Los básicos de Zara que no han faltado en la maleta de Chiara Ferragni para África Apúntate estas prendas asequibles para tus próximas vacaciones y las seguirás llevando muchos meses después

Después de unos meses duros para los 'Ferragnez', parece que todo retoma su curso en la vida de Chiara, quien no dejó de promocionar productos y asistir a los desfiles de moda mientras atravesaba su momento más complicado. Estaba claro que, pasada la tormenta, la italiana se merecía unas vacaciones, así que puso rumbo a África. De Marrakech a Sudáfrica, encendió las redes con sus coloridos looks y hasta un atrevido posado con bikini metalizado. Sin embargo, más allá de cualquier tendencia pasajera, fichamos en su maleta los básicos de Zara que tú también deberías comprar para tus próximas vacaciones.

Tops cortos con vaqueros, la combinación 'made in Zara' favorita de Chiara Ferragni

La empresaria no es ajena a la moda de nuestro país. En sus viajes, siempre recurre a las prendas sencillas de Zara que resuelven cualquier look todoterreno, sea en el mar, el desierto o la montaña. Y es que no existe tal cosa como tener 'demasiados' básicos asequibles.

Para un día de safari, la italiana escogió este top corto canalé de cuello redondo (4,95 euros) en color beige, aunque puedes ficharlo en otros cuatro colores, como el azul cielo, el gris, blanco o negro. Lo conjuntó con unos vaqueros blancos de algodón, concretamente los superventas Jeans Z1975 Straight (25,95 euros) un esencial más que recomendable para visitar la sabana.

A pesar de las altas temperaturas, es importante seleccionar un calzado tan estiloso como resistente, así que se decantó por unas botas militares de cuero con relieve, de Bottega Veneta, y añadió un toque de brillo con sus joyitas doradas y unas gafas de sol dosmileras, de Chanel.

A diferencia de los looks con los que la italiana suele sorprender en su día a día en Milán, aquí optó por contrastar estilismos de corte deportivo, sencillos de llevar, con divertidos peinados de trenzas y accesorios algo más llamativos para evitar caer en la monotonía del armario cápsula.

Los básicos ideales para las vacaciones de verano

También encontramos en su maleta de vacaciones este top corto ribeteado, de Zara (12,95 euros), con estampado de franjas horizontales en blanco y negro, ideal para combinarlo con vaqueros, pantalones de traje y todo tipo de calzados, desde el tacón de aguja hasta las zapatillas de tendencia. Aunque quedó claro que Chiara se inclinó por esta última opción, pues lo complementó con unos joggers de punto, de H&M.

