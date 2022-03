Vestidos de novia personalizados, una tendencia que convence a las chicas más creativas

Las novias actuales, en comparación con las chicas que se casaban hace algunos años, buscan cosas diferentes. Los diseñadores han observado una clara evolución en sus gustos que, en cierto modo, está condicionada por una mayor exposición a la moda y a las tendencias. Las redes sociales permiten que tengamos acceso a una información que antes no se encontraba con tanta facilidad. Y eso modifica la percepción del mundo que nos rodea, las aspiraciones y deseos. Algo que, unido a que la edad media para casarse aumenta en países como España hasta los 35, hace que las novias no solo tengan claro lo que quieren, también lo que descartan. Peculiaridades que influyen en todos los niveles de organización de la boda, desde la elección del catering a la selección de los rincones que formarán parte de su gran día. Y, por supuesto, en el vestido.

Según datos del estudio Millennial Brides. Nacer en los 80, casarse hoy, elaborado por José Luis Nueno, las chicas que ahora rondan la treintena apuestan al máximo por la personalización. Algo que se traduce en el incremento de los vestidos diseñados a medida, la búsqueda de prendas que evolucionen a lo largo de la ceremonia o la elección de vestidos que permitan una cierta customización. Una tendencia a la que se ha sumado Pronovias con el lanzamiento de My Dream Atelier, una nueva colección cápsula con la que la firma invita a todas las novias a personalizar el vestido hasta dar con el diseño de sus sueños. "Hoy en día la novia busca que su vestido sea único y especial para ella, que tenga un significado en el día más importante de su vida, y qué mejor manera de hacerlo, que dejándole toda la libertad para hacerse suyo el vestido de sus sueños. Personalizarlo de tal modo que la represente totalmente. Yo creo que cada novia tiene que sentirse segura en su gran día y para ello, el vestido que lleve tiene que seguir su propio estilo y personalidad, y si además puede ponerse detalles personales que representen su historia de amor me parece algo precioso", explica Alessandra Rinaudo, Chief Artistic Officer de Pronovias.

Esta colección cápsula está formadas por cuatro diseños básicos de novia en los que es posible encontrar siluetas como la sirena, princesa o de línea 'A', la que más favorece a las españolas según coinciden varios creativos. De este modo las novias podrán elegir el diseño que más les guste y favorezca su silueta. Lo mejor es que también están disponibles en diferentes tejidos como el crepé, tul o mikado por lo que, dependiendo de sus necesidades, podrán decantarse por un material más ligero o uno con más cuerpo y volumen. "Todos estos vestidos ya están disponibles en todas las tiendas Pronovias del mundo. De momento hemos empezado con 4 siluetas básicas, hechos con 4 tejidos básicos. Estamos ofreciendo un lienzo en blanco sobre el que representar la historia de amor que la novia quiera", añade Alessandra. Una vez elegida la estructura base del vestido, la novia podrá adornarlo a su gusto y decorarlo con diferentes apliques. En la firma cuentan con una selección de lo más variada de adornos, para que todas las chicas, con independencia de sus gustos, puedan encontrar un detalle que encaje con su personalidad y estilo. Además de flores, pensadas para las más clásicas, hay corazones, estrellas o mariposas con las que dotar a la prenda de un aire totalmente único.

Pero quizá el servicio más original es el del bordado. Es probable que recuerdes que, cuando trascendieron las primeras fotos de la boda de Hailey Baldwin y Justin Bieber, uno de los elementos que más llamó la atención del look nupcial de la modelo fue su velo. El diseño, un vestido creado a medida por Virgil Abloh, consejero delegado de la firma Off White (que fundó en 2013), incluía un larguísimo velo confeccionado en tul en el que se podía leer Till death do us part, un mensaje que se podría traducir como 'Hasta que la muerte nos separe'. Ahora, Pronovias incluye en su servicio de personalización la opción de bordar en el vestido o en el velo iniciales, palabras "o frases bonitas que expliquen las diferentes historias de amor de todas las novias del mundo", explican.

Personalizar todo el look nupcial

El poder de la personalización de las bodas no solo se queda en el vestido. También podemos encontrarlo en el resto de elementos que componen el look nupcial. Es posible que en los últimos meses hayas visto que, muchas novias, eligen una cazadora vaquera con un mensaje o una palabra escrita en la espalda para protegerse del frío cuando refresca. Esta tendencia, además de dar un toque más moderno a los vestidos más clásicos, demuestra que las novias quieren algo único. "Las novias que acuden a nosotras buscan una pieza icónica en la que ellas mismas puedan intervenir en el proceso creativo desde el principio, aportando sus gustos, opiniones y necesidades", explicaba en una entrevista concedida a HOLA.com May López-Bleda, diseñadora y creadora de Denim Souls.

¿Otro de los accesorios que más se personaliza? Los zapatos. "Muchas novias quieren detalles que reflejen su personalidad, que las hagan únicas. Hay muchos tipos de zapatos, pero sólo uno va a contarle a los demás cómo eres y porqué has llegado hasta ahí. Además, ahora pueden elegir con más libertad. Ya no tienen que ajustarse a las reglas de 'todo blanco', pueden llevar complementos o detalles que les hagan sentir realmente especiales, más aún ese día", explica Marián, creadora de Marianloveshoes, una firma que ofrece zapatos personalizados hasta el mínimo detalle, con dibujos y frases que ella dibuja de forma artesanal sobre la pieza. Pero no es la única que ofrece este servicio. Sus solicitudes han crecido tanto que Jimmy Choo implantó hace algunos meses el servicio Made to Order que ofrece en tiendas exclusivas de la firma en todo el mundo y que permite añadir las iniciales o la fecha deseada en la suela. Un detalle elegante y discreto. Ideas pensadas para hacer del gran día un momento único en todos los sentidos.