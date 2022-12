Descubre quién es la invitada más estilosa de 2022 según los lectores de ¡HOLA!

En 2022, volvimos a disfrutar, semana tras semana, de los sucesivos posados de las invitadas más sofisticadas en las mediáticas bodas de la aristocracia española, el mundo de la cultura y la élite de las redes sociales. Los respectivos enlaces de las influencers Marta Lozano, Teresa Andrés Gonzalvo y Lucía Pombo, la lujosa celebración de Isabelle Junot y Álvaro Falcó en Plasencia, la ceremonia de Álvaro Castillejo y la periodista Cristina Fernández Torres en Sotogrande... sus selectas asistentes fueron objeto de todas las miradas estos últimos 12 meses. No obstante, solo una de ellas podía consolidarse como la mejor vestida y los lectores de HOLA.com han tenido la última palabra.

Belén Corsini, la favorita de los lectores de ¡HOLA!

De manera arrolladora, Belén Corsini se posicionó desde el primer momento como favorita de los votantes, gracias al estilismo de día que llevó a la boda de su hermano Borja Corsini y María Roiz de la Parra, que tuvo lugar en Sevilla la pasada primavera. Su diseño rojo de inspiración flamenca, adornado con mangas de volantes de organza y tres capas escalonadas en la zona de la falda, se ganó la admiración de nuestros lectores por encima del resto de nominados y alcanzó finalmente los 2208 votos (28,6% del total).

Cerca de la condesa de Osorno, aunque no lo suficiente para competir con ella por el primer puesto, se sitúa otra elegante aristócrata, Inés Domecq. La firma de moda que fundó hace un par de años, IQ Collection, ha conquistado a la élite española, desde Isabelle Junot o Eugenia Osborne hasta la mismísima reina Letizia, y fue precisamente una creación de su propia autoría la que otorgó a la marquesa de Almenara el título de finalista, con exactamente 1387 votos (17,9%) a su nombre.

Hablamos del vestido de algodón en dos tonos de azul con hombros estructurados y transparencias laterales de tul que lució en el enlace de la diseñadora María de la Orden a finales de mayo.

No todas las invitadas estilosas del año tienen sangre azul. María Pombo es la única influencer que consigue colarse en el podio de ¡HOLA!, sumando 803 votos (10,4%) de nuestros lectores, rendidos al posado de la rubia más viral en la boda de su hermana Lucía. El look con el que consigue el tercer lugar en nuestra encuesta es este vestidazo lencero verde de bajo ligeramente asimétrico, cortesía de Redondo Brand, sobre el que la madre de Martín ha lucido una capa realizada muselina de seda semitransparente con mangas largas abullonadas.

No hay duda de que estas tres mujeres nos han conquistado con sus elecciones festivas, pues entre ellas suman el 57% de los votos. En cuarta posición, sin embargo, a escasos puntos de hacerse con el lugar que ocupa la influencer madrileña, encontramos a Isabelle Junot. En 2022, la marquesa de Cubas no solo celebró su propia boda, también deslumbró como invitada. Es el caso de este estilismo rojo de aires griegos ideado por Tamara Falcó, prima de su marido Álvaro, como parte de la cápsula TFP by Tamara Falcó para Pedro del Hierro.

