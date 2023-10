¿Por qué ha borrado Dua Lipa su rastro en la red? Esta es la teoría de sus fans

Más de 89 millones de seguidores están atentos de cada uno de sus movimientos, por eso, que Dua Lipa haya borrado todo su rastro de su perfil personal de las redes, ha causado un revuelo. ¿Qué ocurre? ¿Va a tomarse un tiempo de descanso? ¿Le han hackeado la cuenta? ¿Es una estrategia de marketing? Todo podría ser, pero hace tan solo unas horas hemos visto como comenzaba activarse publicando una imagen totalmente inesperada: ahora es pelirroja.

Lejos de un cambio de look con cierto guiño a Karol G, nos ha sorprendido que la artista que hasta hace unos meses se paseaba alrededor del mundo entonando sus canciones y agotando las entradas en cuestión de segundos, ahora haya casi desaparecido como por arte de magia. Un gesto cada día más usual entre las celebridades y las marcas que quieren hacer un parón en su vida cibernáutica. Pero, ¿qué ha pasado con la que interprete One Kiss? Hace unas semanas la veíamos disfrutar de su cumpleaños en Ibiza, pero desde entonces no ha vuelto a dejarse ver ni en España, Inglaterra o Reino Unido.

Según afirman sus fans, parece que desaparecer del mapa es sinónimo de una gran noticia. O así lo creen los que vitorean su nombre a voz en grito en los multitudinarios conciertos que se convierten en un auténtico show. ¿Qué tiene la artista entre manos? ¿Va a probar suerte en otra industria? ¿Tiene algo que ver su inesperada y maravillosa melena rojiza? Todo podría estar relacionado, y es que los expertos aseguran que cuando optamos por hacer un cambio llamativo ante el espejo, podría ser el primer paso para dar comienzo una nueva etapa. Y en este caso, podríamos decir... ¿un nuevo álbum?

Tras triunfar con su gira mundial Future Nostalgia, Dua podría estar cocinando en el estudio de grabación nuevos temazos con un estilo diferente que nos harán vibrar en la pista de baile. Una acertadísima estrategia empresarial que nos tiene en vilo, atentos a cada paso que da. Resulta que esta manera de llamar la atención, es la mejor táctica para crear expectación y compartir un anuncio importante que no dejará indiferente a nadie. ¿Habrá compartido discretamente el nombre de su próximo disco y no nos hemos dado cuenta? Por ahora, no sabemos ningún dato más, ¡seguiremos informando!