Emily Blunt desvela detalles sobre una posible secuela de 'El diablo viste de Prada' La actriz británica explica cómo se imagina la segunda parte de la icónica película y qué tendencias de moda no volvería a llevar

De Sexo en Nueva York a Gossip Girl, las series y películas que marcaron historia en la moda de principios de siglo se están adaptando a las exigencias de las generaciones más jóvenes con sus reboots o secuelas. Así han conseguido conquistar a una nueva legión de fans adolescentes, pero es su público inicial, aquel que sintonizó estos contenidos en la primera década de los 2000's, el que reclama más de sus personajes favoritos. Tras 15 años del taquillero estreno de El diablo viste de Prada, la actriz Emily Blunt ha sembrado la posibilidad de una segunda parte y, como era de esperarse, ha desatado furor entre sus seguidores.

¿Volverá 'El diablo viste de Prada'?

La británica Emily Blunt, que interpreta en el filme de 2006 a la maliciosa asistente de Miranda Priestly (Meryl Streep), confesó en una visita al programa The View que estaría dispuesta a participar en una secuela de El diablo viste de Prada, aclarando que el vestuario y el estilismo por sí solos serían razón suficiente para repetir el papel. Los sofisticados looks de la película muestran la cara chic de la moda Y2K: camisas clásicas con vestidos de tweed superpuestos, blusas de bohemias de volantes con vaqueros acampanados de tiro bajo, collares largos de eslabones, colgantes y pedrería...

Las tendencias de moda que no volverán

Sin embargo, no todas las tendencias que se muestran en la cinta han soportado el paso del tiempo. “Esa sombra de ojos verde es tan aterradora que tiene que salir otra vez”, comentó Blunt entre risas en referencia al look de belleza de su personaje. “Y la moda, nos encantó. Haría otra película en un santiamén solo para volver a trabajar con esos muchachos. Fue muy divertido”, dijo sobre sus coestrellas, así como el equipo de estilismo de la célebre Patricia Field, también encargada en su momento del icónico vestuario de Sexo en Nueva York.

Emily Blunt, fiel por más de una década a sus looks monocolor

Han pasado 16 años desde el estreno de El diablo viste de Prada y el estilo de sus tres protagonistas sigue vigente sobre las pasarelas. Al igual que su personaje del mismo nombre, Emily se decanta casi siempre por looks monocromáticos adornados con detalles especiales, Esta misma semana, en plena gira de prensa, ha estrenado un vestido negro de punto con bordados a contraste, de Elie Saab Resort 2023; un impecable traje blanco con bordados de pedrería, de Vivienne Westwood, y este dos piezas sartorial de tejido glitter rosa pastel, firmado por Missoni.

Anne Hathaway opina sobre un posible regreso

La semana anterior, la ganadora del Oscar respondió a la misma pregunta en el plató de The View, aunque no desveló tantos detalles sobre un potencial reencuentro del elenco: "No sé si puede haber una secuela”, exclamó Hathaway, que interpretó en el filme a la periodista Andy Sachs. “Simplemente creo que esa película se rodó en una era diferente, ¿sabes? Ahora, todo se ha vuelto tan digital, y esa película se centró en el concepto de producir algo físico". La actriz alude a Runway, la revista ficticia dirigida por el personaje de Streep, la editora Miranda Priestly.

De vez en cuando, la actriz hace pequeños guiños al papel que consolidó su carrera a través de sus looks, así que no es descabellado pensar que le genera cierta nostalgia pensar en la exitosa película. De hecho, en la misma entrevista, Hathaway sí propuso una trama para esta hipotética segunda parte: "Es tentador pensar que Andy y Emily necesitan comprarle café a Miranda, y ella está en algún lugar de Europa, y luego en el camino recogen a Stanley Tucci en Italia, que está en un restaurante". ¿Verías esta secuela o prefieres la original?

