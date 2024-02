Zendaya rescata un traje de luces LED 'vintage' en Corea del Sur y triunfa de nuevo

Solamente Zendaya puede aparecer en una premier con looks de archivo y marcar hito tras hito en el calendario actual. Después de caer rendidos a los pies de la intérprete por recurrir a un traje de robot vintage de Thierry Mugler del año 1995 para el estreno londinense de Dune: parte 2, la estrella ha vuelto a sorprendernos con un atuendo de 1999. Y es que a pesar de no ser nada sencillo acaparar todas las miradas en una presentación de este calibre sin caer en un clásico de la alfombra roja, Zendaya, con la ayuda de su estilista Law Roach, ha demostrado conocer a la perfección las claves para superar dichos objetivos con rotundo éxito. La actriz y Roach, definitivamente, constituyen la pareja perfecta cuando se trata de hacer declaraciones de estilo extremadamente acertadas.

En estos momentos, la estrella y sus compañeros de reparto Timothée Chalamet y Austin Butler se encuentran de gira promocional por Corea del Sur. Tras lucir un mono de cuero del diseñador coreano Juun.J a juego con Chalamet, Zendaya ha vuelto a sumergirse en el infinito universo de prendas vintage. Esta vez, ha revivido la era de Alexander McQueen con un conjunto de dos piezas que el creativo llevó a cabo para otoño-invierno 1999 de Givenchy. Cabe mencionar que Celine Dion también brilló con una obra de la misma colección en su vídeo musical Then You Look At Me en el año 2000, momento que de algún modo, según ha dado a entender Roach a través de redes sociales, ha conducido a Zendaya a deslumbrar con el matching set en cuestión.

Si existe alguien en quien poder inspirarnos para configurar estilismos de oficina que destilen suma elegancia y sofisticación esa es Zendaya. La también cantante se ha enfundado en un look conformado por traje sastre de chaqueta y falda lápiz por la altura de las rodillas. Un diseño que fue de lo más aclamado en su día por los detalles rojos integrados conseguidos a partir de luces LED. Una apuesta que a día de hoy sigue fusionando tradición e innovación con la que despierta, una vez más, nuestra faceta más nostálgica.

¿Cómo ha rematado la construcción Zendaya? De una forma muy similar a la que ideó McQueen años atrás. La modelo de Givenchy desfiló en pasarela con medias negras muy poco tupidas y zapatos de tacón rojos. Siguiendo esa misma línea, la natural de California solamente ha alterado el calzado, decantándose por los clásicos stilettos negros de terminación brillante y suela roja de Christian Louboutin.