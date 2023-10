Zendaya, imponente en París con un escotadísimo (y peligroso) vestido-cremallera

No cabe duda de que Zendaya es un auténtico icono de la generación Z, no solo a nivel interpretativo, sino también en el ámbito de la moda. Tras haber trabajado para varias firmas de la industria, actualmente es embajadora de Louis Vuitton, motivo por el que esta tarde ha asistido al desfile de la casa francesa en el marco de Paris Fashion Week rodeada de otras estrellas como Ana de Armas o Alicia Vikander. El look de la protagonista de Euphoria, protagonizado por un espectacular (y peligroso) vestido-cremallera, ha sido el más impactante de la cita.

La actriz se ha enfundado en un impresionante vestido blanco que realzaba su figura, un diseño que incorpora una doble cremallera frontal, detalle de lo más original que permite escoger a qué altura se quiere llevar tanto la abertura de pecho como de la falda. En su caso, Zendaya ha optado por bajarla hasta casi el ombligo, luciendo escotazo pero también piernas, porque, a su vez, ha subido (y mucho) la cremallera inferior para conseguir un resultado ultrasexy sin renunciar a su característica elegancia.

Además de la cremallera, este modelo incorpora otros originales adornos como los mosquetones de los hombros, detalle característico de los bolsos de la maison que Nicolas Ghesquière reinterpreta para darle un toque rompedor a este diseño. Para cederle todo el protagonismo a este modelo, Zendaya ha prescindido de bolso y se ha calzado unos sencillos salones blancos de puntera afilada y taconazo fino. En cuanto a las joyas, ha optado por piezas de Bvlgari, casa italiana de la que también es embajadora.

La actriz ha abogado por el minimalismo en lo que a su cabello se refiere, optando por lucir una melena extralarga, que ha conseguido gracias a las extensiones, con raya al medio y acabado liso. De nuevo, su mirada ha sido la protagonista del maquillaje gracias a las potentes cejas y unas pestañas en clave XL, aunque tampoco ha pasado desapercibido su overlip, es decir, su delineado de labio para generar visuamente más volumen.

Icono de la generación Z

Fue el pasado abril cuando se anunció la noticia que era un secreto a voces: Zendaya había fichado como embajadora de Louis Vuitton, sumándose de esa forma a compañeras de profesión como Ana de Armas o Cate Blanchett y reafirmando su estatus como icono de moda. Su debut fue protagonizando una nueva campaña en la que aparecía posando con una de las piezas más emblemáticas del sello capitaneado por Nicolas Ghesquière: una versión actualizada del icónico Capucines. Desde entonces, ha lucido varios estilismos impecables de la mano de la casa francesa.