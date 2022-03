La novia que se hizo viral gracias al elegante mono que llevó en su preboda

La diseñadora Juana Rique nos explicaba que: "detrás de cada novia hay una mujer, una mujer real que busca sentirse especial en uno de los días más importantes de su vida. Por ello consideramos que debe ser como ella es, no debe cambiar ni disfrazarse". Una declaración con la que no solo coinciden los diseñadores nupciales más conocidos del sector, también la mayor parte de las novias que han compartido su historia con HOLA.com. Muchas de las cuales son, además, novias virales. Chicas más o menos anónimas cuyos vestidos han recibido el reconocimiento de expertos del sector y amantes del mundo nupcial porque sus diseños eran diferentes, llamativos incluso, pero supieron defenderlos con elegancia y mucho estilo. Y, sobre todo, contaban una parte de su propia historia.

Un diseño llamativo, una apuesta diferente, una novia muy estilosa y una boda que encaja perfectamente con la prenda elegida. Esos son algunos de los motivos que logran que, cada cierto tiempo, una chica pueda presumir de que su apuesta para uno de los grandes días de su vida ha gustado, casi por unanimidad, a la red. Por eso no sorprende que una de las elecciones de Amy Jackson, una conocida influencer de San Diego, para los eventos que rodearon su boda haya recibido aplausos en medio mundo y se haya viralizado incluso meses después del enlace.

Aunque hace ya varios meses que Amy se casó –celebró su boda con William Barron el pasado 22 de septiembre–, con motivo de San Valentín la influencer recuperó una de las imágenes de las celebraciones que rodearon su enlace. Se trataba de una instantánea en la que posaba junto a su actual marido durante la cena de ensayo previa a la boda. En ella podemos verla con un elegante mono con aspecto de dos piezas de la colección nupcial de la diseñadora Rime Arodaky. Se trata del modelo Patsy, disponible por 1.390 euros, una propuesta que incorpora una elegante sobrefalda con cola con los mismos detalles de encaje que la parte superior del mono. Un diseño que, como Amy explicaba a través de su blog, tiene intención de volver a lucir en más de una ocasión: "¡Pensé que sería una gran pieza para usar en nuestros futuros aniversarios!"

No sorprende que el mono elegido por Amy para su preboda tuviera en la red más éxito que su propio vestido nupcial. La estadounidense se sumó a la tendencia del 'menos es más' que cada vez gusta más en el mundo nupcial al combinar el diseño con unos elegantes salones nude de Christina Louboutin. Las joyas, de pequeño tamaño, casi pasaron desapercibidas. Para su peinado y maquillaje, la influencer también optó por dos opciones sencillas y muy favorecedoras: una elegante coleta alta, uno de los peinados de tendencia de las novias actuales y un efecto no make-up que realzaba la luminosidad de su piel.

Otras novias virales

Amy contaba con varios miles de seguidores en sus redes sociales que pudieron ayudarle, en cierto modo, a que su elección llegara a un mayor número de personas. Pero también hay chicas anónimas que lo consiguen. Ese, por ejemplo, fue el caso de Alba, la novia palentina que triunfó en la red con su vestido de Beba’s. "Supongo que en el vestido vieron lo mismo que vi yo: el tejido era precioso, en tafetán blanco con flores bordadas en tul, la verdad es que era aún más bonito en directo, una joya. La falda corta por delante le daba el punto divertido, supongo que si hubiera sido largo no se hubiera viralizado tanto. Era un look muy juvenil. Eso sí, ¡o te encanta o lo odias!", nos explicaba. El mono con el que Bo Bene sorprendió a sus invitados también consiguió varios miles de likes en las redes sociales. ¿Los motivos? Lo compró en Asos por un precio muy asequible y, tal como nos contaba ella misma, "creo que esta elección demostró que no solo los vestidos de novia súper caros pueden verse maravillosos. ¡La cantidad de personas que no creyeron de dónde era el diseño!".

Por qué se viraliza un vestido de novia

Responder a esta pregunta no es, en realidad, algo sencillo. Son muchos los factores que influyen en este tipo de casos. En algunas ocasiones, el éxito viene determinado por el diseño en sí, una prenda con algún toque llamativo que la hace totalmente única y diferente. Pueden ser unas mangas un poco más anchas de lo normal, un diseño asimétrico o, como en el caso de Amy o Bo, un mono que sustituye al tradicional vestido de novia. Pero también hay casos de novias con vestidos de lo más sencillos que logran la aceptación de la red en cuestión de segundos. Y es que quizá el éxito de un vestido de novia está en algo que nos contaban desde Yolancris. "Yo creo que es mucho más bonito cuando cada novia tiene su propio estilo y su personalidad sobresale, cuando la novia lleva el vestido y no al revés". Porque en todos estos casos de éxito en la red, aunque el vestido sea una auténtica maravilla de confección y diseño, las que brillan, en realidad, siempre son ellas.