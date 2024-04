Zendaya sorprende en París con un ‘cinturón espiral’ que recorre su cuerpo y se hizo con impresión 3D

Los amantes de la ciencia ficción no eran los únicos esperando con ansias la gira promocional de Dune 2 porque para nosotras, expertas en moda, es un evento igual de importante, sobre todo a causa de que entre los protagonistas de la saga encontramos a algunos de los referentes de estilo más transgresores del momento. En lo alto del podio, aunque esto no es competencia, tenemos claro que se sitúa Zendaya, quien desde Ciudad de México hasta París nos ha dejado boquiabiertos con sus esculturales looks de Alta Costura, todos conectados de alguna forma con la trama de la película.

VER GALERÍA

Analizamos la evolución de estilo de Zendaya en su 27º cumpleaños

Llegados a la ciudad del amor, los actores de Dune 2 (Rebecca Ferguson, Timothée Chalamet, Zendaya y Austin Butler) se han congregado a escasos metros de la Torre Eiffel para inaugurar esta ansiada secuela, dirigida por Denis Villeneuve, ante el público francés. La ausencia de Florence Pugh nos ha llamado la atención, ya que es otra de las chicas de moda que suelen conquistarnos en cada aparición pública, pero sin duda Ferguson ha estado a la altura de la tarea. No la habíamos visto en los eventos anteriores con motivo del estreno de la película, pero aquí arriesgó todo con un inesperado look de lentejuelas al más puro estilo de Thom Browne.

VER GALERÍA

Un vestido de última tecnología para Zendaya

Con asesoría de su estilista, Law Roach, que lleva trabajando de la mano de la actriz desde sus años en Disney, cuando era apenas una niña, Zendaya ha escogido uno de los looks más virales vistos en la última Semana de la Alta Costura de París, celebrada a finales del mes de enero. Pertenece a la colección Otoño/Invierno 2024 de Maison Alaïa, una casa francesa de referencia que desde 2022 está pasando por un segundo momento de gloria gracias a su nuevo director creativo, Pieter Mulier.

El diseñador belga tiene una noción profunda de las proporciones, los materiales y las estructuras, puesto que estudió en un principio arquitectura y más tarde pasó a dedicarse a la moda. De ahí que consiga construir vestidos de dimensiones imposibles utilizando tejidos de última tecnología. Es el caso de esta espectacular pieza a medida, que se realizó utilizando una impresora 3D.

VER GALERÍA

- El estilazo de Austin Butler y Timothée Chalamet, los compañeros de reparto de Zendaya en 'Dune 2'

Cinturón en espiral

Zendaya es la primera en llevar el vestido desde su lanzamiento, en enero de 2024, cuando las imágenes del desfile dieron la vuelta al mundo a través de las redes sociales. Inicialmente, este diseño fue concebido como un gran cinturón que, por su forma en espiral, envolvería la silueta de la modelo al punto de cubrir los pechos y también los glúteos. De esta estructura a modo de cinturón se desprende una sedosa falda asimétrica con abertura en la pierna, cuyo corte cumple con estilizar al máximo la figura.

El manejo experto y minucioso de los materiales es uno de los sellos característicos de Miuller, quien empleó una única bobina de hilo de lana merino para la confección de cada uno de los looks de la colección.

VER GALERÍA

- Zendaya sorprende con el pantalón noventero de tiro ultrabajo que amenaza con regresar en 2024

La imagen más casual de Timothée Chalamet

Aunque nos tiene acostumbrados a sus originales looks de lentejuelas o blusas satinadas, con los que desafía los roles de género por medio de la ropa, Chalamet, coprotagonista de la cinta y actual pareja de Kylie Jenner, no ha querido opacar a Zendaya en su primer acto en París. Combinando el negro de su jersey de cuello vuelto con un pantalón de piel efecto serpiente en color marrón chocolate que nos recuerda a su papel en Wonka, el neoyorquino ha propuesto un conjunto de lo más sofisticado y a su vez cómodo para cualquiera que no quiera vestir de traje, como sí hizo su coestrella, Austrin Butler, embajador de Saint Laurent.

VER GALERÍA