¿Reconoces qué 'influencer' inspiró esta Barbie?

Todo el mundo está hablando de ello, poca gente aún no se habrá enterado que la esperadísima película de Barbie ha aterrizado en nuestro país por todo lo alto y ya está en los cines. Desde Zara, que ha lanzado una colección en colaboración, a los looks de las invitadas españolas que no han dudado en vestirse de la protagonista de la semana. Pero lo que seguramente no sabrás es que la compañía Mattel, que ahora está resurgiendo, lanzó una muñeca homenejeando a una de las influencers más importantes de la industria.

Corría el año 2016, cuando anunciaron que por primera vez en su historia se aventuraban recreando no solo el rostro, también algunos de sus característicos estilismos en versión miniatura de un personaje que no tenía nada que ver con el cine y la música. Y es que si hay una creadora de contenido que ha roto todos los esquemas en cuanto a moda y éxito se refiere, esa es... ¡Chiara Ferragni! Un momentazo único que ha recordado ella misma a sus seguidores a través de su perfil privado, minutos antes de disfrutar con sus mejores amigas de la cinta protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling en una sala privada de proyección en la ciudad de Milán decorado con el merchandising.

"Es un sueño infantil que se ha hecho realidad" se sinceró en aquel momento, confirmando que la estrategia comercial de su empresa funcionaba a la perfección. Y es que este objeto de deseo para las coleccionistas, creado a su imagen y semenjanza -¡nunca mejor dicho!-, hoy vuelve a ser protagonista. Con este peculiar símbolo tan fotogénico y único que recordamos en esta fecha tan señalada para Hollywood y Mattel, la italiana que marca tendencia allá a donde va con cada uno de los estilismos que luce, consolidó aún más su carrera que hoy alcanza un patrimonio millonario que sigue creciendo potencialmente.

Para esta ocasión tan especial, Chiara ha estrenado uno de los diseños más bonitos de su gran y lujoso vestidor, ¡nos encanta! Se trata de un look de fiesta compuesto de un slip dress cortito de tirantes y escote en 'V' combinado con un vestido semitransparente con plumas en las mangas y en el bajo. Forma parte de la colección primavera-verano 2023 de la marca italiana Taller Marmo que ha combinado con salones puntiagudos en fucsia con la solapa de inspiración aristocrática, obra de Roger Vivier.

Aunque es cierto que desde el comienzo, ha defendido que no quería ser una 'Barbie', pero no se refería al estilo y la magia que rodea a la muñeca rubia de ojos azules, más bien que siempre ha luchado por crear su propio lugar y diferenciarse de las demás. ¡Y así lo ha hecho! Convertirse en la primera influencer en ser homenajeada con un modelo personalizado, es todo un galardón con el que ha marcado para siempre el sector. Hace unos meses, durante uno de los capítulos de su serie Ferragnez -disponible en Amazon Prime- confesó que durante la época en la que casualmente nació su Barbie, estaba atravesando complicaciones en su negocio: 'Solo veía a los hombres capacitados para dirigir mi empresa, ahora llevo yo las riendas'. Parece que todo llega en el instante adecuado. ¿Quién será la próxima emprendedora FASHION que veamos en miniatura?