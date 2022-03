¿Novia o invitada? La revolución de los vestidos con segunda vida Las principales firmas nupciales se apuntan a diseñar a todo color con looks inspirados en las bodas de Hollywood que sirven también a invitadas perfectas

Abrir el baúl de los recuerdos de las novias más icónicas supone, no solo encontrar diseños blancos maravillosos, sino vestidos a todo color que cambiaron la historia de la moda nupcial. De aquellas propuestas que a lo largo de los años vistieron celebrities como Marilyn Monroe, Audrey Hepburn o Carlota Casiraghi bebe la tendencia que apuesta por jugar a la confusión entre novias e invitadas. Difícil se hace olvidar el diseño amarillo que vistió Elizabeth Taylor en su enlace con Richard Burton en 1964: una creación de silueta babydoll, organza y mangas camiseras, ideada por Irene Sharaff, responsable de vestuario de Cleopatra. Siguiendo la estela de looks como el de la aclamada actriz, una recién casada se ha hecho viral recientemente con un estilismo que también convencerá a las convidadas perfectas.

Un vestido de novia estampado

El pasado mes de julio, contaba el reputado fotógrafo Pelayo Lacazette en sus redes sociales que una de sus novias, llamada Teresa, se había casado en Somao, un pueblo de Asturias en su casa familiar. La imagen enseguida conectaba con sus seguidores, amantes de las bodas peculiares, que se deshacían en halagos al ver el look nupcial: “Una de las novias más increíbles de la temporada”, “Qué preciosidad de foto”, “Guapísima”, decían. Pero, ¿cuáles eran las claves de su bonito estilismo? Un vestido azul estampado de corte recto, con escote de pico en la espalda, mangas cortas con detalles y una cola corta, obra de Beba’s. De compañero, un lazo de terciopelo del mismo tono que recogía la coleta.

Lo que parecía un diseño único era en realidad un look desmontable, una propuesta que forma parte de la colección de la firma y que también servirá a la novia, cuando sea la invitada. El modelo Jasmine se compone de un vestido sencillo realizado en crepé blanco y un sobrevestido verde agua con detalles de encaje. “Creamos vestidos personalizados para cada una de las novias, elaborados a mano uno a uno en nuestro taller de Madrid, empleando técnicas de costura artesanales”, explican en su web. La protagonista del gran día puede elegir el largo de la cola, los escotes o los bordados para hacer de cada propuesta de colección una creación muy personal.

Looks con color

Meses antes, Carol ya revolucionó las redes sociales con su elección para dar el ‘sí, quiero’ en Barcelona. Perfecto para una ceremonia íntima como la suya, pero también para ser la convidada ideal en un enlace tipo cóctel, este diseño era un dos piezas satinado de Zara, con mangas largas, escote a la caja y largo al tobillo, en color champán y con mucho movimiento, que demostró que lo asequible no está reñido con el estilo.

Otra de las propuestas de colección que más convencen a las novias que se casan en celebraciones pequeñas es la del traje de chaqueta. Los dos piezas han sido las grandes estrellas de las bodas en los últimos dos años, por su comodidad y su versatilidad, pero, especialmente, porque tienen segunda vida tras el gran día. Así quienes apuestan por estos diseños pueden reutilizarlos en otros eventos y como invitadas, con la ayuda de los accesorios adecuados. La diseñadora Alicia Rueda confió en las posibilidades del traje de chaqueta y lo incorporó a su colección más reciente, en clave péplum y con pantalón capri. Una opción llamativa y elegante como otra de sus propuestas, con croptop floral y falda asimétrica de tul en color azul (en portada).

Diseños a medida

Esos looks tan atrevidos como confusos, que hacen que nazca la duda entre si lo que estamos observando es una novia o una invitada, también nacen en talleres de diseño a medida. Contaba la creadora Raquel Ferreiro, en sus redes sociales, que su diseño con flores estampadas de colores tenía un gran significado para ella y que era especialmente versátil: “Este vestido lo hice para mí, para una entrega de premios. También me parece ideal para una novia a la que no le apetezca ir de blanco impoluto. Y para una invitada de boda”. La propuesta, de escote a la caja, manga con ligero volumen en el hombro y falda con vuelo, presenta, además, la que es una de las grandes tendencias de la temporada: el corte cut-out en la cintura.

Firmas internacionales

Las grandes firmas internacionales se han sumado a la tendencia de esos vestidos de novia con color, siguiendo la estela de las grandes divas de Hollywood y de algunas de las novias más virales de los últimos meses, que han renunciado al blanco. En contraste con la versión más impoluta de la paleta nupcial, el negro tiene un hueco entre la amplia variedad de propuestas de Pronovias. Su modelo Tourmaline enamorará a las novias más atrevidas, como vestido principal en enlaces de noche o como segundo look para el baile. Romántico, con escote corazón asimétrico, falda con volumen y cola, está realizado en mikado, un tejido con cuerpo y brillo, que no pasa desapercibido.

En la misma línea, aunque con otra estética, se encuentra el modelo NI12193 de Nicole Milano. Con detalles bucólicos y palaciegos, presenta abundante tul y unos bonitos bordados florales de colores. Con cuerpo estilo corsé y mangas vaporosas, en sus detalles destacan, más allá del color blanco, el azul, el marfil y el plata. Una opción perfecta para dar el ‘sí, quiero’ que también podría llevar una invitada y verse sobre la alfombra roja o en cualquier otro evento de tarde, porque con diseños así se tienen dos looks en uno.

