de determinados tocados estará restringido. "Siempre es mejor seguirlo, pero sin perder la personalidad, estilo y carácter de cada una, aquí está la gracia y lo que me encanta de las bodas", puntualiza Marta. Eso sí, ella tiene claro que para ser la más elegante en una boda de noche lo ideal es un vestido largo hasta lo pies o midi, por el contrario, si el evento se celebra por el día o en un espacio más campestre, corto o también midi.

El parentesco o la cercanía que una a la invitada con los novios también será determinante a la hora de elegir su look. Además de la madrina, la madre, las hermanas y la mejor amiga de la novia suelen tener unos ciertos privilegios. Aunque todo depende de lo que prefiera y marque la novia. "Un error podría ser que la hermana, sin quererlo eclipse a la novia, ese día es para ella. En estos casos lo mejor es elegir un vestido con un buen corte y tejido nunca fallará", apunta la diseñadora. ¿Y la madre? Sabemos que la madrina puede ir de largo, ¿pero cuáles son las opciones más elegante para la madre de la novia? "Desde los dos piezas como faldas y cuerpos en crepé, vestidos largos con abrigos o capas de mouselina, pantalones anchos, vestidos camiseros… ¡tiene muchas opciones!", añade Marta.

Claves para acertar siempre

La diseñadora insiste en que los looks naturales suelen ganar a los excesos. Lo que no significa que no se puedan hacer pequeñas concesiones como, por ejemplo, los paillettes, un elemento que ha trabajado en su colección Capsule 01. Eso sí, si apuestas por este tejido, ¡cuidado! Los complementos que mezcles con ese tipo de acabados deben ser bastante sencillos. Y quizá lo mejor es que huyas de los tocados. Llevar o no este complemento "depende siempre del vestido y del evento que sea; también de los zapatos escogidos, el bolso... me decanto por menos es más, pero es verdad que algunos tocados suman en el look", explica Marta.

Si después de todo todavía no sabes qué ponerte para esa boda que tienes este verano, la catalana te da alguna idea. Para ella el look ideal sería, más que un modelo en concreto, "apostar por colores y estampados con personalidad: lilas, morados, detalles naranjas o verdes, mostazas, todo tipo de cuadros y paillettes". Y si lo que necesitas es una pista sobre los patrones o formas de tendencia que mejor suelen quedar a las españolas, Marta no lo duda: "los camiseros cruzados, por ejemplo, rectos sin cortar a cintura. Con un buen tacón sientan increíble. Los trajes chaqueta también favorecen mucho e, igual que los camiseros, son muy versátiles".