Hailey Bieber rescata el polo de firma española que ya llevaste en los 90

¿Estás preparada para la primavera? Esperamos que sí, porque esta temporada viene cargada de tendencias superponibles para las 24 horas del día. Sí, porque una cosa es lo que se ve encima de las pasarelas, y otra lo que realmente es aceptado (y fácil de combinar) en la calle. Sin embargo, a veces sucede que una prenda sencilla pone de acuerdo tanto a diseñadores como celebrities y resto de las mortales. Y la última prueba la tenemos en los polos, esa camiseta con cuello de solapa y botones que tanto se llevaba en los 90 y que Hailey Bieber ha rescatado para que veamos lo bien que puede quedar en un look combinado con unos vaqueros. No hay duda de que la modelo sigue las tendencias y quizá por eso, ha querido sacar de su armario esta prenda más cercana a la corriente preppy que a la del effortless, y darle su propio estilo.

Hailey Bieber ha disfrutado de un día de compras por las calles de Los Ángeles junto a su marido, Justin Bieber, quien también ha lucido unos pantalones vaqueros anchos con los que nos ha confirmado que (casi) siempre les gusta coordinar sus looks.

Así, para este plan tan informal, ha optado por combinar sus pantalones Levi's vintage con un polo azul con rayas rojas y blancas, de Loewe (750 euros). Probablemente, esta prenda te recuerde a la época del cole o a tus padres, pero si le sacas tan buen partido como ha hecho ella, puedes conseguir un estilismo de diez. Y más si lo combinas con una cazadora de cuero oversize tipo vintage como la suya, con unos mules estilo cowboy (los suyos son el modelo Tex, de Bottega Veneta), y con un bolso acolchado de asa corta e inspiración dosmilera, como el de la firma Miu Miu que lleva Hailey.

De la pasarela a la calle

Aunque es verdad que diseñadores como Tommy Hilfiger o Ralph Lauren siempre incluyen esta prenda en sus colecciones, es cierto que el desfile de Otoño/invierno 2022 de Miu Miu y casi todas las últimas propuestas de Gucci, han confirmado que la tendencia college, con los polos a la cabeza, está más en auge que nunca. Esto ha hecho que esta tipo de jersey haya terminado reinando en los vídeos de Tiktok con looks en los que aparece en clave oversize, a modo vestido o combinado con minifaldas de tablas, tal y como proponen de nuevo desde la firma italiana para esta primavera. No importa cuál sea el estilo con el que lo luzcas, pero esta temporada, no te olvides de rescatar esta prenda e incluirla, en distintas versiones, en tus estilismos.