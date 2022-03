¿Buscas un look de preboda diferente? Candice Swanepoel y Jasmine Tookes te ayudan Las modelos, invitadas a la gala de los CFDA, inspiran con sus estilismos las elecciones de las novias más chic

La elección del vestido de novia es una de las más importantes a las que se enfrenta una mujer cuando está preparando su enlace. Tanto es así que los expertos aconsejan ser fiel a una misma. En declaraciones a HOLA.com la diseñadora nupcial Juana Rique aseguraba que "detrás de cada novia hay una mujer, una mujer real que busca sentirse especial en uno de los días más importantes de su vida. Por ello consideramos que debe ser como ella es, no debe cambiar ni disfrazarse. Debe sentirse cómoda y alejarse de convencionalismos e imposiciones". Pero no es el único momento en el que merece la pena prestar atención al estilismo. La pedida o la preboda también necesitan un vestuario acorde a la situación. Para la fiesta que cada vez más parejas celebran el día de antes de la boda muchas novias optan por un total look blanco con el que hacer un guiño a su elección nupcial e, incluso, dar algunas pistas sobre cómo será su diseño. Opciones elegantes y favorecedoras que puedes inspirar en las últimas elecciones de las modelos Candice Swanepoel y Jasmine Tookes.

Las dos supermodelos acudieron a la gala de los CFDA celebrada el lunes 4 de noviembre en Cipriani South Street, un espacio para eventos ubicado en la ciudad de Nueva York. Y lo hicieron con dos vestidos blancos que, aunque con notables diferencias, bien podrían inspirar a las novias en sus looks de preboda. Jasmine apostó por un diseño plisado de Azzi & Osta. Un vestido que se alargaba hasta los pies y favorecía la zona superior del cuerpo con un elegante escote tipo halter. Este modelo pertenece a la colección Couture Spring-Summer 2019 de la firma, que tiene el sobrenombre de Memories from de silk road –algo así como Recuerdos de la Ruta de la Seda–. Una colección llena de opciones diferentes, y patrones muy arquitectónicos, con los que también podrían vestir las novias más atrevidas. El vestido de la top, lleno de sofisticación, parece apto para prebodas con poco lugar a la improvisación y novias que, en su gran día, apuesten por diseños que beban, en cierto modo, de la alta costura.

Candice, por su parte, eligió un look más relajado. El ángel de Victoria's Secret se decantó por un diseño de Jason Wu, un slip dress con el que se suma a una de esas tendencias que permanece temporada tras temporada. El modelo, elaborado en seda, estaba decorado con una original flor malva que hacía juego con el adorno que la top llevaba en su melena suelta. Un estilismo que completaba con unos originales pendientes con perlas de Mizuki Jewels y un pequeño clutch apto para sustituir el ramo de flores en el gran día si quieres prescindir de este elemento. Lo mejor de la elección de Candice es que su diseño no solo es apto para un look de preboda, sino que se puede reutilizar de una forma más o menos sencilla como parte de un estilismo de invitada, siempre y cuando la etiqueta permita ir de blanco.

En lo que ambas coincidieron fue en el tipo de pendientes con los que completar sus estilismos. Tanto Candice como Jasmine eligieron accesorios protagonizados por perlas. Joyas que, aunque con un cierto aire clásico –debido a los materiales con los que estaban elaboradas–, demostraban que estas gemas siguen siendo las preferidas de invitadas a cualquier tipo de evento y funcionan también como el complemento perfecto para acompañar todos los momentos que encierra una boda. Así, la sudafricana optó por un original diseño de Mizuki Jewels mientras Jasmine se decantó por una pieza más tradicional.