Zendaya sorprende con el pantalón noventero de tiro ultrabajo que amenaza con regresar en 2024

En el armario de Zendaya hay espacio para los vestidos de Alta Costura o increíbles piezas vintage con décadas de antigüedad, pero también para elecciones urbanitas radicalmente opuestas, con las que no deja de experimentar cada vez que tiene oportunidad. Y es que si algo ha dejado claro en los últimos años, es que no tiene miedo a innovar y jugar con la moda, una decisión en la que su estilista Law Roach ha influido considerablemente. Ayer volvía a demostrarlo en Los Ángeles durante su paso por el programa de Jimmy Kimmel, al que asistía para promocionar la segunda entrega de Dune, película en la que comparte pantalla con Timothée Chalamet y que llegará a los cines el 1 de marzo. Lo que significa que febrero será una gran oportunidad para apreciar el impresionante vestuario que, con toda seguridad, la intérprete escogerá para sus diferentes compromisos, como el estreno de la cinta.

Para la grabación del late show de entrevistas, la estrella de Euphoria se decantaba por un conjunto de dos piezas confeccionado en brillante cuero, que nos ha hecho trasladarnos directamente a finales de los 90 y principios de los 2000. Zendaya aparecía enfundada en una entallada americana sin solapas, de manga larga y cuello redondo, a juego con uno de los modelos de pantalones más controvertidos. Un diseño de tiro muy, muy bajo que dejaba al descubierto buena parte de su abdomen y se ceñía a las piernas para terminar de rodilla hacia abajo con un marcado efecto arrugado.

Se trata de un look que vimos sobre la pasarela de Milán y que corresponde al primer desfile de The Attico, la firma de Giorgia Tordini y Gilda Ambrosio que debutaba en septiembre en la Semana de la Moda. Una combinación de su colección Primavera/Verano 2024 que Zendaya ha modificado ligeramente para adaptarla a su propio estilo, desabotonando la chaqueta larga para apreciar mejor el tiro bajo de este pantalón y sustituyendo las sandalias de tacón por unos salones de Christian Louboutin, el modelo So Kate 120.

¿Regresa la silueta más complicada?

Aunque hace casi tres décadas no concebíamos otra manera de llevar los pantalones que por debajo del ombligo, poco a poco el tiro bajo se fue retirando para dar paso a un cinturilla cada vez más alta. Sin embargo, desde hace un par de años y gracias al auge de la estética Y2K, la nostalgia ha hecho que estos atrevidos patrones regresen tanto a la pasarela como al street style. Para verano, casas como Schiaparelli, Céline o Avellano también proponen estos diseños que nos recuerdan a aquellos que en su día popularizaron modelos como Kate Moss o Victoria Beckham con aquel look coordinado de Versace que en 1999 llevaba a juego con su marido.