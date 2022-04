Un look rojo de inspiración 'flamenca', el conjunto de invitada de Belén Corsini en la boda de su hermano La Condesa de Osorno ha elegido para la ocasión un alegre vestido con volantes

La iglesia del Buen Suceso en Sevilla ha sido el lugar elegido por Borja Corsini y María Roiz de la Parra para darse el sí, quiero en una cita que ha reunido a buena parte de la aristocracia española. Por supuesto, no han faltado al enlace los condes de Osorno, Belén Corsini y Carlos Fitz-James Stuart, que pronto celebrarán su primer año de casados tras su comentada boda en el Palacio de Liria en mayo de 2021. Para esta ocasión tan especial, la hermana del novio ha vuelto a demostrar su gusto por la moda al elegir un alegre diseño en color rojo brillante. Una apuesta que confirma la habilidad de Belén Corsini a la hora de apostar por looks de invitada especiales y alejados de las propuestas más típicas.

Loading the player...

Muy sonriente y en compañía de su marido, Belén ha llegado a la iglesia sevillana con un vestido de invitada de inspiración flamenca. Igual que Victoria de Marichalar en su última aparición, la condesa de Osorno también ha optado por el acabado satinado. Sin embargo, su elección nada tiene que ver con el slip dress de siempre. Belén ha elegido una apuesta de corte midi adornada con volantes en la zona de la falda, distribuidos en tres alturas para potenciar el movimiento de la prenda. Este detalle se repite de manera más llamativa en las mangas, adornadas con volantes de organza de gran volumen. Para crear un estilismo monocolor, ha optado por un bolso de mano del mismo tono y un pañuelo estampado igualmente en color rojo, igual que la manicura y la pedicura.

Las sandalias doradas y con hebilla al tobillo presentan un tacón elevado pero ancho ideal para caminar con mayor comodidad. Para dotar al look de un extra de luz, nada mejor que unos pendientes llamativos. Belén Corsini se ha decantado por un original diseño de cristales formado por varias piedras de distinto tamaño. Como suele ser habitual en sus looks de invitada, ha peinado su melena con un recogido clásico y ha optado por un maquillaje natural que no admite margen de error.

- Sofía Palazuelo y Belén Corsini, ¿por qué siempre son las invitadas perfectas a pesar de sus diferentes estilos?

Tiempo de bodas en la familia Corsini

En apenas unas semanas, Belén Corsini y Carlos Fitz-James Stuart, celebrarán su primer aniversario como marido y mujer. El pasado 22 de mayo de 2021, Belén se convertía en Condesa de Osorno al dar el sí, quiero al hijo del duque de Alba en una de las bodas más seguidas del pasado año, celebrada en el Palacio de Liria. En septiembre del mismo año contraía matrimonio su hermana María con Diego Osorno. Hoy ha sido el turno de Borja, el tercer hijo de Juan Carlos Corsini que se casa en menos de doce meses. Además, el próximo mes de julio pasará por el altar Laura Corsini, fundadora y diseñadora de la conocida firma Bimani y prima de Belén Corsini.