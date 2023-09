Zendaya celebra su cumpleaños estrenando un pequeñísimo top metálico de brillantes sostenibles

Zendaya suele mantener su vida privada lejos de los focos de los paparazzi, pero hace unos días se sinceró sobre su relación de amor con el actor Tom Holland y ahora vuelve a mover los hilos en las redes sociale spor un motivo muy especial: su cumpleaños. No todos los días es 'tu día', razón por la que la artista que ha soplado 27 velas y está disfrutando una de las etapas más bonitas de su vida, ha sorprendido a sus más de 184 millones de seguidores con su nuevo e inesperado look que jamás habríamos imaginado verle llevar.

No han transcendido detalles sobre la celebración que podría haber tenido lugar en algún rincón de Londres. Pero sí del estilismo que podría haber llevado para esta especial ocasión rodeada de sus amigos y familiares. Con la ayuda de su hada madrina, el estilista Law Roach que está de vuelta en el ruedo, ha sorprendido luciendo un tres piezas estampado de lo más original que nunca antes pensaríamos que formaría parte de su armario. El detalle más sorprendente es el micro top metálico con brillantes en forma triangular que oculta parte de su pecho.

Una pieza de lo más atrevida que ha casuado furor, ¡y no es para menos! Acostumbras a ver a la intérprete de Euphoria con un registro mucho más recatado y sobrio, en esta ocasión se ha dejado llevar por esta propuesta de pasarela. Lo ha combinado con unas maxi mangas abullonadas anudadas bajo el cuello, un diseño muy práctico del que puede prescindir en cualquier momento, y una preciosa falda voluminosa de talle alto con la que ha creado el equilibrio perfecto entre lo arriesgado y elegante.

¿Quién firma su look de cumpleaños?

A pesar de lo que podríamos pensar, no se trata de un estilismo nuevo. Es cierto que en ocasiones anteriores Zendaya ha tenido la gran suerte de estrenar propuestas que aún no habían salido del taller de costura de las marcas, pero ahora, para su 27º cumpleaños se ha decantado por uno de colecciones pasadas, concretamente de la temporada otoño-invierno 2020 de Collina Strada. Y como bien estarás pensando, no, ya no está disponible para su compra. Por eso su elección es mucho más especial, ¡casi nadie puede copiarla!