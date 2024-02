El estilazo de Austin Butler y Timothée Chalamet, los compañeros de reparto de Zendaya en 'Dune 2'

Todo parece indicar que el fenómeno de las giras de medios vivido durante la promoción de Barbie se repetirá con el estreno de Dune 2 gracias a sus protagonistas de lujo, puesto que no solo vuelen Zendaya y Timothée Chalamet en esta segunda parte de la saga de ciencia ficción sino que se suman al cartel Austin Butler y Florence Pugh. La primera parada del elenco ha sido Ciudad de México, donde los chicos han puesto en valor su estrecha relación con la moda, demostrando con sus looks de alfombra roja que, por mucha fama de iconos de estilo que tengan sus coestrellas femeninas, ellos también van a sorprender al pisar las grandes capitales del cine internacional.

Austin Butler y Timothée Chalamet, dos formas de atreverse con la moda

Durante décadas, se nos ha animado a las mujeres a apropiarnos de prendas concebidas históricamente para el cuerpo masculino, como el traje de sastrería, los pantalones vaqueros, las cazadora de cuero... ¡hasta los zapatos de tacón fueron primero una cosa de hombres! Lo mismo no ha ocurrido, sin embargo, con los chicos, que aún no se atreven a tomar prestada la ropa del vestidor femenino. Para que ocurra un cambio, se necesitan referentes, y los actores de Dune 2 son ejemplo de que se puede innovar y estar a la moda sin salir del todo de la zona de confort. De hecho, cada uno tiene su manera de darle la vuelta al protocolo sobre la red carpet.

La versión relajada del traje clásico

Pensábamos que el pasado año iba ser el mejor en la carrera de Austin Butler por el avasallante éxito de Elvis, que incluso le valió una nominación al Oscar, pero estamos apenas en febrero de 2024 y el actor ya se encuentra promocionando dos de los estrenos más esperados de la temporada de premios: Masters of the Air, serie en la cual comparte pantalla con Callum Turner (novio de Dua Lipa), y la segunda película de Dune, donde interpreta a Feyd-Rautha, el sobrino más joven y heredero del barón Vladimir Harkonnen.

Su personaje es un villano astuto y cruel, y está caracterizado con orejas puntiagudas, cráneo sin pelo y el rostro blanco, una estampa muy distinta (por suerte) de la que nos encontramos en la premiere mexicana. El intérprete, que actualmente es pareja de la modelo Kaia Gerber, ha presumido de su elegancia por medio de un traje holgado color gris de tres piezas que, a pesar de su formato clásico, dista mucho de los tradicionales conjuntos sastre masculinos. Butler ha llevado el chaleco abierto y con una camiseta blanca debajo, como acostumbra desde que fue nombrado embajador de Saint Laurent.

Un top satinado con fular estampado

Mientras que su compañero de reparto opta por saltarse las anticuadas normas de la moda masculina de una manera más sutil, con sus camisas desabotonadas y trajes anchísimos, Chalamet lleva esta filosofía de vanguardia al siguiente nivel. Es uno de los actores que más arriesga y son pocas las ocasiones en las que lo hemos visto vestido de esmoquin negro, sin lentejuelas cuajadas ni espectaculares piezas de joyería. En este caso, ha descartado por completo el traje y, en su lugar, ha elegido un conjunto de dos piezas sacado de la colección masculina Otoño/Invierno 2024 de Hermès que encaja a la perfección con la estética apocalíptica de Dune.

Si has visto la primera parte de la saga, seguramente te has dado cuenta de que los fulares alrededor del cuello son un elemento común del vestuario y, por ello, hasta Zendaya ha llevado un estilismo de escote similar en su paso por la capital mexicana. Como toque final, el intérprete y pareja de Kylie Jenner ha rematado el look con unos zapatos de plataforma track XL y un reloj de Cartier.