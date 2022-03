¿Organizar una boda durante la 'nueva normalidad'? Las 'wedding planner' responden

¿Nos podremos casar? Esta es la pregunta más repetida por cientos de parejas que tenían prevista su boda para 2020. Algunas de ellas se han visto obligadas a aplazar su enlace y otras, aplicando las medidas de nueva normalidad, se han podido dar el 'sí, quiero'. Pero la incertidumbre y las dudas hacen que muchos novios que tienen una nueva fecha –o mantienen la original– en los próximos meses sigan sin tener muy claro qué hacer. Para tratar de resolver sus cuestiones y entender cómo es organizar una boda en estos momentos hablamos con Blanca y Almudena, las wedding planners de Bambarela.

Dada la situación que hemos y estamos viviendo estos meses muchos novios se han visto obligados a aplazar su boda. Los que tenían previsto celebrarla durante la segunda mitad del año, ¿se están animando a mantenerla?

Muchas de nuestras parejas han aplazado sus bodas a 2021. Otras siguen manteniendo la fecha pero son conscientes de la normativa actual. Aquí entra nuestra labor como wedding planners, debemos estar al día por si hay modificaciones de última hora comunicársela para poder tomar decisiones conjuntamente. Por ahora tenemos bodas en todos los meses hasta diciembre, aunque en estos momentos de incertidumbre no sabemos cómo cerraremos el año.

¿Es posible celebrar una boda más o menos normal en estos momentos?

Celebrar por supuesto, pero de una manera muy diferente. Una boda implica cuatro momentos clave: ceremonia, cóctel, banquete y baile. Si a día de hoy nos limitan el aforo, el uso de mascarilla, la distancia social, el tamaño de mesas y el baile de la boda, ya no es una boda convencional tal y como conocemos.

Las bodas se ven afectadas desde el primer momento. La ceremonia ya sea civil o religiosa cuenta con un aforo limitado, uso de mascarilla y separación entre invitados; así como la celebración posterior. Es un gran hándicap para nosotras hacer que todos estos momentos se lleven de la mejor manera con la nueva normalidad. Pero al fin y al cabo es decisión de los novios seguir o no para adelante con su boda; nosotras estamos para ayudarles, asesorarles y coordinarles todo el evento.

Aún así con la nueva normalidad seguimos haciendo bodas con éxito teniendo muy presente las medidas preventivas necesarias. Es de agradecer a nuestras parejas la confianza que están depositando en Bambarela, como decimos "boda pospuesta, el doble de fiesta".

Vosotras habéis organizado ya algunos enlaces y tenéis previsto otro próximamente. ¿Es más complicado preparar este tipo de bodas que las que se celebraban antes de esta situación?

Sí, sobre todo por los cambios de fecha y la gestión con los proveedores implicados en la boda debido a las continuas modificaciones de la normativa COVID-19.

Os contamos una anécdota en una de nuestras bodas de julio en Extremadura. El viernes, día que se celebraba la boda, salieron unas declaraciones del Consejero de Sanidad haciendo obligatorio el uso de la mascarilla, antes era recomendable. Tuvimos que repartir mascarillas para cumplir la normativa que entraba en vigor a partir de las 00:00, menos mal que somos previsoras y contábamos con un buen arsenal de mascarillas y gel hidroalcohólico.

¿Cuál es la duda más repetida por los novios en cuestión de organización?

La pregunta más repetida es: "¿pero tu crees que nos podremos casar?" Nuestra respuesta es: "Ojalá, la normativa a día de hoy dice…". Desde Bambarela intentamos dar el mejor servicio ante todas las dudas que nos plantean.

Es difícil trabajar sin una normativa específica para el sector de las bodas. Es muy complicado descifrar las medidas de cada CC.AA. sin un epígrafe propio.

¿Creéis que la situación actual va a influir en la organización de las bodas? No solo por las restricciones, sino más bien si generará un cambio de mentalidad en las parejas.

Actualmente por supuesto. Una vez pase todo esperamos y deseamos que las bodas vuelvan a ser como siempre. Si algo tenemos los españoles es que de lo malo nos olvidamos pronto. Seamos positivos para un futuro sin COVID no muy lejano.

¿Son muchas las parejas que deben reducir el número de invitados?

Bambarela trabaja por toda España y estamos notando una bajada importante de invitados de un 40% en vez de un 20% que es lo habitual. Como el aforo depende de cada CC.AA. esto varia en función de donde se celebra la boda.

¿Cada vez más parejas están apostando por bodas al aire libre?

Sí, siempre que las instalaciones de la celebración dispongan de espacios exteriores y el tiempo lo permita. Nosotras disfrutamos creando espacios en la naturaleza, nos encanta mimetizarnos con el entorno aprovechando la luz natural y jugando con la iluminación en las bodas de noche.

A muchos novios les preocupa que no haya baile en su boda, ¿qué alternativas pueden tener para asegurar la diversión?

No podemos negar que existen restricciones pero no debemos olvidar que una boda es un momento único, especial y muy divertido. Actuaciones, caricaturistas, mimos, magia, etc. en el aperitivo o comida/cena son alternativas diferentes que pueden sorprender a tus invitados. La experiencia nos dice que el invitado disfrutón siempre lo da todo, lo importante son las ganas de pasarlo bien.

¿Es posible crear rincones para pétalos, salvatacones, mesas de dulce, etc.?

Sí, es posible siempre que sea en formato individual.

¿Buffet sí o mejor no?

Sí, puede hacerse pero tomando precauciones con las medidas preventivas necesarias. Recomendamos que los aperitivos los pasen los camareros y si hubiera algún puesto, debe estar atendido para que los invitados no tengan que tocar nada. Por ejemplo, el de jamón para nosotras, como buenas extremeñas, nunca puede faltar; lo ideal es utilizar platos más pequeños que los habituales para uso individual.

¿Qué consejo les daríais a una pareja que está empezando a organizar su enlace?

Como no se sabe cuando vamos a volver a la normalidad, nuestro principal consejo sería decirles que la fecha de la boda la pusieran en la segunda mitad de 2021 o en 2022.

Lo primero es que nos llamen para empezar a trabajar lo antes posible porque tenemos muchas fechas bloqueadas por las bodas aplazadas y las nuevas.