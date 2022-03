El nuevo detalle que conocemos sobre la boda de Alexandra Pereira: las joyas

Es una de las reinas de las redes sociales en nuestro país y, al igual que ha ocurrido en el caso de otras influencers españolas, ha vivido su propia revolución personal en los últimos meses. Alexandra Pereira, más conocida en el universo 2.0 como Lovely Pepa, recordará 2019 como uno de los años más importantes de su vida, ya que contraerá matrimonio con su pareja, Ghassan Fallaha. Tras una pedida de mano de ensueño con las playas caribelas de Saint Barths como telón de fondo, hemos ido conociendo nuevos detalles sobre este enlace matrimonial que, a buen seguro, será una de las bodas más seguidas en internet de la temporad. Ya conocemos quién será el autor de su esperado vestido de novia, tal y como se encargó de publicar la propia bloguera gallega a través de Instagram, y ahora también podemos revelar quién será la firma encargada de hacer realidad las joyas que llevará en este día tan especial.

La casa elegida por Alexandra para ese día ha sido Rabat, una elegante firma española referente en el sector de la alta joyería. Serán los encargados de hacer brillar a la influencer en esta esperada boda que, aunque aún no tiene fecha públicamente confirmada, se sabe tendrá lugar a lo largo del próximo verano. Para la ocasión, tal y como han confirmado desde la firma, diseñarán unas sofisticadas alianzas y otra selección de joyas que completarán el look nupcial de Alexandra, que será un diseño de Santos Costura. Pero, además de confiar en Rabat para crear sus propias joyas, la influencer gallega se ha convertido en embajadora de la nueva colección de alianzas y piezas de compromiso de la firma. Unos diseños en oro y diamantes pensados para todos los estilos de novia que ya están a la venta y seguro tendrán mucho que ver con los que luzca Alexandra en su propia boda.

Estas joyas acompañarán el vestido que diseñará Santos Costura, uno de los modistos nupciales más prestigiosos de nuestro país y amigo de la influencer, que también tiene su propia firma de moda, desde hace siete años. De hecho, gracias a él, la gallega tuvo la oportunidad de subirse a la pasarela en uno de sus pases más esperados. "Hace dos años cerraba el desfile de Santos Costura. Ahora voy a ser una novia de verdad y él va a estar a mi lado. He estado enamorada de su trabajo desde entonces y desde esa primera visita a su atelier sabía que él diseñaría mi vestido de novia", revelaba a través de su cuenta de Instagram, bajo una imagen en la que llevaba un look nupcial. Aún no tenemos pistas sobre el estilo que elegirá la influencer para caminar hacia el altar. Sin embargo, sí sabemos que el diseño avanza conforme a sus expectativas, tal y como explicó también en sus redes sociales.

Fue el día de San Valentín, el pasado 14 de febrero, cuando Alexandra viajó hasta la capital de España para hacer la primera prueba de su vestido de novia. Emocionada y con los sentimientos a flor de piel, compartía con sus seguidores unas bonitas palabras hacia su prometido. "Justo ahora estoy yendo a la primera prueba de mi vestido de novia y mis emociones están por todas partes. Por eso no pasaré el día de San Valentín en casa, haré algo diferente. Así es como veo nuestra relación. Sigue siendo tan intensa como el primer día y mejoramos con el tiempo. Aunque hemos superado la emoción de las primeras citas, estoy más enamorada que nunca. Nos conocemos por dentro y por fuera y no hay nada que podamos ocultar el uno del otro. La convicción de que existe un alma gemela para cada uno de nosotros es asombrosa. Tengo a alguien que me entiende, me respeta y me apoya todos los días. Sí, te amo más que cuando nos conocimos, hasta tal punto que no sabría cómo vivir sin ti. Feliz día de San Valentín mi amor, te amo para siempre".