Zapatos personalizados, el accesorio de las novias más creativas

¿Influye el año en el que haya nacido a la hora de planificar tu boda? Según datos del estudio Millennial Brides. Nacer en los 80, casarse hoy, elaborado por José Luis Nueno, la respuesta es afirmativa. En comparación con las generaciones anteriores, las novias millennials, las que ahora rondan la treintena, cuentan con un mayor poder adquisitivo a la hora de planificar el enlace, su grupo de invitados es más reducido y apuestan por la personalización. Esta elección ha llevado a un aumento significativo del número de chicas que prefiere realizar su traje a medida. También el de aquellas que buscan complementos únicos y especiales para su gran día. Y, en ese sentido, son los zapatos los que más triunfan.

"Muchas novias quieren detalles que reflejen su personalidad, que las hagan únicas. Hay muchos tipos de zapatos (o de vestidos, etc.) pero sólo uno va a contarle a los demás cómo eres y porqué has llegado hasta ahí. Además, ahora pueden elegir con más libertad. Ya no tienes que ajustarte a las reglas de "todo blanco", puedes llevar complementos o detalles que te hagan sentir realmente especial, más aún ese día", explica Marián. Ella es la creadora de Marianloveshoes, una firma que ofrece zapatos personalizados hasta el mínimo detalle, con dibujos y frases que traza con mimo con sus pinceles. Su historia, como tantas otras, tiene una alta dosis de casualidad, pero también de atrevimiento. En 2015, mientras trabajaba en Madrid en el sector del arte contemporáneo, descubrió el blog de una chica llamada Silvia, y en él una petición: "Ojalá alguien en España dibujara zapatos de boda". Y ella se los hizo. Desde entonces Marianloveshoes ha evolucionado y lo que comenzó como un reto individual se ha convertido en un equipo de cuatro personas que diseñan, crean y fabrican sus propios zapatos.

Pero, ¿de qué manera se crea un zapato a medida?

"Hay chicas que tienen muy claro lo que quieren y no necesitan ayuda; en otros casos les resulta más complicado y vamos marcando nosotras los pasos a seguir en el proceso para que sea más sencillo. Primero buscamos el tacón, después el modelo y las modificaciones que les queremos hacer. Por último, los colores y materiales", nos cuenta Salomé López, creadora de Salo Madrid, una empresa especializada en elaborar zapatos a medida para novias e invitadas.

Marián nos explica que, para ella, es la parte más bonita del trabajo, pero también la más exigente. "Ellas se abren a mí y yo las escucho y doy forma a sus ideas. Me cuentan cosas personales sobre sus comienzos como pareja, detalles hacia amigas o familia que quieren que ese día tengan un trato especial, o personas que ya no están, pero que quieren recordar ese día… Con toda esa información pienso una historia, un dibujo continuado que se “lea” en los zapatos. ¡Cada novia es un mundo! Por eso hablar con ellas largo y tendido es fundamental. Los zapatos tienen que ser 100% ellas mismas", apunta.

Aunque ambas ofrecen sus servicios a través de sus respectivas webs, las dos coinciden en que muchas chicas prefieren hacer todo el proceso en persona. Eso sí, gracias a las tecnologías, confirmar los bocetos, tonalidades y formas es más sencillo de lo que parece.

¿Quién demanda más este servicio?

Aunque cada vez es mayor el número de invitadas que apuestan por elegir zapatos a medida, las novias siguen siendo las que optan por la personalización con mayor frecuencia. Un ejemplo es el de la influencer Alexandra Pereira, que desveló en sus redes sociales que, en su gran día, luciría un modelo customizado de Jimmy Choo. Algo que ha sido posible gracias al servicio Made to Order que se ofrece en tiendas exclusivas de la firma en todo el mundo y que permiten añadir tus iniciales o la fecha deseada en detalles de metal en la suela. Un detalle elegante y discreto.

Pero, ¿existe un perfil claro de novias que quieran este tipo de complementos? "En general son chicas que buscan un zapato que les resulte cómodo, pero que además sea bonito y quede perfecto con su vestido y resto de complementos de novia", explica Salomé. "Sobre todo, amantes de los zapatos. Y también diría que mujeres creativas, con personalidad, que saben muy bien lo que quieren. Un ejemplo, tenemos muchas novias que eligen bailarinas porque se niegan a ir con tacones. Eso es tener personalidad", añade Marián.

¿El mejor consejo si quieres llevar zapatos personalizados?

Cada vez son más las novias que huyen del blanco y eligen tonalidades como el rosa empolvado o el azul en cualquiera de sus versiones. Sin embargo, Salomé y Marián coinciden en que ni las tendencias, ni los convencionalismos deben marcar la elección. Para Salomé las novias "no se deben olvidar de su esencia. Es el mejor día para ser una misma y mostrar tu personalidad, y es la única forma de brillar con luz propia". Marián, por su parte, opina que "Ese día todas queremos ser especiales de alguna u otra forma, pero a veces nos dejamos influir demasiado por "como o qué debería llevar una novia", lo que se lleva o lo que no se lleva… Mi consejo es que dejen a un lado el miedo al no gustar y piensen en lo que realmente las haga felices y las defina. No sólo para los zapatos, sino para el Gran Día en general".