El inesperado complemento que se cuela en la película de 'Barbie': ¡unas alpargatas españolas!

Hace tan solo unos días la esperadísima película de Barbie aterrizó en nuestros cines batiendo récords históricos -en España ha sido número 1 en taquilla ¡y ha recaudado 7 millones de euros!-. Si eres de las que aún no ha visto la producción de Greta Gerwig, no dudes en hacerle un hueco en tu agenda, ¡te sorprenderá! No solo por el poderoso mensaje que transmite, también por los maravillosos estilismos que lucen a lo largo de la trama, incluidos los de la estrella Margot Robbie. Entre todas las piezas que forman parte de su envidiado armario, -por supuesto que casi todas son rosas- hemos encontrado de forma inesperada un complemento español que tú también has llevado alguna vez, ¡y nos encanta!

- Cómo Margot Robbie se ha convertido en la actriz favorita de Hollywood

Jacqueline Durran, la directora de vestuario de grandes éxitos de Hollywood como Mujercitas, Expiación o Anna Karenina, ha sido la encargada de dar vida a los personajes de Mattel a través de la ropa. Porque si hay algo importante en esta cinta, es sin lugar a duda, el poder que tiene la moda que para nada ha pasado desapercibido, más bien ha sido el motor que la ha mantenido viva. Son varias las casas de costura que forman este espectacular repertorio que nos tiene enganchadas, como Chanel, pero lo que más nos ha sorprendido ha sido que algunos de los zapatos -de tacón, por supuesto- que Barbie luce... ¡son alpargatas!

- ¿Reconoces qué 'influencer' inspiró esta Barbie?

En el cartel promocional ya aparecía junto a Ken -interpretado por Ryan Gosling- combinando un minivestido de cuadros vichy rosa y blanco con este tipo de calzado en sus pies. Un momentazo que no pasó para nada desapercibido antes nuestros ojos, pero tampoco lo ha hecho durante la reproducción de la película más vista del momento. Durante su paseo por la playa de Barbieland luce el mismo conjunto demostrando que la moda española sí está presente en los estudios de cine más importantes de la historia. ¡Y no es la única vez que vemos a Margot apostando por ellas! No te haremos ningún spoiler, pero en uno de sus viajes aparece en medio de la naturaleza acampando con una caravana y un look de lo más inspirador con una bandana a la cabeza, camisa blanca, pantalones piratas rojos y nuevamente el mítico calzado español está presente.

- La influencia de Barbie en 2023: las colaboraciones de moda y belleza que no puedes perderte

¿Quién firma las alpargatas?

Pero he aquí la duda, ¿quién firma los diseños? Nada más ni menos que una de las marcas barcelonesas más reconocidas de nuestro país que han conquistado a personalidades como la reina Letizia, Kate Middleton, Meghan Markle, Claudia Schiffer... ¡Castañer! Las primeras alpargatas son el modelo Chiarita de siete centímetros de tacón en color rosa empolvado que están disponibles por 130 euros, y las segundas son muy similares al diseño Bianca con pulsera y de 11 centímetros de cuña, pero con un delicado ribete en rojo. Pero no es la única muñeca que aparece con ellas, la actriz Emma Mackey -con quien guarda un gran parecido- también las lleva en la escena de la playa, aunque en un tono en verde acorde a su minivestido.