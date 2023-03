10 looks en los que inspirarse para llevar el tiro bajo con elegancia

No hay nada más dosmilero que un par de jeans de tiro bajo, esos que dejan a la vista el ombligo y casi parte de las caderas. Una complicadísima microtendencia que amas o que no quieres volver a ver jamás en tu armario por razones más que obvias, ya que no favorece a todo tipo de siluetas. Pero tenemos una buena noticia, porque este 2023 hemos dado en el street style con propuestas creadas a partir de pantalones y faldas que apuestan por este corte, ¡y de forma elegante! Así que no dudes en darle una oportunidad a esta fiebre Y2K para darle una vuelta de tuerca a tus looks de diario. Descúbrelo en el nuevo video FASHION.