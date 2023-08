Dua Lipa tiene una Barbie a su imagen y semejanza con un look muy especial

Pocos serán quienes, a estas alturas, no hayan escuchado hablar de la película estrella del verano que ha batido récords en taquilla, Barbie, y en consecuencia, el revuelo que ha causado a nivel internacional. Desde los poderosos mensajes que esconden sus escenas, a los impecables estilismos que lucen las muñecas, el papel protagonista de Margot Robbie y el cameo de Dua Lipa. Artista que ha sido homenajeada por su trabajo en esta producción: así lo ha desvelado ella misma a través de las redes sociales y bajo la mirada de los 89 millones de fans que la siguen.

Desde hace tiempo, la empresa Mattel se ha ido acercando a un mayor público diseñando muñecas personalizadas, como lo hizo con Chiara Ferragni allá por 2016, siendo la primera influencer en tener a su miniatura. Una tendencia que poco a poco se ha ido consolidando y que hoy vuelve a protagonizar nuestras líneas por una razón muy especial. Como podemos ver en las imágenes que ha compartido la intérprete de One Kiss, que ya alcanzan casi los tres millones de likes, entre sus manos tiene a una mini Dua Lipa.

Ha formado parte del casting de la exitosa producción de Hollywood, ha puesto la voz a la divertida canción Dance the Night, e incluso ha aparecido durante algunos minutos en escena vestida de sirena. Razón por la que hoy tiene una Barbie a su imagen y semejanza. Pero lo que más nos llama la atención de la publicación de Dua Lipa no ha sido su bikini de crochet estampado con el gorro a juego, sino cómo viste esta nueva muñeca que promete agotarse en tiendas en un abrir y cerrrar de ojos. Ni el clásico vestido vichy ni trajes de noche con decenas de capas de tul, aparece con un peculiar look con cierto sello Y2K.

Inesperadamente es una réplica exacta del look que Dua lleva en el videoclip de la mencionada canción. Se trata de un top cruzado al cuello rosa decorado con brillos, minifalda azul con abertura lateral, grandes collares cargados de abalorios como las mariposas y los cinturones dorados que siguen la misma línea estética, al igual que las botas altas de tacón. Pero... ¿por qué es tan especial? Porque esta maravillosa elección de estilismo forma parte de la exclusiva colección que ha creado en colaboración con una de las casas de costura más importantes de la historia, ¡Versace!