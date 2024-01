Zendaya arranca el año con una drástica decisión: deja de seguir a todos en redes, incluido Tom Holland

En los últimos meses de 2023, Zendaya se ha mantenido ocupada en sus próximos proyectos, dejando a un lado las apariciones públicas casi por completo. La vimos en noviembre acudir en París al desfile Primavera/Verano 2024 de Louis Vuitton y un mes después se dejó caer por la Comic Con Experience (CCXP) de Brasil para promocionar la segunda entrega de Dune. En ambas ocasiones, con dos conjuntos blancos impresionantes con los que volvió a reafirmar su exquisito gusto por la moda. Sin embargo, esta vez no le ha hecho falta asistir a ningún evento para protagonizar algunos de los titulares con los que comienza el 2024: y es que la intérprete ha decidido resetear sus redes sociales, dejando a cero el número de personas a las que seguía, incluida su pareja, el actor Tom Holland.

No se trata de un reinicio total como hemos visto hacer recientemente a celebrities como Dua Lipa, quien optó por borrar su rastro en internet tras eliminar todas las imágenes de su perfil. Las fotos de la estrella de Euphoria siguen estando en Instagram, lo que ha cambiado son las cuentas a las que antes seguía: más de 1.700 personas a las que ha dado unfollow. Entre ellas se encontraban las hermanas Kardashian, su maquillador, su estilista Law Roach, compañeros de profesión, firmas con las que trabaja... y también su novio, quien sí continúa siguiéndola a ella.

Esto último preocupó a los seguidores de ambos cuando se percataron de la decisión de Zendaya, pues es un gesto habitual que se da tras una ruptura. Sin embargo, las aguas se calmaron cuando la actriz publicó el miércoles el cartel promocional de Challengers, una cinta que protagoniza junto a Josh O'Connor y Mike Faist y que llegará a las pantallas el 26 de abril, como explicaba ella, dejando también otro mensaje: "Os deseo a todos el más hermoso año nuevo".

Todo parece indicar que su decisión de dejar de seguir a todos en redes se debe a motivos profesionales. Y es que no resulta extraño que figuras públicas tan conocidas decidan hacerlo, ya sea por facilidad a la hora de gestionar sus perfiles, por no comprometerse con nadie o no generar comentarios... La californiana de 27 años, con más de 184 millones de followers, se une así al club de otras artistas como Beyoncé, Adele o Taylor Swift, que tampoco siguen a nadie y con quienes tiene algo en común, pues todas ellas suelen utilizar Instagram de forma poco activa, y cuando lo hacen, es para publicitar sus últimos trabajos, dejando a un lado lo personal con algunas excepciones.