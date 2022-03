¿El vestido de invitada que más te favorece? Descúbrelo en nuestra guía ilustrada

Ser la invitada perfecta, estar entre las mejores vestidas de una boda, requiere de astucia pero también de grandes dosis de autonoconocimiento. Saber fusionar tendencias y atemporalidad es una de las grandes claves del éxito y para ello es necesario averiguar qué sienta bien a cada cuerpo. El objetivo es que un look especial no se convierta en un estilismo incómodo. Lo explicaba a ¡HOLA! Novias Inés Domecq, la más aplaudida de las convidadas del panorama nacional: “Si tuviera que definir qué es para mí 'la invitada perfecta', lo haría como 'aquella chica que sabe adaptarse a cada situación con éxito'. No hay nada más importante que ser siempre fiel al estilo de una misma. Por eso, lo ideal es escoger un vestido que se adapte a ti, sin caer en el error de disfrazarte”.

Con este consejo como telón de fondo, son muchas las asistentes a bodas que se ven inmersas en la encrucijada entre tradición y modernidad, entre un look sencillo y uno repleto de detalles. El primer paso para triunfar con ese estilismo de invitada es conocer la figura de cada mujer. Descubrir qué tipo de silueta presenta nuestro cuerpo puede ayudar, indican los expertos en moda, a la hora de decidirse por unas prendas u otras. Porque existen propuestas que favorecen a diferentes tipos de mujer, te descubrimos las opciones que debes tener en cuenta en cada caso.

Silueta manzana

Las mujeres de silueta ovalada, también conocida como manzana, presentan un busto ancho y brazos y piernas más delgados. Para todas ellas existen propuestas que disimulan zonas y potencian otras, lo cual facilita que el efecto visual sea una figura más equilibrada. En estos casos es mejor renunciar al escote en favor de cuellos a la caja, que recojan bien el pecho y lo eleven. Por ello, en nuestra propuesta para invitadas de este tipo apostamos por un diseño de tejido ligero, con un estampado discreto, el citado cuello a la caja y la cintura alta; que consigue que el tronco se vea más alargado. Además, las mangas francesas, camiseras o largas son perfectas para este otoño y permiten disimular áreas con mayor volumen.

Triángulo invertido

Cuando se tienen los hombros más anchos que el resto del cuerpo, se busca armonizar engañando a la vista. Por un lado, puede añadir volumen a partir de la cintura para lograr una silueta aproximada a la de reloj de arena, más compensada. Por otro lado, puede recurrirse a una de las tendencias de la temporada, los lazos XL y optar por incorporarlos en el hombro. De esta forma y aunque estaremos añadiendo volumen a la zona, parecerá un efecto simulado, provocado por la gran lazada y el resto de la silueta quedará despejada.

Reloj de arena

Con los hombros y las caderas a la misma altura, las invitadas con cuerpo reloj de arena tienen mayores facilidades a la hora de elegir una silueta que les favorezca. Su cintura definida hace que sean pocas las prendas que no estilicen a estas mujeres. Para escoger bien, los expertos dan consejos como vestir pantalones palazzo, slim o campana; apostar por escotes en V, cuadrados u off-the-shoulders; utilizar cinturones y decantarse por faldas lápiz. A la hora de elegir un look de boda, pueden fijarse en tendencias como las mangas abullonadas, el largo midi y los diseños ceñidos.

Silueta pera

Un diseño con volumen en los hombros y una falda amplia es ideal para las invitadas con la conocida como silueta pera. Este tipo de cuerpos destacan por contar con unas caderas más amplias que el resto del cuerpo, lo cual supone que se usen tallas diferentes en la zona superior y en la inferior. Conseguir un look más proporcionado empieza por dirigir toda la atención hacia el busto, con prendas llamativas por su color, sus brillos o sus tejidos. Algo más de oscuridad en el área de las piernas y algunos volantes evitan que se perciban las pronunciadas caderas.

Silueta rectangular

Hombros, caderas y pecho están a la misma distancia en las siluetas de tipo recto o rectangular. Todas estas partes del cuerpo coinciden, por lo que se hace indispensable que las invitadas con una situación similar apuesten por marcar la cintura y potenciar la amplitud en las zonas superiores e inferiores de su look. Un diseño estilo línea A que aporte volumen en el pecho con un espectacular escote o unas mangas amplias conseguirá el efecto equilibrado que se necesita. Las hombreras, los cortes asimétricos y las faldas ‘lady’ son otros detalles a tener en cuenta a la hora de elegir un estilismo de convidada para siluetas rectangulares.

