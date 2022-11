¡15 años después! Carrie rescata el vestido de novia más viral de 'Sex and the City' Sarah Jessica Parker lucirá en la segunda entrega de 'And just like that' el polémico diseño nupcial que ya llevó en 2008

Entre las cinco fabulosas protagonistas de Sex and the City, es la glamourosa columnista Carrie Bradshaw, interpretada por Sarah Jessica Parker, quien ha trascendido a través de los años con su estilo llamativo e impredecible. En ocasiones, sus fans seguían al pie de la letra estos mandatos de moda, pero, otras veces, se encontraron con propuestas tan atrevidas que resultaban difíciles de replicar en el día a día. Uno de sus looks más polémicos, sin embargo, nunca estuvo destinado para el asfalto y, por si fuera poco, lo veremos una vez más, después de 15 años, en la segunda temporada de And just like that...

Carrie recicla su vestido de novia en And just like that...

La mítica escena de la adaptación cinematográfica de Sex and the City (2008) muestra a Carrie probándose distintos diseños de alta costura para su esperado (y fallido) enlace, desde un ornamentado camisero confeccionado por John Galliano hasta un sensual lencero de Oscar de la Renta. Finalmente, el elegido es nada más y nada menos que esta imponente creación de Vivienne Westwood, sacada directamente de la colección Otoño/Invierno 2008. Carrie lo describió como "el vestido que podría sacarle una lágrima a la más escéptica de todas las mujeres".

Un diseño nupcial que fue viral antes de las redes sociales

Esta pieza de envolvente de seda mikado de escote acorsetado con detalle en picado y suntuosa falda a capas abullonadas llamó la atención de Patricia Field, estilista de la saga, al instante, pero fue Sarah Jessica Parker quien añadió el toque final a la pieza. Al enterarse de que Carrie llevaría un tocado de redecilla con plumas turquesa, a juego con el resto de los complementos, el director de la cinta, Michael Patrick King, insistió que lo retirase, pero la actriz se mantuvo firme.

Si bien, como todas sabemos, la boda de Carrie no tuvo precisamente un final feliz, el vestido sí que disfrutó de su momento de gloria, a pesar de las críticas, convirtiéndose en uno de los vestidos de novia más memorables del cine. Los medios reseñaron la excentricidad del estilismo, pero esto no detuvo a las seguidoras acérrimas de la saga. En 2009, la firma inglesa decidió lanzar una edición limitada del modelo y, para sorpresa de nadie, se agotó en cuestión de horas.

¡Nos había avisado!

En una entrevista para la edición estadounidense de la revista Vogue, publicada a principios de este año, Sarah Jessica Parker habló sobre esta controvertida elección nupcial y dejó la puerta abierta para un retorno magistral, como el que nos sorprende esta semana: "Casi no puedo hablar de este look porque lo amo tanto. Se me dejó claro que no todo el mundo se sintió de la misma forma sobre este vestido y eso quizá me hace tenerle más cariño". Sobre el original tocado que sujeta su velo, respondió: "El pájaro, lo vi y pensé que era magnífico".