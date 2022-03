¿Hermana o amiga de la novia? Acierta con tu look de invitada gracias a estos consejos

Son muchas las parejas que se han visto obligadas a aplazar la fecha de su enlace. Y, aunque un buen número han optado por trasladarlas a 2021, otras tendrán lugar en los próximos meses. Si has recibido una invitación para acudir a una de estas citas, seguramente seas la mejor amiga, la hermana o la prima de la novia. Una relación muy estrecha que te hace dudar sobre tu look. Si la boda es de mañana, ¿tú también eres una de las pocas privilegiadas, junto a la madrina, que puede ir de largo? ¿Es mejor llevar un tocado o prescindir de él? ¿Tienes que seguir el protocolo o puedes ir por libre? "El protocolo lo mandará la novia, si le hace ilusión algo en especial así debería ser", explica Clotilde Fontcuberta, fundadora de Clotilde Senillosa, una firma de moda artesanal que triunfa con sus looks de invitada.

Hace cuatro años Clotilde decidió lanzarse al mundo de la moda. Fue tras una conversación con su madre. "Ella tuvo su propia firma de moda hace años y yo crecí viendo como diseñaba y creaba constantemente nuestros vestidos, desde pijamas hasta los trajes de novias de mis hermanas. Comentamos lo divertido que sería juntarnos y crear una firma desde cero. Así que un año después, gracias a su apoyo y aprendizaje, empezó todo".

Durante ese tiempo, la creativa ha pasado de crear prendas para el día a día a diseños de invitada ideales para acudir a todo tipo de eventos. "No son diseños recargados, son de líneas simples, cómodas y estilosas. Tan simples como originales. Diseños que intentan ser lo más versátiles posibles, eso es lo que más me obsesiona a la hora de crear", nos cuenta. ¿Lo mejor? La calidad de sus tejidos, su corte y su confección hacen que se adapten con facilidad a todo tipo de cuerpos. Con ella hablamos sobre protocolo, tendencias y cómo convertirse en la invitada más estilosa.

¿Qué tendencias predominan esta temporada en el mundo de las invitadas?

El largo midi –es algo que hace un tiempo está pisando fuerte–, los estampados y sus atrevidas combinaciones. Estamos en un momento de tendencia divertida, todo está permitido, has de sentirte cómoda y ser creativa con lo que llevas. No hay que seguir a las masas, has de realzar tu personalidad y transmitir tu yo interior.

¿Crees que es sencillo ir impecable a todas las bodas sin invertir mucho dinero?

Sí, ir impecable es sentirse bien, seguro. Así que la clave eres tu.

¿Cuáles son los básicos que no pueden faltar en el armario de una invitada?

Un vestido midi o tobillero siempre te salvará de cualquier ocasión y, según los complementos que quieras ponerle, te vestirá más o menos. Si eres más de dos piezas, una buena falda y un pantalón siempre son claves y los puedes combinar con diferentes cuerpos para dar mucha versatilidad a esa pieza.

Cada vez más chicas optan por conjuntos de pantalón para las bodas. ¿Los aconsejas o mejor vestido o mezclas de falda y blusa?

Esto es algo muy personal. En mi opinión, si es un pantalón, como diría mi madre, que sea un pantalón importante, con mucho vuelo o un estampado espectacular. Da igual qué pieza elijas, te has de ver favorecida, pero mantengamos la magia de lo que es vestirse para un evento. Es un ocasión especial, lúcete y ve diferente. No es una cenita normal, es un gran día en el que te juntas con decenas de personas para brindar y celebrar.

¿Cuál es el largo de vestido con el que siempre acertar? ¿Por qué?

Como decía, en mi opinión el midi o tobillero. Tanto en bodas de día como de tarde quedará bien, todo dependerá del complemento que le pongas para que acompañe más la noche o la mañana. Pero tengo que decir que me fascinan los vestidos largos hasta el suelo para la noche.

¿Crees que hay o debería haber "prohibiciones" en el dress code de una boda? Además de ir de blanco, claro.

La que más me gusta y siempre respeto es no ir de corto de noche. Como decía, de noche, cuanto más largo mejor. Para mí la noche es elegancia y va de la mano de faldas, vestidos largos. Y de día me fascinan los tocados y diferentes opciones que hay hoy en día para acompañar y dar más peso a un vestido corto. Pero no lo veo 100% necesario, ya que si llevas un vestido tobillero, en mi opinión es suficiente. Todo depende de que tejido, diseño y ocasión.

Tocados, ¿sí o no? Y en caso afirmativo, ¿cuáles son las mejores formas de llevarlo?

En resumen, si vas corto dale importancia con un tocado del tipo que tú quieras y con el que más cómoda te sientas. Si vas midi o tobillero no lo veo del todo necesario. Daño no le hará tampoco, pero ya hay que analizar bien el diseño.

En el mundo de las invitadas, ¿menos siempre es más?

No. ¡Mucho miedo me da ese dicho! Si hacemos mucho caso a eso al final iremos todas simples, sin creatividad ni imaginación. ¡Es una fiesta! Si quieres estampados, ¡apuesta por estampados! Si quieres volantes, ¡ponte volantes y lúcete! Ahora, no hay que pretender ponerse todo lo que te gusta sin ver un conjunto. No hay que ser escaparates, pero sí originales.

¿Hay alguna silueta o corte que favorezca especialmente a todas las chicas?

Cada cuerpo es un mundo, por suerte. No hay un patrón que pueda favorecer a tanta variedad. Hay que probar, variar y atreverse con otras formas. No solo un patrón favorecerá a un tipo de cuerpo. Muchas veces caemos en el error de ir siempre con un mismo tipo de silueta ya que solo nos vemos bien con eso. No, no y no. Más de una silueta te queda de fábula, abre los ojos y lánzate a probar. En la variedad está la calve.

¿Qué desaconsejarías siempre a la hermana de la novia? ¿Y con lo que nunca fallaría?

Eres la hermana de la novia, pero no la novia. No te pases, pero ve radiante. Quizás a tu hermana, la novia, le hace ilusión algo especial para ti, lo que ella diga.

¿Y la madre? Sabemos que la madrina puede ir de largo, ¿pero cuáles son las opciones más elegante para la madre de la novia?

Un vestido elegante, si ese es tu estilo claro. Que no se te vea disfrazada, has de ser fiel a ti misma. No por ser un día tan especial tienes que dejar de ser tú, eso es lo peor. Muchas veces han venido madres del novio o la novia diciéndome que no se sentían cómodas con según que vestidos, entonces hay que adaptarse y buscar algo elegante pero discreto, por ejemplo.

¿Es mejor seguir un cierto protocolo o saltárselo?

Lo que los novios manden, pero por norma, seguir un mínimo de protocolo es lo correcto. Como cumplir con lo que hemos hablado: largo de día no, tobillero, corto midi sí.

¿Cuál sería tu elección ideal para una boda de verano?

De esta colección para bodas de verano uno de mis preferidos sería los de estampado a cuadros, tanto el cascada como el mojito. Si es de día lo combinaría con un sombrero de paja decorado con una cinta del mismo tejido a cuadros que el vestido. También me encanta el libélula de flores, tiene mucho vuelo y es muy fresco.