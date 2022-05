Inés Domecq, la invitada perfecta con un elegante vestido de transparencias

Tras dos años de cancelaciones y retrasos, esta temporada de eventos ha llegado pisando (muy) fuerte, con multitud de bodas, bautizos, comuniones y otras citas destacadas en las que estamos viendo brillar con sus looks a las expertas en moda. Si tú también estás en busca de inspiración, ficha las propuestas de las españolas más elegantes, quienes nos dan las claves para acertar en diferentes ocasiones. Este fin de semana ha tenido lugar el enlace de la diseñadora María de la Orden, al que han asistido rostros conocidos como Inés Domecq, quien ha vuelto a reafirmar su estatus como una de las mujeres más sofisticadas de nuestro país.

Minimalismo con detalles que marcan la diferencia

A pesar de su discreción, la marquesa de Almenara consigue acaparar todas las miradas con sus conjuntos en cada evento al que asiste, y en esta ocasión no ha sido menos. Demostrando que se puede aunar perfectamente sensualidad y elegancia, ha optado por un diseño de su propia firma, The IQ Collection, que fundó junto a Virginia Pozo. Se trata de un vestido en algodón, modelo de cuello redondeado sin mangas (pero con hombreras, seña de identidad de la casa) que se ciñe en la cintura, de donde parte una falda midi evasé en combinación de dos tonos de azul.

El toque arriesgado lo aportan las transparencias laterales en tul, que dejan parte de la espalda al descubierto. Aunque todavía no se encuentra disponible, desde la marca han confirmado que saldrá a la venta próximamente, y no cabe duda de que, tras haberlo llevado Inés, se convertirá en un auténtico éxito de ventas como ha ocurrido con looks anteriores. Ha rematado con unas sandalias minimalistas en negro de pulsera al tobillo y tacón de metacrilato, el modelo Mirror Sandal 105 de Aquazzura, y unas gafas de sol de Goodbye Rita.

Inés ha dejado claro en más de una ocasión que es la mejor embajadora de sus diseños, apostando por ellos en eventos destacados y consiguiendo que otras mujeres conocidas lo luzcan después. Ejemplo claro es el vestido de lunares por el que apostó para la boda de Claudia Osborne el pasado mes de octubre y que posteriormente escogieron tanto Eugenia Martínez de Irujo como Margarita Vargas. Además, una de las grandes ventajas de este tipo de diseños midi es que son muy versátiles, pudiendo lucirse tanto en ceremonias de día como de noche, todo depende de cómo se combine.