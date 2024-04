Zendaya arriesga con corsé transparente y vaqueros de Alta Costura en su última entrega de premios La actriz estadounidense vuelve a conseguir un look de alto impacto que rompe los códigos estéticos de una alfombra roja

Imparable. La agenda de Zendaya parece no tener hueco para nada más en los últimos. La actriz estadounidense, a quien veremos en la entrega de los Premios Oscar el próximo 10 de marzo, ha estado muy ocupada con la promoción de la película Dune 2, en la que comparte protagonismo con Timothée Chalamet. Gracias a esto, nos ha estado regalando lookazos virales que nadie puede olvidar, pues todos eran un ejemplo de vanguardismo, modernidad y una fashion attitude incomparable. Por ejemplo, sorprendió con un traje que llevaba luces LED en Corea del Sur o con un cinturón en espiral hecho con impresión 3D en París. Ahora que terminó la promoción de este título, otros compromisos nos dejan ver su estilazo como ocurrio ayer mismo, cuando, en muy pocas horas, nos cautivó con dos estilismos.

Un corsé transparente visto en la Alta Costura

Uno de los compromisos en los que estuvo Zendaya ayer 7 de marzo fue la entrega de los ESSENCE Black Women in Hollywood Awards en el Academy Museum of Motion Pictures de Los Ángeles (California). Para la ocasión, la estadounidense, de 27 años, desafío el dress code más tradicional de la alfombra roja con un look muy transgresor y de estética urbana. En concreto, se decantó por un conjunto de Alta Costura de Jean Paul Gaultier que se mostró en su pasarela de Alta Costura Primavera/Verano 2020. Como pieza central del mismo, destaca un corsé transparente de color gris que presentaba delicados bordados en motivo floral.

Recreando el look que se mostró en pasarela allá hace cuatro años, Zendaya quiso conjugar su corsé con un pantalón vaquero muy ancho y tipo culotte, que, además, presentaba el bajo con dobladillo. Igualmente, como vimos en la pasarela parisina, la estadounidense luce varios cinturones plateados, entre los que vemos uno de cadena con tapas de latas colgando. Tampoco faltan en sus brazos dos brazaletes de metal y una ancha gargantilla ceñida a su cuello. Culminó su estilismo con joyas de Bvlgari y unos salones blancos de corte clásico.

Su segundo look del día

Al caer la noche, Zendaya nos mostró su segundo look del día durante una cena en Los Ángeles organizada por Louis Vuitton y una conocida revista. Para esta ocasión, y confiando en la casa francesa, la actriz, protagonista de la serie Euphoria, optó por un vestido azulado con pronunciado escote halter, que tenía acabado plisado y una falda muy voluminosa. Esta pieza se acompañaba de un cinturón negro que se mostraba a modo de lazo frontal. En conjunto, supuso una elección muy diferente a la que había elegido horas antes, lo que demuestra su gran capacidad para defender estilos de moda muy diferentes.