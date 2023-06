Los trucos fáciles de Hailey Bieber para compartir ropa con Justin

Cuando pasamos mucho tiempo con una persona, es normal que adoptemos gustos, manías o preferencias del otro, incluso en el terreno de la moda. La idea de coordinar looks con tu pareja no es un nueva, y menos la de intercambiar ropa, pero todavía hay mujeres que no saben cómo incorporar las prendas de sus novios o maridos a sus conjuntos más femeninos. Por suerte, ha llegado a su rescate Hailey Bieber, que recientemente sacudió las redes sociales al presumir que había tomado prestado un look completo del armario de su marido, el cantante Justin Bieber.

El truco de Hailey Bieber para vestirte (bien) con la ropa de tu pareja

Orgullosa de su hazaña estilística, la fundadora de Rhode publicó una serie de imágenes en las que se puede detallar cada una de las piezas del look: “Conjunto del armario de mi marido”, escribió en la descripción. Para abrigarse, Bieber escogió la chaqueta Kickback con cuello de pana, una pieza de la firma de streetwear Nice as Heck que le sienta casi como una gabardina por su corte oversize.

Debajo, la modelo llevó una camiseta de rayas que otra conocida embajadora de Saint Laurent, la cantante Rosé (Blackprink), también tiene en su vestidor. ¿Coincidencia? Puede que se deba a que ERL, el sello californiano detrás de esta prenda, figura en los vestidores de Bieber, Bad Bunny, A$AP Rocky y más artistas de moda. “Esta camiseta no se irá de mi cuerpo”, comentó Hailey en otra publicación.

Bieber completó el look con unas gafas de sol ovales, de Saint Laurent, en contraste con las icónicas zapatillas Old Skool de Vans, que seguramente sí pertenecen a su propio repetorio de calzado, aunque sabemos que el intérprete de Baby posee un par idéntico.

El resultado final es un estilismo de estética skater con prendas oversize que la modelo supo equilibrar utilizando unos canzoncillos blancos como shorts. Esto le permitió dejar al descubierto sus larguísimas piernas para restar volumen al conjunto.

Las prendas ideales para ir conjuntados

Los Bieber son un matrimonio que vive la moda de forma particular porque suelen ir conjuntados en sus citas casuales, aunque no de forma exacta como hacían los Beckham 20 años atrás. Ambos se decantan por chaquetas o prendas de abrigo acolchadas que puedan intercambiar sin problema, pues a la modelo le encanta potenciar la parte de arriba de su cuerpo con grandes volúmenes.

Lo mismo ocurre con las americanas, jerséis o camisetas, que ella también lleva en formato XXL. Eso sí, luego se encarga de armonizar el look con unos vaqueros rectos, zapatos de punta fina o cualquier otro accesorio que estilice más su figura.