Carolina, la novia que encontró su vestido perfecto solo un mes antes de la boda

A Carolina no le resultó fácil dar con el vestido de novia perfecto para su boda. Cuando imaginó el diseño de su gran día pensó en todo tipo de opciones: una prenda romántica, bohemia, con encaje, sin encaje, clásica… "Al final opté por algo que se pareciese a como soy y como voy vestida en mi día a día. No quería no ser yo un día tan importante. Soy una persona muy discreta y quería algo en esa línea: sencillo y discreto, pero elegante". Algo que, a juzgar por las instantáneas de su enlace, logró. A ella, como a tantas otras novias, la crisis sanitaria le hizo cambiar de planes. Y no solo en lo que a la fecha de boda se refiere -aunque inicialmente se casaban en julio pospusieron el enlace a mediados de agosto-. Cambió de diseñador y, por tanto, de vestido.

"A principios de julio la situación de mi 'primer vestido' no era muy viable así que tuve que replanteármelo todo. Mi madre se hacía el suyo en Tot Hom, y mis dos hermanas se hicieron sus vestidos de novias ahí, así que fui a verlas directamente, les expliqué mi situación y fueron encantadoras", explica Carolina. Una de las cosas que más valoró la novia, además del trato cercano y las facilidades que le dieron desde la firma, fue contar con un equipo experto. "Para mí lo más importante a la hora de elegir un vestido de novia es, sin duda, que te lo hagan en una casa o atelier con buenas patronistas que sepan crear lo que tienes en mente y que usen buenas telas. Es esencial que el vestido esté bien cortado y adaptado a tu cuerpo".

La misma sencillez de su vestido imperó en el resto del look nupcial. Carolina eligió una coleta con ondas y un maquillaje muy natural del que se encargaron los expertos de Salón Toro. Aunque prescindió del velo, no dudó en adornar su peinado con un sencillo tocado en tonos blancos. El único toque de color lo puso su ramo, una composición de aspecto muy campestre formada por flores aromáticas, romero y eucalipto. "El ramo me lo hizo Piluca, la madre de una íntima amiga mía, que me conoce desde que tengo 5 años y que hace ramos preciosos. Fue una sorpresa y demostró conocerme perfectamente. Era en línea con el Ampurdán, que es donde se celebró la boda", nos cuenta.

Cómo organizar una boda con restricciones

No es fácil organizar un enlace en estos momentos con una normativa que cambia cada semana y que, en cada Comunidad Autónoma es distinta. Por eso, muchas parejas insisten en que contar con la ayuda de un equipo de wedding planners les ha ayudado. Ese es el caso de Carolina y Flo, que confiaron en Priscila Llorens, encargada de preparar, entre otras, la boda de la influencer Alexandra Pereira. "Contar con la ayuda de Priscila fue esencial. Salían medidas nuevas cada dos por tres y todos los proveedores tenían que adaptarse a ellas, saber lo que implicaban, etc. Rodearse de grandes profesionales como ella me aportó muchísima tranquilidad", explica la novia. También de Inés Batlló, de Options, encargada del menaje y el mobiliario.

Con toda la incertidumbre que ha habido alrededor de los enlaces, ¿por qué decidisteis casaros el 15 de agosto?

Inicialmente tenía que ser el 11 de julio, pero como la mitad de los invitados venían de Francia no nos quisimos arriesgar y la movimos a agosto. Siempre tuvimos claro que queríamos celebrar la boda en verano y el 15 de agosto, día de la Asunción, nos pareció una fecha muy bonita. Hubo momentos en los que pensamos en mover el enlace a 2021, pero al final lo importante de ese día era casarnos rodeados de la gente a la que más queremos y nadie sabía que nos depararía 2021, así que decidimos seguir adelante hasta el final.

¿Cómo ha sido preparar una boda en tiempos como los que hemos vivido?

No voy a negar que la organización fue bastante más complicada que en tiempos normales. No obstante, fue también muy gratificante ver como todos los proveedores se esforzaban, nos animaban y buscaban soluciones. Contar con la ayuda de una wedding planner, en mi caso de Priscila Llorens, fue esencial.

Finalmente pudisteis conservar vuestra fecha y hacer una boda más o menos “normal”. ¿Qué cosas tuvisteis que modificar respecto a vuestra idea de boda original?

Hubo bastantes cambios de última hora, cambiamos de iglesia dos veces ya que queríamos que nuestros invitados pudiesen seguir la celebración con nosotros respetando todas las medidas de seguridad establecidas (distancias, número de personas por banco…). También tuvimos que ir adaptando todo al número de invitados, que fluctuó bastante las últimas semanas, adaptar las mesas para reducir el número de personas por mesa… Por suerte ya teníamos previsto que aperitivo y cena fuesen al aire libre así que eso nos facilitó las cosas.

A muchos novios les preocupan ciertos temas como tener que llevar mascarillas, la reducción de aforos o la limitación en el baile. ¿Vosotros os sentisteis preocupados también por esto? ¿Fueron factores determinantes para elegir el tipo de boda que celebrasteis?

Por supuesto, son temas que a nosotros también nos preocupaban mucho. Sin embargo, al ser toda la celebración (excepto la ceremonia) al aire libre, eso nos facilitó mucho las cosas, a excepción de las mascarillas, tuvimos una boda de lo más normal.

¿Qué consejo le darías a todos esos novios que no saben si posponer su boda?

Es una decisión muy personal, depende de muchísimos factores, personales, familiares, profesionales, y ahora también de restricciones. Yo les diría que, si pueden adaptarse a las circunstancias y seguir sintiendo ilusión por ese día, ¡que sigan adelante, que no duden! Nadie sabe lo que va a ocurrir en los próximos meses.

¿Qué fue lo más especial de aquel día?

Sin duda la entrada a la iglesia, sonaba mi canción preferida, una variación de las Cuatro Estaciones de Vivaldi creada por el compositor alemán Max Richter que me encanta. Yo sólo veía caras felices de gente a la que quiero mucho y a Flo esperando con una gran sonrisa al final del pasillo. Es una imagen que podría ponerme en bucle.

